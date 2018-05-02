Gazi Üniversitesinin bölünmesine karşı ortak açıklama

Gazi Üniversitesinin bölünmesine karşı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Gazi Bileşenleri ve Ankara Tabip Odası ortak açıklama yaptı.

Gazi Üniversitesinin bölünmesine karşı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Gazi Bileşenleri ve Ankara Tabip Odası (ATO) ortak açıklama yaptı. ATO Genel Merkezinde yapılan açıklamada, Mecliste Gazi Üniversitesinin de dahil olduğu çok sayıda üniversitenin bölünmesini öngören tasarının, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri açısından anlaşılmaz ve üzücü olduğu belirtildi.

Açıklamada konuşan ATO Genel Başkanı Vedat Bulut, üniversite bileşenlerinin alınan oldubitti kararlara karşı durmaya her zaman hazır olduğunu söyledi. 1926 yılında kurulan Gazi Üniversitesinin Türkiye’de saygın bir duruma ulaştığını ifade eden Bulut “Kanun tasarısı hazırlanırken Gazi Üniversitesi mezunlarına, öğrencilerine, öğretim üyelerine, akademik kurullara, Gazi Üniversitesi iç ve dış paydaşlarına sorulmamıştır” dedi. Oldubitti kararlara birinin daha eklenerek Gazi Üniversitesinin parçalanmak istendiğini söyleyen Bulut, “Öğrenci sayısı yüksekliğinin ve büyük üniversitelerin yönetilme güçlükleri olduğu savı doğru değildir. Başarılı olan ve araştırma üniversiteleri içinde yer alan bir üniversitede yönetimsel güçlükten söz edilemez” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SEKTEYE UĞRAR

Tasarının Meclis Genel Kurulunda kabulü halinde gelişecek sorunların hükümet yetkilileri tarafından öngörülmediğini dile getiren Bulut “Bu sorunlar; Gazi Üniversitesinin önümüzdeki yıllarda ‘Araştırma Üniversitesi’ kapsamından çıkması, pek çok fakültede ve birimde akreditasyon, İSO belgelendirme süreçlerinin etkilenmesi, uluslararası projeler ve gerçekleştirilen pek çok stratejik değerde olan projelerin olumsuz etkilenmesi, uluslararası laboratuvar hibeleri anlaşmalarının duraksaması hatta iptali, binlerce araştırma, patent, telif hakkı ve bilimsel yayın çalışmalarının sekteye uğraması gibi sonuçlardır”dedi.

AKADEMİSYENLER İSTİFALARINI HAZIRLADI

Öğrencilerin de mutsuz ve endişeli olduğunu ifade eden Bulut, “Akademisyenler, Gazi Üniversitesi çatısı altında görev yapmak istemektedirler ve isim değişikliği durumunda kurumdan ayrılmayı düşünen, özel vakıf üniversitelerine geçmek isteyen akademisyenler istifa mektuplarını hazırlamışlardır. Bu pek çok fakülte ve birimde eğitimi aksatacak, hatta bazı bölümlerin tamamen kapanmasına yol açacaktır” diye konuştu. Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kurulmasının yolunun Gazi Üniversitesinin parçalanmasından geçmediğini dile getiren Bulut, yasa tasarısını kınadıklarını ve ivedilikle geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

“Gazi Üniversitesi mezunları, öğrencileri ve öğretim üyeleri ve bu ülkenin onurlu yurttaşları bu alınacak karara tepkilerini her zeminde göstereceklerdir” diyen Bulut, öğrencilerin ailelerin ve akademisyenlerin gelişebilecek oldubitti kararlara karşı akademik kurul kararlarıyla ve her zemindeki çalışmalarıyla karşı durmaya kararlı olduğunu söyledi.

Ortak açıklama sonrası Bulut Evrensel Web TV'ye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:17

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