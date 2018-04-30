Esenyalı’da kadınların 1 Mayıs coşkusu

Pendik'te Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar taleplerini konuştu. Toplantıda 1 Mayıs'a çağrı yapıldı.

İstanbul Pendik’e bağlı Esenyalı Mahallesi’nde kadınlar 1 Mayıs öncesi Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin çağrısıyla bir araya geldi. Farklı iş kollarında ve fabrikalarda çalışan yaklaşık 50 işçi kadının katıldığı etkinlikte Maltepe’de yapılacak 1 Mayıs’a birlikte katılma çağrısı yapıldı.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği önünde yapılan kutlamada işçi kadınlar serbest kürsüde söz alarak çalışma koşullarını ve taleplerini anlattı. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı ve Çimse İş’in örgütlü olduğu bir fabrikada çalışan kadın işçi düşük ücretler, uzun çalışma süreleri ve fazla mesai baskısı nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı: “Zorunlu mesailer ve yoğun çalıştığımız için ailemize, çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz. Çok sorunumuz var ama sendikalı olduğumuz halde sendikamız 1 Mayıs ile ilgili bize bilgi bile vermedi. Bizi sorunlarla başbaşa bırakıyor. İşçiden değil patrondan yana olduğunu gösteriyor. Biz de sendikamızla birlikte alanlarda yürümek isterdik ama sendikamız sorunlarımızı bile dinlemedi. Benim de bütün işçilere çağrım şu; başta 1 Mayıs olmak üzere bütün alanlarda birlikte olalım ve örgütlenelim.”

Yapılan konuşmalarda özelikle işçi kadınların ücretsiz ve gün boyu açık kreş talebi öne çıktı. Bunun yanı sıra güvenceli çalışma, kadın ve çocuklara yönelik artan şiddet ve istismarın önüne geçilmesi talepleri de en çok konuşulan talepler oldu.

Derneğin korosundan kadınların söylediği şarkılara tüm kadınlar eşlik etti. Kadınlar bu coşkuyu Maltepe’de 1 Mayıs alanına taşıma çağrısı da yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 14:00

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