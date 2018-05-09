Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci sona erdi

100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için süreç bittti. Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek, sınırı geçti.

24 Haziran seçimlerinde 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için süreç sona erdi. İmza verme işlemleri saat 20.00’de bitti.

24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK’ye dört kişi başvurdu: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz.

PERİNÇEK DE SINIRI GEÇTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önceki günlerde 100 bin imzayı geçerken Perinçek de bugün itibariyle 100 bin barajını aştı.

Doğu Perinçek kimdir?

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Vecdet Öz ise “Umutluyum. Destek verilirse biz de bu demokratik mücadelede yerimizi alırız. Akşama kadar herkesten imza bekliyoruz” dedi. Ancak Öz'ün oy sayısı çarşamba günü de yeterli seviyede artmadı.

Seçim Günlüğü (9 Mayıs 2018) - İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti

KİM KAÇ OY ALDI?

9 Mayıs'ta biten adayların toplayabildikleri imza sayısı şöyle: 255 bin 582

Meral Akşener: 251 bin 59

Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967

Doğu Perinçek: 118 bin 575

Vecdet Öz: 3 bin 30

YSK 10 MAYIS’TA İLAN EDECEK

Seçmen tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığına teklif edilen kişilerle ilgili sürecin 9 Mayıs’ta tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

13 MAYIS’TA ADAYLAR KESİNLEŞECEK

Geçici aday listesine yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 20:35

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