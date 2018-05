Erdoğan'ın 'münafık' söylemi: ‘Demek ki kendi tabanında kaynama var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'münafık' söylemini Diyarbakır'da Saadet Partisi, Azadi Hareketi ve HÜDAPAR'ın temcileriyle konuştuk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı “münafık” tartışmasına ilişkin konuşan siyasi partiler, üslubun cumhurbaşkanına yakışan bir üslup olmadığını, var olan ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı politikanın üzerine artı bir söylem olduğunu söyleyerek, “Demek ki kendi tabanında da öyle bir kaynama, bir sıkıntı vardır ki bunu söylemiştir” dediler.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de AKP İl Kadın Kollarının Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine oy verip partisine oy vermeyenleri münafık diye nitelemişti. Bu durum üzerinde Diyarbakır’da Saadet Partisi, Azadi Hareketi ve Hüda-Par ile konuştuk.

‘DOĞRU BİR ÜSLUP DEĞİLDİR’

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, “Özellikle kendisine oy vermiş olan Ak Partilileri hedef alan bir söylemdir. Burada halkın iradesini kullanmasında hür olması lazım. Kalkıp da bir partiye oy vermeyen insanları münafıklıkla suçlamak, ikiyüzlülükle suçlaması doğru bir üslup değildir. Cumhurbaşkanına yakışan bir üslup değildir” dedi. Bu üslubun ülkede kutuplaştırmayı daha da derinleştirdiğini belirten Bozan, “Cumhurbaşkanı bütün vatandaşları kucaklayan, bütün vatandaşlara saygı ve nezaket noktasında örnek olabilen ve bütün vatandaş düşüncelerinin kendisini için değerli olduğunu, onların iradesine değer biçtiği bir anlayışa sahip olması lazım. Bu üslup da maalesef Türkiye’de oluşturulan kutuplaştırma politikasının üzerine konulan artı bir söylemdir. AKP’yi destekleyenler iyi insanlardır, desteklemeyenler vatan hainidir, vatanın menfaatini düşünmüyor gibi söylemler. Ülkeye verilecek en büyük zarardır” dedi.

‘AYRIŞTIRICI BİR DİLDİR’

Azadi Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aşiti, “İnsanlar istediği her şeyi düşünebilir, dile getirebilir bunun münafıklıkla bir alakası yoktur. Münafık teorisi ile pratiği birbirine zıt olan insana denilir. Bu toplum İslamcılar iktidara gelirse, adaleti, özgürlüğü getirecekler. 1980 darbesinin olumsuzluklarını kaldıracaklar. Bu gün iktidar oldukları zaman bakıyoruz ki, vaatlerinin tam tersini yapıyorlar. Özgürlükleri kısıtlıyorlar. İslam’ı kendi partizan ve devlet argümanı için kullanıyorlar. Dolayısıyla bakarsan münafıklık söylediğini yapmamaktır” dedi. Cumhurbaşkanının ayrıştırıcı bir dille konuşmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Aşiti, “Bir cumhurbaşkanının ülkesindeki tüm kesimlere hitap edebilecek bir dil kullanması lazım. Başkası doğru bir şey konuştuğu zaman halkın kin ve düşmanlığa tahrik, bölücü diyorlar. Ama kendileri her türlü bölücü ayrıştırıcı kavramları kullanıyor kimseden bir ses çıkmıyor. Ne yani elinde güç olanın her şeyi doğrudur da mazlum olan mağdur olanların dediğinin hiçbiri doğru değil mi? diye sordu.

‘BİR SIKINTI VAR Kİ BUNU SÖYLEMİŞ’

HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya ise “Demek ki kendi tabanında da öyle bir kaynama, bir sıkıntı vardır ki bunu söylemiştir. Bu söylem doğru değildir. Sonuçta bu kişilerin iradesine hükmetmektir. Böyle ağır bir dille ifade etmesini doğru bulmuyoruz. Liderler gergin olursa taban daha çok gerilir, daha çok huzursuzluğa yol açar. Son olarak İstanbul’daki standa yapılan saldırı olayını biliyorsunuz. Bunun temel sebebi liderlerin konuşmalarına dikkat etmemesidir” dedi.

