İnek Bayramı'na alınmayan Mülkiyeliler Birliği'nden tepki

Mülkiyeliler Birliği, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde geleneksel İnek Bayramına alınmamalarına tepki gösterdi.

Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan basın toplantısına akademisyenler, mezunlar, Mülkiyeliler eski başkan ve yöneticileri ve milletvekilleri de destek verdi. Burada açıklama yapan Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent, “Bu sabah saatlerinde İnek Bayramı'na katılmak amacıyla birliğimizin eski başkanları, şube yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte fakültemize gittik. Ancak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözlü talimatı ile 'dışarıdan' olduğu ilan edilen bizler fakültemize alınmadık. Fakültemiz dekanı ile bu konuyu görüşmek istediğimizi, bizlerin 'dışarıdan' kişiler değil, aksine İnek Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olduğumuzu ifade ettik. Ancak güvenlik amirinden, göreve geldiğimizden beri Mülkiyeliler Birliği yöentimiyle görüşmekten kaçınan Dekan Orhan Çelik'in bugün de bizlerle görüşmek istemediğini öğrendik” dedi.

'ÜNİVERSİTELER ELEŞTİRİ YURDUDUR, ZAMANA UYMANIN DEĞİL'

SBF öğretim elamanları adına açıklama yapan Prof. Dr. Meral Fırat, inek bayramının yok edilmek istenmesinin üniversitede yukarıdan aşağıya oluşan korku zincirine borçlu olduğunu söyledi. İhraç edilen öğretim görevlilerinin ve Mülkiyeliler Birliği'nin üniversiteye girişinin sözlü olarak engellendiğini dile getiren Fırat, imam duasının programa alınmayarak “inekname” diye bir ucube getirildiğini söyledi. Bu yıl bir de kampüs boşaltma kararı alındığını ifade eden Fırat, öğrencilerden evleri olan kampüsü saat 20.00'de boşlatmalarının istendiğini söyledi. Fırat, “Üniversite eleştiri yurdudur zamana uymanındeğil” dedi.

'DUVARLA BİRLİKTE KORKULARI DA YÜKSELİYOR'

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve HDP Mardin Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Mithat Sancar da açıklamaya katıldı. Sancar partisi adına değil, Ankara Üniversitesi'nin eski öğrenci ve akademisyeni olarak konuştuğunu ifade etti. Üniversiteye 17 Eylül 1980 kayıtlı olduğunu kaydeden Sancar, “Şenliklerin engellenmek istediği zamanları da gördüm ama bu faaliyetler sürdürüldü. Mizahla, ciddiyetle, eğlence ile itiraz kültürü sürdürüldü. Bu yasaklar döneminde eğitim fakültesi arkasındaki tepeye çıkmış sazlı sözlü şenliğimizi yapmıştık” dedi. Sancar, “Duvarların bir karış yükseldiğinde duvarı örenlerin korkusu on karış yükseliyor. Uzun yıllar öğrencilik ve akademisyenlik yıllarımı geçirdiğim üniversitenin yönetimine ve rektörüne doğrudan sesleniyorum: Bunun hesabını mutlaka vereceklerdir” diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise “Hep birlikte el ele verip bu karanlığı aşmamız gerekiyor. Ne kadar korku duvarlarını yükseltirlerse bu karanlıkta kendileri boğulacaktır” dedi.

'İNEK BAYRAMI ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ'

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu (Üniversiteler) Şube Başkanı Meltem Kayıran da “SBF aslında bizim ideal üniversite modelimize en yakın okullardan biriydi. İnek bayramları bu eşitliğin çeşitliliğin mizahla birlikte eleştiri kültürünün önemli bir örneğiydi. Öğrencilerimiz çeşitli yollarla bu kültürü geleneği sürdürmeye çalışıyor. Biz de üniversitemize destek olmaya devam edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)



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