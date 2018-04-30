Diyarbakır ve Malatya’dan çağrı: İtirazı olan herkes 1 Mayıs’a

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs için bölgede de hazırlıklar sürüyor.

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda saat 13:00-17:00 saatleri arasından kutlanacak olan 1 Mayıs’a EMEP, HDP, CHP il örgütleri tüm kesimlere alanlarda olma çağrısı yaptı. Zor bir dönemden geçtikleri söyleyen siyasi partiler, itirazı olan herkesin OHAL ve KHK’siz bir ülke talebiyle alanlarda olması gerektiğini söyledi.

‘BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, 1 Mayıs’ın işçi, emekçi bayramı ve emeğe özgü bir bayram olduğunu fakat Türkiye koşullarının bu durumu yansıtmadığını ifade etti. Zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Sayın, 25 Haziran sabahı daha demokratik, daha özgürlükçü bir Türkiye’ye uyanacaklarını dile getirerek, “Bundan sonraki 1 Mayısları daha özgürlükçü daha serbest bir halde yaşayacağız. Barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, hukuku savunacağız” dedi.

OHAL VE KHK’SİZ BİR ÜLKE TALEBİYLE ALANLARA

Emek Partisi (EMEP) Diyarbakır İl Başkanı Çağla Yolaşan ise, OHAL ve KHK’sız bir ülke talebiyle alanlarda olmanın önemine değindi. Bölge’de işsizliğin en fazla olduğu Diyarbakır’da yaşadıklarını söyleyen Yolaşan, şunları söyledi: “2018 1 Mayıs’ını karşılarken yine KHK’lerle yaratılan işçi kıyımının mağduriyetleri sürüyor. Diyarbakır bu bakımdan ihraçların en yoğun oranda olduğu kent olma özelliği taşıyor. Diğer taraftan birkaç hafta önce güvenlik soruşturmalarıyla işten çıkarılan yüzlerce belediye işçisini düşününce, kent özelinde dönemin kamudan tasfiye politikasının, emekçiler bakımından can yakıcı sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir taraftan bölgesel işsizliğin de en yoğun olduğu kentlerden birinde yaşıyoruz. Çalışma ve yaşam koşulları günden güne bir önceki günü aratacak hale geliyor. Bunlar göz önündeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde OHAL’in işçi grevlerini yasaklamak için kullandıklarını söyleyerek emekçilerin değil sermayenin hükümeti olduğunu ilan etmiş oldu.”

‘EMEĞİN ÖNCÜLÜĞÜNDE SİLKELENİŞE İHTİYAÇ VAR’

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eş Başkanı, Mehmet Şerif Camcı, İktidarın, OHAL ile işçinin en temel hakkı olan grev yasağı getirmesi yanı sıra güvencesiz ve ağır çalışma koşullarının dayatıldığı böylesi bir döneme karşı 1 Mayıs’ta toplumun tüm kesimleri için emeğin öncülüğünde bir silkelenişe ihtiyaç olduğunu söyledi. AKP zihniyetinin kendisini ele verdiği en önemli noktanın ‘OHAL ile işçileri grev yapamaz hale getirdik’ türündeki beyanı olduğunu belirten Camcı, “Grev bir mücadele aracıdır. Dünyadaki tüm en asgari demokrasilerde grev en temel haktır. Grevi yasaklamak, temel hak ve özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Burada toplumun tüm kesimleri bu zihniyeti görebilmektedir. Bunu söyleyen hükümete hiçbir işçinin oy vermemesi gerekir. Çünkü bu direkt emeğe düşmanlığı gösteren, yaklaşımını en berrak şekilde ortaya koyan bir durum. Bu ülkede faşizme karşı mücadelede bizlerin direnmekten başka yolunun olmadığını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde itirazı olan herkesin bu 1 Mayıs’ta alanlarda olması gerekiyor” dedi.

