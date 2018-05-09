Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci sona erdi
100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için süreç bittti. Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek, sınırı geçti.
24 Haziran seçimlerinde 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için süreç sona erdi. İmza verme işlemleri saat 20.00’de bitti.
24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK’ye dört kişi başvurdu: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz.
PERİNÇEK DE SINIRI GEÇTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önceki günlerde 100 bin imzayı geçerken Perinçek de bugün itibariyle 100 bin barajını aştı.
Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Vecdet Öz ise “Umutluyum. Destek verilirse biz de bu demokratik mücadelede yerimizi alırız. Akşama kadar herkesten imza bekliyoruz” dedi. Ancak Öz'ün oy sayısı çarşamba günü de yeterli seviyede artmadı.
Seçim Günlüğü (9 Mayıs 2018) - İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti
KİM KAÇ OY ALDI?
9 Mayıs'ta biten adayların toplayabildikleri imza sayısı şöyle: 255 bin 582
Meral Akşener: 251 bin 59
Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967
Doğu Perinçek: 118 bin 575
Vecdet Öz: 3 bin 30
YSK 10 MAYIS’TA İLAN EDECEK
Seçmen tarafından cumhurbaşkanlığı adaylığına teklif edilen kişilerle ilgili sürecin 9 Mayıs’ta tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.
13 MAYIS’TA ADAYLAR KESİNLEŞECEK
Geçici aday listesine yapılacak itirazlar değerlendirildikten sonra YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 20:35