Milletvekilliği aday adaylığı süresi sona erdi

24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi sona erdi.

AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylık başvuru süreleri sona erdi. Süreci geçen hafta noktalayan AKP aday adaylığında rekor kırdı.

AKP'de 5997’si erkek, 1332’si kadın olmak üzere toplam 7329 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurdu. Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanlar toplam 42 milyon lira ücret ödedi.

MHP’ye 1815 kişi aday olmak için başvurdu.

CHP’de 1592 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İYİ Parti’de ise süreç üç günlük uzatmanın ardından önceki akşam sona erdi. Partiye 2800 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 09:55

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