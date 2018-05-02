İÜ Bileşenleri: Üniversiteleri bölen yasa tasarısı geri çekilsin 

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğretim üyeleri, çalışanları, emeklileri, öğrencileri, mezunlarından oluşan üniversite bileşenleri, üniversitesitelerinin bölünmesine ilişkin bugün ve yarın mecliste görüşülecek yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla İÜ Beyazıt ana kapısı önünde açıklama düzenledi.

“Üniversiteme dokunma”, “Bütün öğrenciler birleşin” “HAYEF Beyazıt’tan gitmeyecek” pankartı açan bileşenler sık sık, “Heryer Beyazıt heryer direniş”, “Üniversiteme dokunma fakülteme dokunma”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

‘BÖLME GİRİŞİMİ BÜYÜK HATA’

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

Açıklamada ilk olarak sözü, Orman Fakültesi Prof. Dr. Ünal Akkemik, üniversitelerinin bölünmesine karşı olduklarını belirterek, “Günlerdir üniversitemizin bölünmemesi için onlarca gerekçe sunduk. Diyoruz ki, İÜ Türkiye’de bilimin, bilim etiğinin ve akademinin beşiğidir. İÜ Türkiye’de gelişmişliğin temelidir. Bütün üniversitelerin kaynağıdır. Bu bölme girişimi büyük bir hatadır” ifadelerini kullandı.

‘DARBE BİR KARARDIR’

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tamer Demiralp da, üniversite camiası ve akademik çalışmaların içerisinde olanlar olarak iktidarın verdiği karara gerekçe aradıklarını söyledi. Demiralp, “Bu kararı duyduktan sonra bu gerekçeyi anlayabilmek için bütün gücümüzle uğraşıyoruz. Hiçbir akademik ve bilimsel ortamda gündeme getirilmiş değil, sadece tepeden inme bir şekilde bu kararla karşı karşıyayız. Ben bunu İÜ onuruna ve Türkiye’deki üniversite hayatının onuruna karşı yapılmış bir girişim darbe bir çaba olarak görüyorum” dedi.

'TARİHİN İNKARINA VE BÖLÜNMEYE HAYIR'

Fotoğraf: Erhan Tekten/DHA

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsünden Prof. Dr. Cevahir Kayhan ise şunları söyledi: “İÜ büyük bir üniversite. Çünkü İÜ Türkiyenin ilk üniversitesi, cumhuriyetin ilk üniversitesi. İÜ bölmek aslında bu tarihi inkar etmektir. Biz tarihin inkarına ve bölünmeye hayır diyoruz.”

Bileşenler adına açıklamayı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel yaptı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan 25 Nisan tarihinde geçen, içinde İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine dair hükümler de bulunan yasa tasarısının bugün TBMM Genel Kurulunda görülmeşi beklendiğini söyleyen Tükel, "Söz konusu tasarı ile akla yatkın bi gerekçe gösterilmeden, İstanbul Üniversitesi bölünerek tarihinden ve köklerinden koparılmak istenmektedir. Akademik ortamda ve üniversite kamuoyunda tartışılmadan, tamamen ben yaptim oldu anlayısı ile tepeden inme getirilen bu yasa tasarı gerek üniversitemiz bileşenleri arasında gerekse de genel kamuoyunda büyük bir tepki uyandırmıştır. Ortaya konan bu demokratik tepki tasarıda sadece kimi makyaj değisiklikler yapılmasına yol açmış, tasarinın köklü bir biçimde tartışılması siyasi iktidar tarafından tercih edilmemiştir. Bunun yerine her siyasi görüşten ve farklı yaşam tarzlarına sahip İstanbul Üniversitesi mezun ve mensuplarının bu ortak talebi, ideolojik olarak nitelendirilerek önemsizleştirilmek istenmiştir. Tüm üniversite mensuplarını bir araya getiren ‘İstanbul Üniversitesi bölünmesin, köklerinden koparılmasın’ talebinin, ideolojik olmadığı ortadadır" diye konuştu. TBMM seslenen Tükel son olarak şunları söyledi: " Bu yasa tasarısını geri çekin, hiç değilse ulusumuzun kısa bir zaman sonra yapılacak seçimlerde yetkilendireceği yeni parlamentonun bu kritik kararı müzakere edebilmesini firsat verin. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elimizi çekin. TBMM üyelerinin görevi Türkiye'deki eğitim kurumlarını ileri götürecek, geliştirecek yasal düzenlemeleri yapmaktır; onları bölüp parçalamak tarihsizleştirmek değildir. "

Açıklama sonrası bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen tasarının geri çekilmesi için öğrenciler Beyazıt Ana kapı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler tasarı açıklanana kadar oturma eylemine devam edeceklerini belirtti. Öte yandan ultraAslan İstanbul Üniversitesi taraftar grubu da formalarıyla destek verdi. Öğrenciler okullarının bölünmek istenmesini alkış, ıslık ve sloganlarla protesto etti. (İstanbul/EVRENSEL)

Gazi Üniversitesinin bölünmesine karşı ortak açıklama

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 17:16

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