Barış ve insanca yaşam için: Bijî Yekê Gulanê

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs Bölge illerinde birçok merkezde kutlanacak.

1 Mayıs'ta işçiler ve emekçiler Diyarbakır’dan Antep’e, Urfa’dan Van’a kadar artan baskılara karşı alanda olacak. OHAL sürecinde yaşanan antidemokratik uygulamalar, KHK’ler ve taşeron yasasıyla yaşanan işten atmalara, 1 Mayıs meydanlarında tepki gösterilecekken; barış, özgürlük, demokrasi talepleri de dile getirilecek.

‘BİRÇOK BASKIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK’

Bölge illerinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a hangi talepler ile katılacağını 1 Mayıs Tertip Komite üyeleriyle konuştuk.

1 Mayıs Diyarbakır İstasyon (5 Haziran) Meydanı’nda KESK, DİSK, TMMOB ve TTB öncülüğünde miting düzenlenecek. Gazetemize konuşan Tertip Komitesi Üyesi DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK’ler eliyle ülkenin yönetildiği bir süreçten geçtiklerini kaydetti. OHAL’le birlikte ilan edilen KHK’lerin işçi emekçileri bir çok baskıyla karşı karşıya bıraktığını söyleyen Gürbüz, “Güvenlik soruşturmalarıyla işçi ve emekçiler işlerinden oldular. Böylesi bir süreçte 1 Mayıs önemli ve anlamlıdır. Yaşanılan baskılar, Kürt coğrafyasında biraz daha politik olarak yaşanmaktadır. Bölge’de özellikle sarı sendikaların etkin olması için bir çalışma söz konusu. Özellikle kayyım atanan belediyelerde bazı kayyımlar itinalı bir şekilde sendikal örgütlülüğü bitirmek için çaba harcıyor. Tüm bu baskılara karşı 1 Mayıs’tan başlayarak ses çıkarmak gerekiyor. Üzerimizdeki baskılar, ötekileştiricidir” diye konuştu.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

‘GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ’

1 Mayıs çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gürbüz, “ Amed halkının tümünü kapsayacak bir çalışma yürüttük bu süreçte. 4 merkez ilçede DİSK, KESK, TTB ve TMMOB öncülüğünde kutlamalar yapılacak. Bu yılki 1 Mayıs hem yaşadığımız baskılar hem de alınan erken seçim kararından dolayı ‘Güzel günler göreceğiz’ sloganıyla yapılacak. Bu yüzden Amed halkı başta olmak üzere tüm bölge halkını bulundukları yerlerde 1 Mayıs’a katılmaya çağırıyoruz” dedi.

‘İŞ GÜVENCESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Elazığ 1 Mayıs Miting Tertip Komitesinden SES Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Öğüt “Her gün iş cinayetlerinin yaşandığı, iş güvencemizin olmadığı, çalışanlar üzerindeki baskıların sürekli arttığı koşullar altında 1 Mayıs’ı kutlayacağız. İş güvencemize sahip çıkmak için KHK’lerin kaldırılması, barış ve huzur içinde yaşayacağımız özgür günler için, kadın cinayetlerini önlemek ekmeğimize sahip çıkmak için hepimiz alanlardayız. Bu düşüncelerle herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Herkesi 1 Mayıs alanlarına bayramımızı kutlamaya davet ediyorum” dedi.

URFA’DA DA EMEKÇİLER ALANA ÇIKACAK

Urfa’da 15.00’te Bahçıvan İş Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak. KESK tarafından düzenlenecek 1 Mayıs’ta emekçiler, “KHK’lerin iptal edilmesi işten atılan bütün emekçilerin işine iade edilmesi” talebiyle alana çıkacak. KESK Dönem Sözcüsü İsmail Tutal, “İş güvencemizi ortadan kaldıracak performans ve bu gibi uygulamalardan vazgeçilmesi, olağanüstü halin kaldırılması ve demokratik özgürlükçü bir anayasanın yapılması talebiyle 1 Mayıs’ı karşılıyoruz” dedi.