DİYARBAKIRLI GENÇ İŞÇİLER: HERKES EŞİT KOŞULLARDA OLSUN

Fotoğraf: İnanç Yıldız/EVRENSEL

Renas BAYRAM

Diyarbakır

Diyarbakır'da genç işçilerle 1 Mayıs öncesi bir araya gelip çalışma koşullarını ve taleplerini konuştuk. Gelecek kaygısının olduğu genç işçiler, “Herkes eşit koşullarda olsun, kimse kimseyi sömürmesin” diyor.

Kadir Bayram 17 yaşında toptancıda çalışan bir genç, daha önce de markette reyon elemanı olarak çalışmış. ‘Şimdiki işimden daha memnunum ama daha önceki işimde sigortasız ve çok uzun süre çalışıyorduk, ayrıca az ücret alıyorduk’ diyor.

İŞ BULMAK TORPİLE DAYANIYOR

Süleyman ise meslek lisesi son sınıf öğrencisi, stajyer bir genç. Süleyman’a kendi geleceğiyle ilgili beklentilerini soruyoruz, kaygılı olduğunu ifade ediyor. Kültür dersleri görmediklerini ve üniversiteye sınavsız geçiş haklarının da ellerinden alındığını söyleyen Süleyman durumu şöyle ifade ediyor: “5 tane milli yüzücüyle 50 tane normal vatandaşı İstanbul Boğazı’nın bir yakasına koyuyorlar, öbür yakaya kadar yarışmalarını istiyorlar. Bizim üniversite sınavındaki yarışımız da buna benziyor.” Ayrıca stajyerken yükümlü olmadıkları pek çok işi de yapmak durumunda kaldıklarını ekliyor: “Ülkede iş bulma imkânı zor, iş arayıp da bulamayan kişiler varken torpil ile çok insan işe alınıyor.”

HAYAT PAHALILIĞINDAN DERT YANIYOR

Ozan Çiçek genç bir fırın işçisi ama genç olmasına rağmen uzun yıllardır fırıncılık yapıyor. Yaptıkları işin özellikle gözlerde ve bacaklarda kalıcı hasarlar yarattığını söyleyerek başlıyor. Hayat pahalılığının arttığını ve geçim sıkıntılarının olduğunu, bu nedenle geleceğe dair kaygıları olduğunu ifade ediyor. Çalıştığı fırın ailesinin fırını ve personellerin sigorta primlerine gelen zamların, bir çuval una gelen peş peşe zamların bellerini büktüğünü söylüyor: 'Hayat pahalı, hiçbir şey alamıyoruz, dinlenmek, tatile gitmek bizim de hakkımız ama günü kurtarırsak seviniyoruz.'

GELECEK KAYGISI HERŞEYİN ÖNÜNDE

1 Mayıs yaklaşırken hangi taleplerin onlar için daha öncelikli olduğunu soruyoruz. “Geleceğe dair kaygılarımın olmayacağı bir iş istiyorum” diyor Süleyman: “Herkes eşit koşullarda olsun, kimse kimseyi sömürmesin.” Kadir ise en çok kayıt dışı çalışmadan şikâyetçi: “Geleceğimizden emin olmak için herkesin sigortalı olması lazım.’ Ozan ise “Ülkede çok fazla öğrenci var, çok fazla üniversite var ama herkes işsiz kalıyor. Her şey çok plânsız. Arkadaşlarım üniversiteyi bitirdikten sonra çayın en ucuz olduğu kafelerde zaman öldürüyorlar. Bu işin çözülmesi lazım” diye ifade ediyor.

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİLER ÜZERİNDEKİ BASKILARA CEVAP OLACAK

Fotoğraf: Evrensel

Ekin BALİ

Ezgi Su EPİK

Malatya

Yurdun dört bir tarafında İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kutlamalarında son hazırlıklar yapılırken, Malatya’da KESK, DİSK, CHP, EMEP ve HDP’ye bu yıl 1 Mayıs’a hangi taleplerle katılacaklarını sorduk. İşçi ve emekçiler üzerinde artan baskılara 1 Mayıs meydanlarında cevap olacaklarını söyleyen sendikacılar ve siyasi partiler, işçi ve emekçileri ekmek, barış, adalet ve özgürlük için alanlara çağırdı.

