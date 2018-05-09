Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi.

İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, burada tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

İnce'nin 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunan Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesi 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında, gazetecilerin cezaevi tarafına geçişine polislerce izin verilmedi.

Muharrem İnce, daha sonra dinlenmek için bir bağ evine geçti. Burada gazetecilerin "Demirtaş'la görüşmeniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Dinleneyim, karnımı doyurayım, açıklayacağım mitingde." dedi.

Gazetecilerin soruyu yinelemesi üzerine İnce, "Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş'la görüştüm, aday olan herkesle görüşmek isterim, başarılar diliyorum. Dün gece Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşemedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz." diye konuştu.

İnce, Edirne'de saat 16.00'da partisince düzenlenecek mitinge katılacak. (Edirne/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 15:15

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