1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlarda

14:40 MALTEPE'DE 6 GÖZALTI

Maltepe Miting Alanı girişindeki arama noktasında kendisini erkek polise aratmak istemeyen LGBTİ'lere polis saldırdı. 6 kişi gözaltına alındı.

14:20 ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS

Eskişehir'de 1 Mayıs Sıhhiye Meydanı'nda kutlanıyor.

Fotoğraf: Evrensel

14:00 MALATYA'DA KUTLAMA SONA ERDİ

Malatya'da aniden bastıran sağanak sonrası 1 Mayıs kutlaması sona erdi.

13:50 EMEK GENÇLİĞİ'NDEN 'KARL MARX' MESAJI

İstanbul Maltepe'de 1 Mayıs mitingine katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Emek Gençliği, 5 Mayıs'ta 200 yaşına girecek olan Karl Marx'ı Game of Thrones göndermesiyle andı.

Fotoğraf: Ayşen Güven/EVRENSEL

13:45 KAYSERİ'DE 1 MAYIS

Kayseri’de Türk İş’e bağlı sendikalardan yaklaşık 300 işçi 1 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Fotoğraf: Evrensel

13:30 KARADENİZ EREĞLİ'DE 1 MAYIS

1 Mayıs Karadeniz Ereğli'de kutlandı. Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlamada konuşan Eğitim Sen Ereğli Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın, "OHAL KHK’leri ile hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, tamamen idari ve siyasi kararlarla işinden, ekmeğinden edilen emekçilerin görevlerine iade edilmesi için, öğretmen alımlarında kendisinden olmayanı elemenin aracı olarak kullanılan 'mülakat, güvenlik soruşturması' uygulamalarının kaldırılması için, sözleşmeli öğretmenlerin başta eş durumu tayin hakkı olmak üzere, mağduriyetlerinin giderilerek kadroya geçirilmeleri için, Ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi için, atama bekleyen öğretmenlere seçimi işaret edenlere hak ettikleri yanıtı vermek için, eğitimde acımasız bir rekabet ortamı yaratacak olan performans ve sınav dayatmasından vazgeçilmesi için 1 Mayıs’ta alanlardayız" dedi. Kutlamanın ardından Zonguldak Madenci Anıtı’ndaki 1 Mayıs kutlamasına gidildi.

13:20 SARI-KIRMIZI-YEŞİL FLAMA İNDİRİLDİ

Maltepe meydanında polis, sarı-kırmızı-yeşil renkli flamayı indirdi.

Fotoğraf: Uğur Zengin/EVRENSEL

13:20 İSTANBUL'DA 44 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu'nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı. (İstanbul/DHA)

13:10 MALATYA'DA 1 MAYIS

Malatya'da 1 Mayıs, 1 Mayıs Meydanı'nda kutlanıyor.

Fotoğraf: Evrensel

13:00 BURSA'DA PANKARTA ENGEL

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Emek Gençliği'nin "Dikta(Rek)töre karşı demokratik üniversite" pankartı alana alınmadı.

Fotoğraf: Evrensel

12:45 MALTEPE'DE SON DURUM

İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlanacağı Maltepe'de alan, emekçiler tarafından dolduruluyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

12:40 SÖKE'DE KUTLAMAYA DİRENİŞTEKİ SİBAŞ İŞÇİLERİ DE KATILDI

Aydın Söke'de 1 Mayıs, Hükümet Meydanında kutlandı. Söke Emek Kültür ve Sanat Platformu tarafından yapılan kutlamaya sendikalaşma mücadelelerini sürdüren SİBAŞ işçileri de katıldı. "Sendika kıyım getirdi ama birlik bize zafer getirecek - direnİŞÇİ" yazılı pankartla alana giren işçiler, "Yaşasın sınıf dayanışması", "SİBAŞ işçisi direnişin simgesi" sloganlarıyla coşkuyla karşılandı.

Burada direniş türküleriyle çekilen halaylar ve yapılan konuşmaların ardından Aydın merkezde yapılacak 1 Mayıs mitingine katılmsk için yola çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

12:35 ÇAYCUMA'DA 1 MAYIS

1 Mayıs Zonguldak/Çaycuma’da Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi ve KESK Çaycuma Bileşenleri tarafından halaylar çekilerek bayram havasında kutlandı.

Atatürk Anıtına kadar yürüyen emekçiler Zonguldak Madenci Anıtı’ndaki 1 Mayıs kutlamasına katılmak üzere otobüslerlerle Zonguldak’a gitti.

