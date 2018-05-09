Gezici’ye göre AKP-MHP Mecliste çoğunluğu sağlayamıyor

Murat Gezici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 46 olduğunu ve AKP ile MHP'nin Mecliste çoğunluğu sağlayamayacağını söyledi.

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi. Gezici’ye göre AKP ve MHP, Mecliste çoğunluğu sağlayamayacak.

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi.

Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oyunun yüzde 25-27 bandından olduğunu aktardı.

“Murat Gezici, DW’den Nevşin Mengü’nün programında konuk oldu. Gezici 24 Haziran sonraki kurulacak yeni Meclis’te AKP ve MHP’nin çoğunluğu kaybedeceğini söyledi. Araştırma şirketinin başkanı sözlerini, “Açık ve net” olarak niteledi. HDP’nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için “Yüzde 11 civarında” dedi. (HABER MERKEZİ)

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