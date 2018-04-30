İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018
Fotoğraf: Evrensel

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

    • 30 Nisan 2018 16:48

    1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde yapılacak kutlamalar hangi ilde saat kaçta ve nerede yapılacak?

    1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'nde işçi ve emekçiler, yurdun dört bir yanında OHAL ve sömürüye karşı emek, barış ve demokrasi için alanlara çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sendikalar ortak kutlama yapacak.

    İşte il il 1 Mayıs programı:.

    TEK ADAM REJİMİNE HAYIR DEMEK İÇİN, HAYDİ 1 MAYIS'A!

    Adana

    Uğur Mumcu Meydanı – 17.30

    Dakika dakika 1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlara çıkıyor

    Adıyaman

    İtfaiye  Önü - 12.00

    Afyon

    Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
    Toplanma Saati: 12.00
    Miting: PTT Önü
    Başlama Saati: 13.00

    Aksaray

    Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı
    Saat: 12.00

    1886 yılında, 1 Mayıs'a götüren talepler nelerdi?

    Amasya

    Toplanma Yeri: Kına Köprü
    Toplanma Saati: 13.00
    Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30

    Ankara

    Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi
    Toplanma Saati: 12.00
    Miting: Tandoğan Meydanı
    Başlama Saati: 13.00

    Ankara'da 1 Mayıs yerellerde de kutlanacak

    Antalya

    Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı
    Toplanma Saati: 14.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 15.30

    Kaş (Antalya)

    Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı
    Toplanma Saati: 13.00
    Miting: Emin Erdem Meydanı
    Başlama Saati: 14.00

    Alanya (Antalya)

    Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting Yeri: Şelale Meydanı
    Miting Saati: 12.30

    Artvin

    Toplanma Yeri: Atapark
    Toplanma Saati: 12.30
    Miting: Çok Katlı Otopark Önü
    Başlama Saati: 13.30

    Aydın

    Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)
    Toplanma Saati: 14.00
    Miting: Atatürk Kent Meydanı
    Başlama Saati: 15.00

    Balıkesir

    Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı
    Toplanma Saati: 10.30
    Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)
    Başlama Saati: 11.00

    Balıkesir – Ayvalık

    Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Balıkesir – Burhaniye

    Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü
    Toplanma Saati: 15.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 15.30

    Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı

    Balıkesir – Bandırma

    Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü
    Toplanma Saati: 11.30
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Haydi alanlara

    Bartın

    Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı
    Toplanma Saati: 11.30
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 14.00

    Batman

    Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
    Toplanma Saati: 12.30
    Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
    Başlama Saati: 13.00

    Bolu

    Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı
    Toplanma Saati: 17.00
    Miting: Kardelen Meydanı

    Burdur

    Toplanma Yeri: Köprübaşı
    Toplanma Saati: 13.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)

    Bursa

    Toplanma Yeri: Kent Meydanı
    Toplanma Saati: 14.00
    Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı
    Başlama Saati: 15.00

    Bursa 1 Mayıs'a hazır: Baskılara karşı kol kola yürüyeceğiz

    Çanakkale

    Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı
    Toplanma Saati: 12.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 14.00

    Çorum

    Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Denizli

    Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü
    Toplanma Saati: 13.30
    Miting: Ulus-Tokat Kavşağı
    Miting Başlama Saati: 14.30

    Diyarbakır

    Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
    Toplanma Saati: 12.30
    Miting Yeri: İstasyon Meydanı
    Toplanma Saati: 13.00

    Diyarbakır ve Malatya’dan çağrı: İtirazı olan herkes 1 Mayıs’a

    Edirne

    Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü
    Toplanma Saati: 11.30
    Miting: Saraçlar Caddesi
    Başlama Saati: 13:00

    Elazığ

    Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting Yeri: Perşembe Pazarı
    Başlama Saati: 12.00

    Erzincan

    Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Eskişehir

    Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi
    Toplanma Saati: 11.30
    Miting: Sıhhiye Meydanı
    Başlama Saati: 13.00

    Antep

    Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
    Toplanma Saati: 10.45
    Miting: Kırkayak Parkı
    Başlama Saati: 11.30

    Gebze

    Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı
    Toplanma Saati: 09.30
    Miting Yeri: Kent Meydanı
    Miting Saati: 11.00

    Baskılara, yasaklara ve OHAL’e karşı taleplerle 1 Mayıs’a

    Giresun

    Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: Keşap Durağı Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Hakkari

    Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası
    Toplanma Saati: 10.00
    Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı
    Başlama Saati: 11.00

    Hatay

    Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü
    Toplanma Saati: 16.00
    Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)
    Başlama Saati: 17.00

    İskenderun

    Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü
    Toplanma Saati: 15.00
    Miting Yeri: Anıt Meydanı
    Başlama Saati: 16.00