Fotoğraf: Evrensel

12:30 ANKARA'DA 1 MAYIS

Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda 13.00'te başlayacak miting öncesi yürüyüş sürüyor.

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

12:15 İÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 'BÖLÜNME'YE TEPKİ

İÜ Merkez Kampüs - 1 Mayıs yürüyüşü

(Fotoğraf: Nilgün Ongan)

12:10 ANKARA'DA 1 MAYIS

Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda 13.00'te başlayacak miting öncesi kortejler toplanıyor.

Fotoğraf: Evrensel

12:00 TGS DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ 1 MAYIS'TA

Diyarbakır'da emekçiler istasyon meydanında bir araya geliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği de mitinge katılıyor.

Fotoğraf: Evrensel

11:45 ELAZIĞ'DA 1 MAYIS

Elazığ'da 12.00'de Perşembe Pazarı'nda başlayacak miting öncesi emekçiler bir araya geldi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

11:40 ODTÜ'DE 1 MAYIS: AYRIŞARAK DEĞİL BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

ODTÜ’de işçiler, akademisyenler, kamu emekçileri ve öğrenciler 1 Mayıs’ı kutladı. ODTÜ Fizik bölümü önünde Eğitim Sen, Tez Koop-İş, Genel-İş sendikalarının iş yeri temsilcilikleri ve ODTÜ öğrencilerinin çağrısıyla gerçekleşen kutlamada “Özgür Üniversite İçin Sömürüyü Yıkmaya, Emeğin Saflarına”, “Gücümüz Birliğimizdedir. Yaşasın 1 Mayıs” pankartları açıldı. Halaylarla, sloganlarla 1 Mayıs’ı karşılayan kitle talepleriyle herkesi 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’na çağırdı.

11:30 ANKARA'DA YOĞUN ÖNLEMLER

Ankara'da Hipodrom'da bulunan toplanma alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara Valiliği'nin açıklamasında olduğu gibi sırt çantalarına izin verilmedi. Sadece kol çantalarına izin verilirken elinde gazete ile giriş yapanlara da engel çıkarılması tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Derya Kaya/EVRENSEL

11:15 ANKARA'DA YEREL KUTLAMALAR

Ankara'da Tandoğan'da yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesi başkentin ilçe ve sanayi havzalarında yerel kutlamalar başladı. Sincan, OSTİM, Mamak'ta bir araya gelen emekçiler kendi yaşam ve çalışma alanlarında kutlamalar yaptı.

OSTİM'de Metro durağı önünde buluşan işçiler, sarı baretlerle yürüyüşe başladı. "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" sloganları atarak atölyeleri dolaşan işçiler, çalışan arkadaşlarını 1 Mayıs'a davet etti. 1 Mayıs resmi tatil olmasına rağmen birçok iş yerinde işçilerin çalıştığı görüldü. 1 Mayıs yürüyüşü yapan işçiler, ziyaret ettikleri atölyelerde arkadaşlarına bugün resmi tatil olduğu için fazla mesai ücreti istemelerini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

MAMAK

Mamak'ta emekçiler Tuzluçayır Meydanı'nda toplandı.

Fotoğraf: Evrensel

SİNCAN

Sincan'da ise işçi ve emekçiler Lale Meydanı'nda toplandı. Halaylar ve oyunlarla bayram havasında geçen kutlamada konuşan Eğitim Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, iki yıldır ülkenin OHAL ve KHK’lerle yönetilmesine, Meclisin işlevsizleştirilmesine karşı özgür ve demokratik bir Türkiye istemek için alanlarda olduklarını söyledi.

Okulları nitelikli niteliksiz diye ayıran, işçilerin çocuklarına tercih bırakmayarak onları geleceksizleştiren iktidara, eğitim emekçilerine getirilen performans ve sınav dayatmasına hayır demek için alanlarda olduklarını belirten Şimşek şöyle konuştu: “İşsizliğin, yoksulluğun, güvencesizliğin pençesinde kendisine şehitlik ve gazilikten başka bir gelecek sunulmayan gençler için, uluslararası ve yerli tekellerin, bankaların, istismarcı siyasi partilerin oyuncağı yapılmaktan bunalmış küçük üreticiler, mazota ve gübreye ödediği paranın ürettiği mahsulden fazla olması nedeniyle her gün yoksullaşan, borç batağında boğulan çiftçinin hakları için, işimize, ekmeğimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak insanca yaşam ve demokratik bir Türkiye için mücadele etmeye var mısınız?”

