Bölge illerindeki 1 Mayıs'ta ortak mücadele vurgusu yapıldı

İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs, bölge illerinde coşkuyla kutlandı.

Bölge illerinde başta Diyarbakır, Antep, Malatya, Dersim, Elazığ, Adıyaman, Van, Erzincan, Kars, Hakkari, Mardin, Batman ve Urfa olmak üzere binlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs’ta alanlara çıkarak, OHAL’e karşı mücadele çağrı yaptı. Savaşa karşı barış taleplerinin dile getirildiği alanlarda insanca yaşam ve iş güvencesi istenildi. Alanlarda, 24 Haziran seçimleri için de ortak mücadele çağrısı yapıldı

DİYARBAKIR

Fotoğraf: Salih Yeşil/EVRENSEL

Diyarbakır'da 1 Mayıs DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde İstasyon (5 Haziran) Meydanı’nda kutlandı. TGS, HDP, EMEP, CHP, ESP, ÖSP, PSK’nin yanı sıra binlerce işçi ve emekçi katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Kutlama öncesi sabah erken saatlerden itibaren kutlamanın yapılacağı meydana çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Meydanın çevresinde ise yüzlerce polis konumlandırıldı. Miting alanına gelen yurttaşların polisler tarafından arandıktan sonra alana girişlerine izin verildi. Alanın girişlerine kurulan kontrol noktalarında yapılan üst araması sırasında yurttaşların üzerinden çıkan çakmak, madeni para gibi eşyalara el konuldu. Bazı yurttaşlar ise, GBT kontrolünden geçirildi.

Fotoğraf: Evrensel

Kutlama alanına “1 Mayıs ile güzel günler göreceğiz”, “Güvenlik soruşturması adı altında emekçi kıyımına son”, “İş cinayetlerine kurban gitmediğimiz savaşsız, sömürüsüz memleketi emek ile kuracağız”, “İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL’e hayır”, “Emeğimiz kimliğimiz bizimdir”, “Özgür kadınla özgür topluma”, “Bijî biratiya gelan”, “KHK’ler yok hükmündedir” yazılı pankartlar asıldı.

Yine Diyarbakır’da gazeteciler ilk defa Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) korteji ile yürüdü. Gazeteciler, “Özgür basın susturulamaz”, “Sansüre hayır” sloganları atarken, alanda bekleyen emekçiler gazetecilere alkış ve zılgıtlarla destek verdi.

Fotoğraf: Evrensel

‘24 HAZİRAN’DA CEVABIMIZI VERECEĞİZ’

Tertip Komitesi adına DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz’ün konuşmasıyla 1 Mayıs programı başladı. OHAL ile demokrasinin askıya alındığını vurgulayan Gürbüz, “Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işimizi, ekmeğimizi, doğamızı, ormanımızı, mahallemizi ve tarlamızı savunuyoruz. Bu hukuksuz antidemokratik uygulamalara karşı cevabımızı en güçlü şekilde 24 Haziran’da vereceğiz” diye konuştu.

2 BİN 500 İŞÇİ İŞİNDEN OLDU

Genel İş 2 No’lu Şube Sekreteri Hasan Hayri Eroğlu yaptığı konuşmada, “24 Haziran’a bir hazırlık olarak 1 Mayıs’ı gördüklerini kaydetti. Kayyımlarla beraber son 1.5 yılda 2 bin 500 işçi arkadaşımız işinden edildi. Taşeron kararının hükümetin tekrar gözden geçirmesini söyleyen Eroğlu, bu uygulamayı kabul etmediklerini dile getirdi. Eroğlu, “Taşeron için herkese kadro dediler ve bu uygulamayı yaparken 700 arkadaşımız işten çıkarıldı. Herkes kadro beklerken işinden oldu” dedi.

KESK MYK üyesi Gülistan Atasoy, son 2 yıldır 1 Mayıs’ı OHAL koşullarında karşıladıklarını anlatarak, “Binlerce emekçiyi işinden ettiler. OHAL yetmedi savaş dediler, oda yetmedi erken seçim dediler. Emekçiler, bu ülkenin halkları, kadınları düzene teslim olmayacak. 1 Mayıs’tan başlayarak 24 Haziran’a kadar yoksullaştırdığınız kesimler adına özgürlükleri, demokrasi yok sayan düzeninizi kapı kapı gezip anlatacağız” dedi.