    Isparta

    Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü
    Toplanma Saati: 12.30
    Miting Yeri: İstasyon Meydanı
    Başlama Saati: 15.00

    İstanbul

    Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı
    Toplanma Saati: 10.30
    Miting: Maltepe Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Kartal'da yerel 1 Mayıs kutlaması yapıldı

    Emek, barış ve demokrasi talepleriyle 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor

    Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs ablukası

    İzmir

    Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı
    Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00
    Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı
    Başlama Saati: 13.00

    Tekstil işçileri sendika hakları için Gündoğdu’da olacak

    İzmir'de 1 Mayıs işyerlerindeki kutlamalarla başladı

    Maraş

    Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: Pazar Yeri
    Başlama Saati: 13.00

    Karaman

    Toplanma Yeri: Tren Garı
    Toplanma Saati: 10.00
    Miting: Aktekke Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Kars

    Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü
    Toplanma Saati: 09.00
    Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 11.00

    Kastamonu

    Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
    Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)
    Miting Yeri: Sinop

    Kayseri

    Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü
    Toplanma Saati: 15.00
    Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı
    Başlama Saati: 16.00

    Kırıkkale

    Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü
    Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
    Miting: Ankara Tandoğan Meydanı

    Kırklareli

    Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak

    Kırşehir

    Toplanma Yeri:
    Toplanma Saati
    Miting:

    Kocaeli

    Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı
    Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
    Miting: İstanbul Maltepe Meydanı

    Kocaelili yerel basın emekçileri: Ancak örgütlenerek değiştirebiliriz

    Kocaeli’de işçi ve emekçiler geçmişten bugüne 1 Mayıs’ı konuştu

    Konya

    Toplanma Yeri:Şehir Meydanı
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: Şehir Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Kütahya

    Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)
    Toplanma Saati: 11.30

    Malatya

    Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: 1 Mayıs Meydanı
    Başlama Saati: 12.00

    Manisa

    Toplanma Yeri: Sultan Önü
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 13.00

    Mardin

    Toplanma Yeri: Karayolu Parkı
    Toplanma saati: 10.00

    Mersin

    Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
    Toplanma Saati: 15.00
    Miting: Cumhuriyet Alanı
    Başlama Saati: 17.00

    Mersin – Tarsus

    Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü
    Toplanma Saati: 14.30
    Miting: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 15.00

    Muğla

    Toplanma Yeri:  Merkez Atatürk Stadyum Altı
    Toplanma Saati: 10.00
    Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan
    Başlama Saati: 12.00

    Muş

    Toplanma Yeri:
    Toplanma Saati:
    Miting:

    Nevşehir

    Toplanma Yeri:
    Toplanma Saati:
    Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak

    Niğde

    Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde
    Toplanma Saati: 20.00

    Ordu

    Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 13.00

    Rize

    Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı
    Toplanma Saati: 13.30
    Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü
    Başlama Saati: 14.00

    Samsun

    Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)
    Toplanma Saati: 12.00
    Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
    Başlama Saati: 13.30

    Siirt

    Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı
    Toplanma Saati: 14.00

    Sinop

    Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı
    Toplanma Saati: 12.00
    Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00

    Sivas

    Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı
    Toplanma Saati: 10.30
    Miting: Mevlana Meydanı – 12.00

    Urfa

    Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi
    Toplanma Saati: 15.00

    Şırnak

    Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü
    Toplanma Saati: 08.00
    Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak

    Tekirdağ

    Toplanma Yeri:   Tekira Avm Önü
    Toplanma Saati: 12.00
    Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı
    Başlama Saati: 14.00

    Lüleburgaz

    Toplanma Yeri:  Eski Hükümet Konağı Önü
    Toplanma Saati: 11.00
    Miting: Kongre Meydanı – 13.00

    Tokat

    Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü
    Toplanma Saati: 12.30
    Miting: Cumhuriyet Meydanı

    Trabzon

    Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü
    Toplanma Saati: 11.30
    Miting: Meydan Park Atatürk Alanı
    Başlama Saati: 12.30

    Dersim

    Toplanma ve Miting Yeri: Dersim Seyid Rıza Meydanı
    Toplanma Saati: 11.00

    Uşak

    Toplanma Yeri: Stadyum Önü
    Toplanma Saati: 15.00
    Miting:Atatürk Anıtı Önü
    Başlama Saati: 16.00

    Van

    Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı
    Toplanma Saati: 11.00

    Yalova

    Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.

    Zonguldak

    Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
    Toplanma Saati:13.00
    Miting: Madenci Anıtı

    Çaycuma

    Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
    Toplanma Saati:10.30

    Ereğli

    Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü
    Toplanma Saati:10.30
    Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.

    Esenyalı’da kadınların 1 Mayıs coşkusu

    Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 08:55
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