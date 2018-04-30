İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde yapılacak kutlamalar hangi ilde saat kaçta ve nerede yapılacak?

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'nde işçi ve emekçiler, yurdun dört bir yanında OHAL ve sömürüye karşı emek, barış ve demokrasi için alanlara çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sendikalar ortak kutlama yapacak.

İşte il il 1 Mayıs programı:.

Adana

Uğur Mumcu Meydanı – 17.30

Dakika dakika 1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlara çıkıyor

Adıyaman

İtfaiye Önü - 12.00

Afyon

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü

Toplanma Saati: 12.00

Miting: PTT Önü

Başlama Saati: 13.00

Aksaray

Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı

Saat: 12.00

1886 yılında, 1 Mayıs'a götüren talepler nelerdi?

Amasya

Toplanma Yeri: Kına Köprü

Toplanma Saati: 13.00

Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30

Ankara

Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi

Toplanma Saati: 12.00

Miting: Tandoğan Meydanı

Başlama Saati: 13.00

Ankara'da 1 Mayıs yerellerde de kutlanacak

Antalya

Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı

Toplanma Saati: 14.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 15.30

Kaş (Antalya)

Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı

Toplanma Saati: 13.00

Miting: Emin Erdem Meydanı

Başlama Saati: 14.00

Alanya (Antalya)

Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Şelale Meydanı

Miting Saati: 12.30

Artvin

Toplanma Yeri: Atapark

Toplanma Saati: 12.30

Miting: Çok Katlı Otopark Önü

Başlama Saati: 13.30

Aydın

Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)

Toplanma Saati: 14.00

Miting: Atatürk Kent Meydanı

Başlama Saati: 15.00

Balıkesir

Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı

Toplanma Saati: 10.30

Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)

Başlama Saati: 11.00

Balıkesir – Ayvalık

Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Balıkesir – Burhaniye

Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 15.30

Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı

Balıkesir – Bandırma

Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 12.00

CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Haydi alanlara

Bartın

Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 14.00

Batman

Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü

Toplanma Saati: 12.30

Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü

Başlama Saati: 13.00

Bolu

Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı

Toplanma Saati: 17.00

Miting: Kardelen Meydanı

Burdur

Toplanma Yeri: Köprübaşı

Toplanma Saati: 13.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)

Bursa

Toplanma Yeri: Kent Meydanı

Toplanma Saati: 14.00

Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı

Başlama Saati: 15.00

Bursa 1 Mayıs'a hazır: Baskılara karşı kol kola yürüyeceğiz

Çanakkale

Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı

Toplanma Saati: 12.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 14.00

Çorum

Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Denizli

Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü

Toplanma Saati: 13.30

Miting: Ulus-Tokat Kavşağı

Miting Başlama Saati: 14.30

Diyarbakır

Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı

Toplanma Saati: 12.30

Miting Yeri: İstasyon Meydanı

Toplanma Saati: 13.00

Diyarbakır ve Malatya’dan çağrı: İtirazı olan herkes 1 Mayıs’a

Edirne

Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Saraçlar Caddesi

Başlama Saati: 13:00

Elazığ

Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Perşembe Pazarı

Başlama Saati: 12.00

Erzincan

Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Eskişehir

Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Sıhhiye Meydanı

Başlama Saati: 13.00

Antep

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü

Toplanma Saati: 10.45

Miting: Kırkayak Parkı

Başlama Saati: 11.30

Gebze

Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı

Toplanma Saati: 09.30

Miting Yeri: Kent Meydanı

Miting Saati: 11.00

Baskılara, yasaklara ve OHAL’e karşı taleplerle 1 Mayıs’a

Giresun

Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Keşap Durağı Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Hakkari

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası

Toplanma Saati: 10.00

Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı

Başlama Saati: 11.00

Hatay

Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü

Toplanma Saati: 16.00

Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)