BARIŞ SAVUNUCULARINA SELAM GÖNDERİLDİ

TTB merkez kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp, barış, demokrasi ve özgürlüklerin hakim olduğu bir ortamda. Çocuklarımıza dair gelecek kaygısı taşımak istemiyoruz. Toplumsal eşitsizlik bataklığında yaşamak istemiyoruz. Yoksulu daha yoksul zengini daha zengin yapan politikalar istemiyoruz. Uygulanan politikalar ile sağlık olmak üzere bize keşmekeşli bir yaşam dayatılıyor. Hastaneler işletmeye hastalar müşteriye dönüştürüldü. Şehir hastaneleri aracılığıyla kamu kaynaklarını özel sermayeye peşkeş çekiliyor. Barış savunucularının yargının hedefi haline getiriyorlar. Barış savunucularına selam yolluyoruz” dedi.

‘GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ’

Diyarbakır’daki mitinge konuşmacı olarak katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye’deki kutuplaşmaya dikkati çekerek, “Halkların arasına düşmanlık tohumları ekerek varlıklarını devam ettirmek istiyorlar. Tüm savaş politikalarına, yolsuzluk ekonomisine, bir tek sarayın ışıkları yansın anlayışına hayır demek için alanlarda olmaya devam edeceğiz.” dedi.

OHAL ve KHK’ları eleştiren Sezai Temelli, hükümetin OHAL ve KHK’lar olmadan ülkeyi yönetemez hale geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bir kez daha OHAL’i uzattılar. OHAL rejimiyle KHK ile ayakta durmaya çalışıyorlar, meclisi baypas etmişler, yüzbinlerce insanı işinden etmenin kolay yolunu bulmuşlar, bu rejime ‘dur’ deme zamanı. Bugün ‘dur’ demezsek bunun sonu sıkı yönetim. Bu darbe mekaniğini biz kıracağız. Bu savaş politikaları devam ettiği müddetçe Türkiye’de huzur olmaz. Türkiye’ye demokrasi ve barışın gelmesi için bu politikalardan kurtulmalıyız. En başta da emekçilerle bu politikadan kurtulmak için güçlerini birleştirmelidir. İktidara geldikleri günden beri neoliberal politikaların şampiyonu oldular. Toplumun tüm kaynaklarını üç kuruşa sattılar, satmaya devam ediyorlar. En son şeker fabrikalarını sattılar. Bu özelleştirme zihniyeti halin kaynaklarını çarçur ediyor. Buna dur demek için bu iktidardan kurtulmamız lazım.”Konuşmaların ardından Çar Newa ve Azad Bedran şarkıları ile sahne aldı.

DERSİM

Fotoğraf: Evrensel

Dersim’de 1 Mayıs kutlaması, Seyit Rıza meydanında yapıldı. Geçen yıla oranla katılımın yükseldiği kutlamaya KESK’e bağlı sendikalar, DİSK’e bağlı; Genel İş, Gıda İş’e üye Munzur Su İşçileri, Yol-İş, EMEP, HDP ve CHP’nin yanı sıra bini aşkın kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda OHAL’in kaldırılması talebi öne çıkarken, seçimlerde birlikte mücadele vurgusu dile getirildi. Öte yandan gazetemizin alanına girişine polislerce engel olundu.

GÜNDEMDE SEÇİMLER VARDI

Bu yıl 1 Mayıs’ta emperyalist savaş ve sömürüye karşı, bütün işçi ve emekçilerin kadınların gençlerin Mayıs alanlarını doldurduğunu belirten Tüm Bel Sen Genel Merkez Yöneticisi Satı Burunucu Çalı, ülkede tek adam rejimine karşı demokrasi talebinin yükseltilmeye çalışıldığını, aynı zamanda dünyada da durumun pek farklı olmadığını işçi ve emekçilerin, demokrasi, insanca yaşam için alanlarda olduğunu ifade ederek, 2 yıldır süren OHAL döneminde patronların kazandığını ama işçi ve emekçi grevlerinin yasaklandığını dile getirerek bu savaş koşullarında yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinde tek adama karşı en geniş birlikteliğin kurulması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

‘YALANLARININ SONU GELDİ’

HDP Grup Başkan Vekili ve İstanbul milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise Türkiye’de 10 milyon insanın 1600 lira aylığa mahkum edildiğini, 3.5 milyon resmi 6.5 milyon ise gerçek işsiz sayısının bulunduğunu söyledi. Böyle bir zamanda 1 Mayıs’ın kutlandığını belirten Kerestecioğlu, “Kadın ittifakı dururken, emekçi ittifakı dururken, faşist cumhur ittifakını kim takar. FETÖ çevreleriyle beraber yürüyenler hala iktidarını sürdürüyorlar. Her dönem mağdur olmayı becerdiler ama yalanla yürüyemeyeceksiniz. Yalanlarının sonu geldi. 24 Haziran’da onları göndermek için bir tek oyumuzu boşa atmayacağı” dedi.

