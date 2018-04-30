İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018
1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde yapılacak kutlamalar hangi ilde saat kaçta ve nerede yapılacak?
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'nde işçi ve emekçiler, yurdun dört bir yanında OHAL ve sömürüye karşı emek, barış ve demokrasi için alanlara çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sendikalar ortak kutlama yapacak.
İşte il il 1 Mayıs programı:.
Adana
Uğur Mumcu Meydanı – 17.30
Dakika dakika 1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlara çıkıyor
Adıyaman
İtfaiye Önü - 12.00
Afyon
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: PTT Önü
Başlama Saati: 13.00
Aksaray
Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı
Saat: 12.00
1886 yılında, 1 Mayıs'a götüren talepler nelerdi?
Amasya
Toplanma Yeri: Kına Köprü
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30
Ankara
Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Tandoğan Meydanı
Başlama Saati: 13.00
Ankara'da 1 Mayıs yerellerde de kutlanacak
Antalya
Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30
Kaş (Antalya)
Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Emin Erdem Meydanı
Başlama Saati: 14.00
Alanya (Antalya)
Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Şelale Meydanı
Miting Saati: 12.30
Artvin
Toplanma Yeri: Atapark
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Çok Katlı Otopark Önü
Başlama Saati: 13.30
Aydın
Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Atatürk Kent Meydanı
Başlama Saati: 15.00
Balıkesir
Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)
Başlama Saati: 11.00
Balıkesir – Ayvalık
Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Balıkesir – Burhaniye
Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30
Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı
Balıkesir – Bandırma
Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Haydi alanlara
Bartın
Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00
Batman
Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Başlama Saati: 13.00
Bolu
Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı
Toplanma Saati: 17.00
Miting: Kardelen Meydanı
Burdur
Toplanma Yeri: Köprübaşı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)
Bursa
Toplanma Yeri: Kent Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı
Başlama Saati: 15.00
Bursa 1 Mayıs'a hazır: Baskılara karşı kol kola yürüyeceğiz
Çanakkale
Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00
Çorum
Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Denizli
Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü
Toplanma Saati: 13.30
Miting: Ulus-Tokat Kavşağı
Miting Başlama Saati: 14.30
Diyarbakır
Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 13.00
Diyarbakır ve Malatya’dan çağrı: İtirazı olan herkes 1 Mayıs’a
Edirne
Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Saraçlar Caddesi
Başlama Saati: 13:00
Elazığ
Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Perşembe Pazarı
Başlama Saati: 12.00
Erzincan
Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Eskişehir
Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Sıhhiye Meydanı
Başlama Saati: 13.00
Antep
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 10.45
Miting: Kırkayak Parkı
Başlama Saati: 11.30
Gebze
Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı
Toplanma Saati: 09.30
Miting Yeri: Kent Meydanı
Miting Saati: 11.00
Baskılara, yasaklara ve OHAL’e karşı taleplerle 1 Mayıs’a
Giresun
Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Keşap Durağı Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Hakkari
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası
Toplanma Saati: 10.00
Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı
Başlama Saati: 11.00
Hatay
Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü
Toplanma Saati: 16.00
Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)
Başlama Saati: 17.00
İskenderun
Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Anıt Meydanı
Başlama Saati: 16.00
Isparta
Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Başlama Saati: 15.00
İstanbul
Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Maltepe Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Kartal'da yerel 1 Mayıs kutlaması yapıldı
Emek, barış ve demokrasi talepleriyle 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs ablukası
İzmir
Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00
Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı
Başlama Saati: 13.00
Tekstil işçileri sendika hakları için Gündoğdu’da olacak
İzmir'de 1 Mayıs işyerlerindeki kutlamalarla başladı
Maraş
Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Pazar Yeri
Başlama Saati: 13.00
Karaman
Toplanma Yeri: Tren Garı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Aktekke Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Kars
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü
Toplanma Saati: 09.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 11.00
Kastamonu
Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)
Miting Yeri: Sinop
Kayseri
Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı
Başlama Saati: 16.00
Kırıkkale
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü
Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: Ankara Tandoğan Meydanı
Kırklareli
Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak
Kırşehir
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati
Miting:
Kocaeli
Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı
Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: İstanbul Maltepe Meydanı
Kocaelili yerel basın emekçileri: Ancak örgütlenerek değiştirebiliriz
Kocaeli’de işçi ve emekçiler geçmişten bugüne 1 Mayıs’ı konuştu
Konya
Toplanma Yeri:Şehir Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Şehir Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Kütahya
Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)
Toplanma Saati: 11.30
Malatya
Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)
Toplanma Saati: 11.00
Miting: 1 Mayıs Meydanı
Başlama Saati: 12.00
Manisa
Toplanma Yeri: Sultan Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00
Mardin
Toplanma Yeri: Karayolu Parkı
Toplanma saati: 10.00
Mersin
Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Alanı
Başlama Saati: 17.00
Mersin – Tarsus
Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü
Toplanma Saati: 14.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.00
Muğla
Toplanma Yeri: Merkez Atatürk Stadyum Altı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan
Başlama Saati: 12.00
Muş
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting:
Nevşehir
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak
Niğde
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde
Toplanma Saati: 20.00
Ordu
Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00
Rize
Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı
Toplanma Saati: 13.30
Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü
Başlama Saati: 14.00
Samsun
Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)
Toplanma Saati: 12.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.30
Siirt
Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
Sinop
Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00
Sivas
Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Mevlana Meydanı – 12.00
Urfa
Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi
Toplanma Saati: 15.00
Şırnak
Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 08.00
Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak
Tekirdağ
Toplanma Yeri: Tekira Avm Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı
Başlama Saati: 14.00
Lüleburgaz
Toplanma Yeri: Eski Hükümet Konağı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Kongre Meydanı – 13.00
Tokat
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Trabzon
Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Meydan Park Atatürk Alanı
Başlama Saati: 12.30
Dersim
Toplanma ve Miting Yeri: Dersim Seyid Rıza Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Uşak
Toplanma Yeri: Stadyum Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting:Atatürk Anıtı Önü
Başlama Saati: 16.00
Van
Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı
Toplanma Saati: 11.00
Yalova
Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.
Zonguldak
Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati:13.00
Miting: Madenci Anıtı
Çaycuma
Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati:10.30
Ereğli
Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü
Toplanma Saati:10.30
Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.
Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 08:55
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