Fotoğraf: Evrensel

11:05 MALTEPE'DE EMEKÇİLER TOPLANIYOR

1 Mayıs kutlamasının gerçekleşeceği İstanbul/Maltepe'de kortejler toplanıyor, hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan Gazi Mahallesi'nden Maltepe'ye gelen araçların tamamının durdurulduğu ve yolculara GBT kontrolü yapıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: Uğur Zengin/EVRENSEL

11:00 GEBZE'DE YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR

Gebze'de 1 Mayıs mitingi için sendikaların öncülüğündeki kortejlerin yürüyüşü sürüyor.

10:45 RİZE/FINDIKLI'DA 1 MAYIS

Rize'nin Fındıklı ilçesinde emekçiler "ÇAYKUR halkındır satılamaz", "Dereler özgürdür özgür akacak", "İş, ekmek, özgürlük", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Hak hukuk adalet", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde 1 Mayıs yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Kortejin en önünde tulum çalınıyor.

10:30 SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 katliamının gerçekleştiği Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. (İstanbul/DHA)

Fotoğraf: Gülseli Kenarlı/DHA

10:25 ENDONEZYA'DA 1 MAYIS COŞKUSU

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Başkentteki kutlamaya Bogor ve Bekasi gibi civar kentlerdeki işçiler de yoğun ilgi gösterdi. (AA)

Fotoğraf: Mahmut Atanur/AA

10:15 MALTEPE'DE DİSK KORTEJİ HAZIRLANIYOR

Maltepe'de DİSK korteji hazırlıklarına başladı.

Fotoğraf: Ugur Zengin/EVRENSEL

10:10 BUCA'DA YEREL KUTLAMA

İzmir Buca'da belediye önünde bir araya gelen Genel İş, Eğitim Sen ve EMEP üyeleri halaylarla 1 Mayıs'ı kutluyor.

Fotoğraf: Evrensel

09:55 BEŞİKTAŞ'TA POLİS SALDIRISI

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis saldırdı. Gruptakiler gözaltına alındı. (İstanbul/DHA)

Taksim'de 1 Mayıs ablukası sona erdi: 86 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Kentte gün boyu 86 kişi gözaltına alındı.

09:51 HAK-İŞ ADANA'DA

Fotoğraf: Evrensel

Adana’da Hak İş’in merkezi kutlaması başladı.

09:45 İZMİR NARLIDERE'DE BELEDİYE İŞÇİLERİ YÜRÜYOR

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Narlıdere'deki kutlamaya katılmak için 400 civarında Belediye İş üyesi yolun yarısını kapatarak yürüyor.

09:30 TUZLA'DA YEREL 1 MAYIS KUTLAMASI

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi işçileri 1 Mayıs kutlamasına erken başladı. Aydınlı’da bulunan DERİTEKS Tuzla Şubesi önünde toplanan yüzlerce işçi “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs’ta alanlardayız”, “Yaşasın 1 Mayıs yaşasın sınıf dayanışması”, “İş ekmek özgürlük”, “Birlik mücadele zafer”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Pankart ve dövizlerle toplusözleşme ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması taleplerini dile getiren işçiler, patronların ve hükümetlerin haklarına yönelik saldırılarını da ıslıklarla protesto etti. Yürüyüşün ardından işçilere seslenen DERİTEKS Şube Başkanı Binali Tay, savaş ve seçim koşullarına dikkat çekerek, işçi haklarına saldıranlara birlik olunması gerektiğini söyledi. Tay, 1 Mayıs’ın birliğe vesile olmasını istedi. Açıklamanın ardından işçiler Maltepe mitingine doğru yola çıktı. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Ali Doğan/EVRENSEL

Fotoğraf: Ali DOĞAN/Evrensel

08:55 ALİAĞA'DA TOPLANMA BAŞLADI

İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesi yerel kutlamanın gerçekleşeceği Aliağa'da işçi ve emekçiler toplanmaya başladı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

08:00 TAKSİM'E 1 MAYIS ABLUKASI

1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, meydana kimse yaklaştırılmıyor.

Taksim'de 1 Mayıs ablukası sona erdi: 86 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs dolayısıyla kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Kentte gün boyu 86 kişi gözaltına alındı.

06.40 MALTEPE SAHİLİNE ÇIKAN ARA YOLLAR KAPATILDI

Kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar araç trafiğine kapatıldı.

İL İL 1 MAYIS

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde yapılacak kutlamalar hangi ilde saat kaçta ve nerede yapılacak?

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde Türkiye genelinde yapılan kutlamalar...

Erkan Aydoğanoğlu, 1 Mayıs'ın 'İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü' olarak kutlanmasına neden olan Haymarket Olayını yazdı.