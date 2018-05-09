Halkevleri 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyecek

Halkevleri, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceğini açıkladı. Halkevleri 'HDP barajı geçmeli' vurgusu yaptı.

Halkevleri’nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada Kürt halkının Mecliste siyasi olarak temsil edilememe riski ile karşı karşıya olduğu vurgulanarak, “Halkevleri, demokrasi mücadelesinin bir gereği olarak ve AKP-MHP ittifakının Mecliste çoğunluk olmasını engellemek üzere barajı aşması için HDP’yi destekleyecektir” denildi. Halkevleri, CHP ve HDP temsilcilerinin “birlikte kazanma” duygusunu güçlendiren bir hassasiyetle davranmalarının önemli olduğuna da dikkat çekti.

Halkevleri Eş Genel Başkanları Dilşat Aktaş ve Nuri Günay yazılı bir açıklamayla 24 Haziran seçimlerine ilişkin tutumlarını kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamaya göre, Halkevleri eşitlik, özgürlük, laiklik ve barış taleplerini gündemleştiren bir eylem çizgisi izleyecek. Erdoğan’ın Mecliste kaybetmesi için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini vurgulayan Halkevleri, 24 Haziran sürecinde sokakta olacaklarını, 24 Haziran sonrasında da Erdoğan’ın olası manevralarını da omuz omuza boşa çıkartmayı hedefleyen bir öngörü ve hazırlıkla davranacaklarını açıkladı.

Halkevleri, CHP ve HDP temsilcilerinin “birlikte kazanma” duygusunu güçlendiren bir hassasiyetle davranmalarının önemli olduğuna dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 13:23

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