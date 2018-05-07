GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z renkler konuÅŸtuÄŸumuz dile gÃ¶re deÄŸiÅŸebilir mi?

Ä°nsan gÃ¶zÃ¼, milyonlarca rengi fiziksel olarak algÄ±layabilir. Ama hepimiz bu renkleri aynÄ± ÅŸekilde algÄ±layamÄ±yoruz.Â

Aina CASAPONSAW

Panos ATHANASOPOULOS

BazÄ± insanlar renkler arasÄ±ndaki farklarÄ± ayÄ±rt edemezler (renk körlüÄŸü) ve buna retinadaki yüksek Ä±ÅŸÄ±k seviyelerine duyarlÄ± hücrelerdeki kusurlar veya eksiklikler neden olur: Koni hücreleri. Ancak, bu hücrelerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve yoÄŸunluÄŸu, “normal görüÅŸ”lü insanlarda bile farklÄ±lÄ±k gösterir ve hepimizin aynÄ± renkleri nispeten farklÄ± ÅŸekilde görmemize neden olur.

BEYNÄ°MÄ°ZÄ°N RENKLERÄ° NASIL YORUMLADIÄžI DAHA ÖNEMLÄ°

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Bireysel biyolojik yapÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra, renk algÄ±sÄ± aslÄ±nda orada ne olduÄŸunu görmek deÄŸil, beynimizin renkleri anlamlÄ± hale getirmek için nasÄ±l yorumladÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Renk algÄ±sÄ± çoÄŸunlukla kafamÄ±zÄ±n içinde oluÅŸur ve özneldir dolayÄ±sÄ±yla kiÅŸisel deneyime eÄŸilimlidir.

ÖrneÄŸin, renk algÄ±sÄ±nÄ± harf ve rakamlarla deneyimlenebilen, sinestezi hastalarÄ±nÄ± ele alalÄ±m. Sinestezi -genellikle duyularÄ±n birleÅŸimi olarak tanÄ±mlanÄ±r- bir kiÅŸinin sesleri görebileceÄŸi veya renkleri duyabileceÄŸi yerdir. Ancak duyduklarÄ± renkler de durumdan duruma deÄŸiÅŸir.

DiÄŸer bir örnek ise klasik Alderson’un kontrol edici gölge yanÄ±lsamasÄ±dÄ±r. Burada, iki iÅŸaretli kare tam olarak aynÄ± renk olmasÄ±na raÄŸmen, beyinlerimiz onlarÄ± bu ÅŸekilde algÄ±lamaz.

RENKLERÄ°N KÜLTÜRÜ

FotoÄŸraf: Pixabay

DoÄŸduÄŸumuz günden beri nesneleri, renkleri, duygularÄ± ve neredeyse anlamlÄ± olan her ÅŸeyi dili kullanarak kategorize etmeyi öÄŸrendik. Her ne kadar gözlerimiz binlerce rengi algÄ±layabilse de renkler hakkÄ±nda nasÄ±l iletiÅŸim kurma yolumuz -ve günlük hayatÄ±mÄ±zda renkleri kullanma biçimimiz- bu büyük çeÅŸitliliÄŸi tanÄ±mlanabilir ve anlamlÄ± kategorilere ayÄ±rmamÄ±zÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor.

ÖrneÄŸin, ressamlar ve moda uzmanlarÄ±, uzman olmayan bir kiÅŸi tarafÄ±ndan tek bir terimle açÄ±klanabilecek renk ve tonlara atÄ±fta bulunmak ve ayrÄ±m yapabilmek için renk terminolojisini kullanÄ±rlar.

FarklÄ± diller ve kültür gruplarÄ± da renk spektrumunu farklÄ± ÅŸekillerde geniÅŸletebilir. Papua Yeni Gine’de konuÅŸulan Dani dili ve Liberya ve Sierra Leone’de konuÅŸulan Bassa dili gibi bazÄ± diller sadece karanlÄ±k ve aydÄ±nlÄ±k olmak üzere iki terime sahiptir. KaranlÄ±k bu dillerde kabaca serin, aydÄ±nlÄ±k ise sÄ±cak olarak isimlendirilir. Beyaz, kÄ±rmÄ±zÄ±, turuncu ve sarÄ± gibi daha açÄ±k renkler, sÄ±cak renkler olarak yorumlanÄ±rken, siyah, mavi ve yeÅŸil gibi renkler serin renkler olarak yorumlanÄ±r.