Diyarbakır ve Malatya’dan çağrı: İtirazı olan herkes 1 Mayıs’a

DEMOKRATİK VE BARIŞÇIL BİR TÜRKİYE İÇİN 1 MAYIS’A

Van 1 Mayıs Tertip Komitesinden Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Bedri Yamaç, Bu 1 Mayıs’ın bölgedeki OHAL uygulamalarına rağmen 8 ve 21 Mart’ta olduğu gibi coşkulu ve kitlesel geçeceğini ifade ederek “Emeğimiz, haklarımız, demokratik ve barışçıl bir Türkiye için, 1 Mayıs’a bu şiarla alanlara çıkıyoruz. Bölge’de, genelde 1 Mayıslar biraz cılız geçiyor. Bu biraz da Kürt halkının, etnik kimlik sorununu, özgürlük sorununu, emekçi kimliğinin önünde görmesinden kaynaklıdır. Fakat Kürt halkı doğalında emekçi bir halktır. Zengini olan bir halk değildir. Bu 1 Mayıs’ın bölgede çok güçlü geçeceğine inanıyoruz. Bir yönüyle dünya emekçileri dayanışma günü olması sebebiyle, bir yönüyle de yaklaşık iki yıldır OHAL’in çok katmerli bir şekilde işletilmesi bizim için 8 Mart ve 21 Mart coşkusunun 1 Mayıs’a taşması anlamına geliyor. Biz o coşkunun, o kitleselliğin alanlara yansıyacağına da inanıyoruz. Bununla beraber 24 Haziran’da da bunun finalini gerçekleştireceğiz. Bütün emekçilere, emeğiyle geçinenlere, sistem mağdurlarına, Kürt halkına çağrımızdır. Yarın herkesi 1 Mayıs alanlarında bekliyoruz. Musa Anter Parkı’nda, saat:11.00-17.00 arasında kutlanacak” dedi.

‘24 HAZİRAN SEÇİMİ İÇİN 1 MAYIS ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ’

Antep 1 Mayıs Tertip Komitesinden KESK Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, “Emek demokrasi güçleriyle birlikte OHAL koşullarında işimiz, emeğimiz, haklarımız ve demokrasi için ciddi bir çalışma yürüterek 1 Mayıs’a hazırlandık” diye konuştu.

‘HAK GASPLARININ OHAL’E DAYANDIRILDIĞI BİR DÖNEM’

Bu yılki 1 Mayıs’ın daha da anlamlı olduğunun altını çizen Ersönmez, “Emeğin, demokrasinin, eşitliğin yoksulluğa ve sömürüye karşı hakların öne çıkarıldığı bir gündür. Bu yıl özellikle 24 Haziran seçimlerine giderken ülkemizde son 2 yıldır KHK ve OHAL sistemi içerisinde emekçilerin, çalışanların üretenlerin çalışma yaşamına dair hak gasplarının en çokta OHAL’e dayandırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu yönüyle baktığımızda OHAL ve KHK’lerin kaldırılması, güvenceli iş ve gelecek, demokratik zeminin daha çok geliştirilerek temel hak ve özgürlükleri kazanma talepleriyle 1 Mayıs’ı kutlayacağız”diye konuştu.

‘SESİMİZİ DAHA GÜÇLÜ DUYURMAK İSTİYORUZ’

1 Mayıs’ta DİSK, TMMOB, KESK, TTB, Türk- İş şubeleri ve demokrasi güçleriyle beraber geçen yıldan daha güçlü bir şekilde Kırkayak Parkı’nda olacaklarını belirten Ersönmez, “Tüm bu güçlerle birlikte, yoksullaşan, hayat pahalılığı karşısında yaşam zorluğu çeken, işinden edilen, taşeron, sözleşmeli, kuralsız çalıştırılan tüm toplumsal kesimleri özellikle demokrasi, özgürlükler ve barış talebini daha çok dillendirmek isteyen kesimlerle birlikte 24 Haziran seçimlerine giderken, tüm siyasi kanallara, muhalefete, iktidara, iktidara aday olanlara taleplerimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak istiyoruz. Taleplerimizle birlikte 24 Haziran seçim gündeminin oluşması için 1 Mayıs’ın önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. 1 Mayıs alanına bütün Antep halkını davet ediyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 19:57

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