Başlama Saati: 17.00

İskenderun

Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting Yeri: Anıt Meydanı

Başlama Saati: 16.00

Isparta

Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü

Toplanma Saati: 12.30

Miting Yeri: İstasyon Meydanı

Başlama Saati: 15.00

İstanbul

Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı

Toplanma Saati: 10.30

Miting: Maltepe Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Kartal'da yerel 1 Mayıs kutlaması yapıldı

Emek, barış ve demokrasi talepleriyle 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs ablukası

İzmir

Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı

Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00

Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı

Başlama Saati: 13.00

Tekstil işçileri sendika hakları için Gündoğdu’da olacak

İzmir'de 1 Mayıs işyerlerindeki kutlamalarla başladı

Maraş

Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Pazar Yeri

Başlama Saati: 13.00

Karaman

Toplanma Yeri: Tren Garı

Toplanma Saati: 10.00

Miting: Aktekke Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Kars

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü

Toplanma Saati: 09.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 11.00

Kastamonu

Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)

Miting Yeri: Sinop

Kayseri

Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı

Başlama Saati: 16.00

Kırıkkale

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü

Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)

Miting: Ankara Tandoğan Meydanı

Kırklareli

Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak

Kırşehir

Toplanma Yeri:

Toplanma Saati

Miting:

Kocaeli

Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı

Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)

Miting: İstanbul Maltepe Meydanı

Kocaelili yerel basın emekçileri: Ancak örgütlenerek değiştirebiliriz

Kocaeli’de işçi ve emekçiler geçmişten bugüne 1 Mayıs’ı konuştu

Konya

Toplanma Yeri:Şehir Meydanı

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Şehir Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Kütahya

Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)

Toplanma Saati: 11.30

Malatya

Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)

Toplanma Saati: 11.00

Miting: 1 Mayıs Meydanı

Başlama Saati: 12.00

Manisa

Toplanma Yeri: Sultan Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 13.00

Mardin

Toplanma Yeri: Karayolu Parkı

Toplanma saati: 10.00

Mersin

Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting: Cumhuriyet Alanı

Başlama Saati: 17.00

Mersin – Tarsus

Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü

Toplanma Saati: 14.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 15.00

Muğla

Toplanma Yeri: Merkez Atatürk Stadyum Altı

Toplanma Saati: 10.00

Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan

Başlama Saati: 12.00

Muş

Toplanma Yeri:

Toplanma Saati:

Miting:

Nevşehir

Toplanma Yeri:

Toplanma Saati:

Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak

Niğde

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde

Toplanma Saati: 20.00

Ordu

Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 13.00

Rize

Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı

Toplanma Saati: 13.30

Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü

Başlama Saati: 14.00

Samsun

Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)

Toplanma Saati: 12.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 13.30

Siirt

Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı

Toplanma Saati: 14.00

Sinop

Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı

Toplanma Saati: 12.00

Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00

Sivas

Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı

Toplanma Saati: 10.30

Miting: Mevlana Meydanı – 12.00

Urfa

Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi

Toplanma Saati: 15.00

Şırnak

Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü

Toplanma Saati: 08.00

Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak

Tekirdağ

Toplanma Yeri: Tekira Avm Önü

Toplanma Saati: 12.00

Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı

Başlama Saati: 14.00

Lüleburgaz

Toplanma Yeri: Eski Hükümet Konağı Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Kongre Meydanı – 13.00

Tokat

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü

Toplanma Saati: 12.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Trabzon

Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Meydan Park Atatürk Alanı

Başlama Saati: 12.30

Dersim

Toplanma ve Miting Yeri: Dersim Seyid Rıza Meydanı

Toplanma Saati: 11.00

Uşak

Toplanma Yeri: Stadyum Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting:Atatürk Anıtı Önü

Başlama Saati: 16.00

Van

Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı

Toplanma Saati: 11.00

Yalova

Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.

Zonguldak

Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı

Toplanma Saati:13.00

Miting: Madenci Anıtı

Çaycuma

Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Toplanma Saati:10.30

Ereğli

Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü

Toplanma Saati:10.30

Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.

Esenyalı’da kadınların 1 Mayıs coşkusu

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 08:55

www.evrensel.net