Malatya’da 1 Mayıs saat 12:00’de Emeksiz kavşağında kutlanacak. KESK, DİSK, TMMOB eski Sevinç Pastanesi önünde saat 11:00’da toplanarak miting alanına yürüyecekken, Emek Partisi saat 11:00’da Cemal Gürsel minibüs durağında toplanıp alana yürüyecek.

Geçen yıl ihraç edilen kamu emekçilerinin taleplerine dikkat çeken Malatya KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tarık Kaya, Bu yıl 1 Mayıs’ı erken seçim arifesinde kutladıklarına vurgu yaparak, “Bugüne kadar vaat edilen hiçbir şey yaşamda karşılığını bulmadı. Daha fazla zamlarla, daha fazla yoksullukla karşı karşıyayız. Kadro denilerek insanlar işinden oldu. Çocuklarımızın geleceğine dair eğitim sistemi alt üst oldu. Gözaltı, tutuklamalar, soruşturmalar oldu. Kanunsuz ihraçlar oldu. Dolayısıyla tüm bunlara biz meydanda bir cevap vereceğiz” dedi.

“Bizim öncelikli talebimiz taşeron aldatmacasına, OHAL’e, kıdem tazminatına, emeğimizin gaspına hayır demektir” diyen DİSK Genel İş Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam ise “Çocuklarımızın geleceği için, taşerona hayır demek için, OHAL’in ortadan kalkması için, bütün toplumu, halkı, ezilenleri alanlara çağırıyoruz” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRET DÜZELTİLMELİ’

İşçilerin emeğinin karşılığını almadığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Asgari ücretin düşüklüğü ve şu anda neredeyse açlık sınırında olan bir asgari ücretimiz var. Bu ülke şartlarında kabul edilebilir bir durum değil bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu. KHK ile getirilen taşeron yasası ile birçok taşeron işçinin kadro beklerken mağdur olduğuna dikkat çeken Kiraz, 1 Mayıs’ta sendikaların yanında taşeron yasasına, özelleştirmelere, iş cinayetlerine karşı alanda olacaklarını belirtti.

‘BARIŞ ÇAĞRISIYLA ALANLARDA OLACAĞIZ’

Bu yıl işsizlik, yoksulluk, taşeronlaştırma, çocuk ve kadın emeğinin sömürülmesine karşı 1 Mayıs’ta alanda olacaklarını belirten Halkların Demokratik Partisi(HDP) İl Eş Başkanı Mustafa Aksu, “Bizim HDP olarak bir barış çağrımız var, barış çağrısıyla da alanlarda olacağız” dedi. 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi gerçekleşen 1 Mayıs’ın bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Aksu, “1 Mayıs alanlarında sadece HDP olarak değil, hayır bloğunun da güçlendirilmesi ile ilgili bir talebimiz olacak” diye konuştu.

SAVAŞA, SÖMÜRÜYE OHAL’E KARŞI 1 MAYIS’A

Emek Partisi Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin ise bu yıl savaşa, sömürüye ve OHAL’e karşı 1 Mayıs alanında olacaklarını belirterek, “Ülke içeride ve dışarıda AKP’nin politikaları nedeniyle hem siyasal hem de ekonomik bir bataklığa sürükleniyor. İşçilerin, gençlerin, kadınların ekmek, barış, adalet ve özgürlük taleplerinin her geçen gün daha da büyümesi ve buna bağlı olarak hükümetin ülkeyi OHAL’siz yönetemez hale gelmesine neden olmuştur” dedi. Bu yıl 1 Mayıs’ın seçim öncesi olması bakımından işçi sınıfının demokratik taleplerinin daha belirgin hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken Gültekin, “Kürt sorununun çözümüne dair adımların atılması, tek parti, tek adam rejimi inşasına karşı, parlamentonun yeniden etkin hale getirilmesi, basın ve ifade özgürlüğünün tanınması talepleriyle başta işçiler, gençler, kadınlar, üretici köylüler olmak üzere tüm halkımızı 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 23:02

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