RENK KELÄ°MESÄ° YOK

Avustralya’nÄ±n Northern Territory’inde bulunan Warlpiri kültüründe “renk” kelimesi bile yok. Bu ve benzeri diÄŸer kültürel gruplar için, “renk” olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey dokuya, fiziksel duyuma ve fonksiyonel amaca yönelik zengin bir kelime haznesiyle tanÄ±mlanÄ±r.

5 ANA RENK

Dikkat çekici bir ÅŸekilde, dünya dillerinin çoÄŸu beÅŸ temel renk terimine sahiptir. Namibya ovalarÄ±ndaki Himba ve Papua Yeni Gine’nin yemyeÅŸil yaÄŸmur ormanlarÄ±nda bulunan Berinmo gibi çeÅŸitli kültürler, bu beÅŸ terim sistemini kullanmaktadÄ±r. Koyu, açÄ±k ve kÄ±rmÄ±zÄ± için terimleri olduÄŸu kadar, bu dillerde genellikle sarÄ± ve hem mavi hem de yeÅŸili belirten terimler de vardÄ±r. Yani, bu diller “yeÅŸil” ve “mavi” için ayrÄ± terimlere sahip deÄŸildir, ancak her iki rengi de tanÄ±mlamak için tek terim kullanÄ±rlar, bir çeÅŸit “grue” (greenandblue).

Tarihsel olarak Galce ‘nin Japonca ve Çince olduÄŸu gibi ‘’glas’’ diye geçen “grue” terimi vardÄ±. Günümüzde, tüm bu dillerde orijinal grue terimi mavi ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve ayrÄ± bir yeÅŸil terim kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sÄ±nÄ±rlandÄ±rma ya dilin içinde kendiliÄŸinden geliÅŸmiÅŸtir -Japonca ’da olduÄŸu gibi- ya da baÅŸka dillerden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Galce’de olduÄŸu gibi.

Rusça, Yunanca, Türkçe ve diÄŸer birçok dilde de mavi için iki ayrÄ± terim vardÄ±r- biri daha koyu tonlar için diÄŸeri daha açÄ±k tonlar için kullanÄ±lÄ±r.

DÄ°L VE RENKLER

Renkleri algÄ±lama ÅŸeklimiz de hayatÄ±mÄ±z boyunca deÄŸiÅŸebilir. AçÄ±k ve koyu maviyi (“ghalazio” ve “ble”) tanÄ±mlamak için iki temel renk terimine sahip olan Yunanlar, BirleÅŸik KrallÄ±k’ta -aynÄ± temel renk terimiyle Ä°ngilizce olarak tanÄ±mlanan, blue- uzun süreler boyunca yaÅŸadÄ±ktan sonra bu iki rengin daha benzer olduklarÄ±nÄ± görmeye daha eÄŸilimlidirler.

Bunun nedeni, Ä°ngilizce konuÅŸulan bir ortamda uzun süre bulunan YunanlarÄ±n, beyinlerinin “ghalazio” ve “ble” renklerini aynÄ± renk kategorisinin bir parçasÄ± olarak yorumlamaya baÅŸlamasÄ±dÄ±r.

Fakat bu sadece renk ile gerçekleÅŸen bir ÅŸey deÄŸil, aslÄ±nda farklÄ± dillerin yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda algÄ±larÄ±mÄ±zÄ± etkilemesidir. Ve Lancaster Üniversitesindeki laboratuvarÄ±mÄ±zda, farklÄ± dillere maruz kalmanÄ±n ve farklÄ± dillerin kullanÄ±mÄ±nÄ±n, günlük nesneleri algÄ±layÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Sonuçta, yeni bir dil öÄŸrenmek, beynimize dünyayÄ± farklÄ± ÅŸekillerde yorumlama kabiliyetini vermek gibidir- renkleri görme ve algÄ±lama ÅŸekillerimiz dahil.

theconversation.com’dan çeviren IÅŸÄ±l PARLAR

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 MayÄ±s 2018 07:11

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