DEMOKRASİ GÜÇLERİNE ÇAĞRI

Emek Partisi Dersim İl Başkanı Mustafa Taşkale ise, bugün OHAL ve KHK’ler ile işçilerin çalışma yaşamı yönetici ve patronların iki dudağı arasına bırakıldığını, önümüzdeki dönem iktidarı tekrar alırlarsa işçileri ve emekçileri neyin beklediğini yasakladıkları grevlerde göründüğünü söyledi. Demokrasi, iş ekmek ve adalet talebini yükseltmeye çalışan halka karşı AKP iktidarı 7. Kez OHAL’i uzatarak Türkiye’yi bir OHAL rejimiyle yönetmeye götürdüğünü ifade eden Taşkale, bu bakımdan halkın işçi ve emekçilerin en öncelikli talebi OHAL’in kaldırılması olması gerektiğini dile getirdi. “Bütün bu yaşanan açmaz sıkıntı içerisinde 24 Haziran seçimleri gündeme getirildi” diye sözlerine devam eden Taşkale, Emek Partisi olarak bütün bu baskı zulüm ve OHAL sistemi karşısında en geniş demokrasi güçlerinin ortak mücadelesiyle birlikte bu seçim sürecini birlikte yürüteceklerini belirtti.

Daha sonra CHP İl Başkanı Şükrü Kılıç ve Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel’de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından miting halaylarla sona erdi.

VAN

Fotoğraf: MA

Van kent merkezinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi, Musa Anter Barış Parkı’nda kutlandı. DTK, HDP, DBP, EMEP, ESP, İHD ve Ahtamara Kadın Platformu üyelerinin de aralarında olduğu yüzlerce yurttaşın doldurduğu miting alanı, asılan “Zafer direnen emekçilerin olacak”, “Emeğimiz, halklarımız, demokratik ve barışçıl bir Türkiye için 1 Mayıs” pankartları ile süslendi. Açılış konuşmasını yapan Seher Kadiroğlu Ataş, “Emekçiler işsiz kaldılar, intihara sürüklendiler. Kamuda kuralsız, esnek, güvencesiz istihdam yaşanıyor” dedi.

110 BİN EMEKÇİ İHRAÇ EDİLDİ

1 Mayıs Tertip Komitesi adına açılış konuşmasını yapan Seher Kadiroğlu Ataş, 1 Mayıs'a emeğiyle yüreğini veren milyonların AKP'nin OHAL ile sürdürdüğü sömürge ile emeklerinin ellerinden alındığını söyledi. Rekor büyüme nutuklarının atılmasına rağmen işçilerin refahının artmadığını belirten Ataş, sendikacılar, gazeteciler ve öğrencilerin tutuklandığını ve OHAL'de 110 bin emekçinin ihraç edildiğini ifade etti. Ataş, "Emekçiler işsiz kaldılar, intihara sürüklendiler. Kamuda kuralsız, esnek, güvencesiz istihdam yaşanıyor. Kadın cinayetleri işleniyor. Doğamız, suyumuz sermayeye peşkeş çekiliyor. Şaibeli bir referandumdan sonra baskın seçimle ülke seçime sürükleniyor" dedi.

’24 HAZİRAN’A KADAR HER GÜN 1 MAYIS OLMALI’

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da son iki yıldır 1 Mayıs bayramını OHAL altında gerçekleştirdiklerini söyledi.



Mevcut siyasi konjektör üzerinde durup, baskın seçim kararının AKP-MHP iktidarının ülkeyi yönetemediğinin ilanı olduğunu söyleyen Bozkurt, şunları söyledi: “OHAL koşullarında baskın seçimle, hileyle dikta rejimini kalıcı şekilde kurumsallaştırmak, toplumsal ilişkilerimizi gerici, tekçi ve faşizan uygulamalarla dizayn etmek istiyorlar. Ülkede her şey yolunda ise neden seçim? Eğer ülkede her şey yolunda değilse neden sizi seçelim? 24 Haziran'da yapılacak olan seçim gelecek 10 yıllarımızı belirleyecek önemdedir. Bu nedenle 24 Haziran’a kadar artık her günümüz 1 Mayıs’tır. Her günü 1 Mayıs ruhuyla karşılayıp büyük bir mücadele azmi ve morali ile kapı kapı dolaşıp faşizme niçin geçit verilmemesini tek tek anlatmak durumundayız. Dikta rejimleri yıkılmadan bir gün öncesine kadar iktidarlarını sonsuz ve sınırsız olarak tanıtırlar. Bu şekilde barışa özgürlüğe ve demokrasiye olan inancımızı azaltmak, umudu kırmak isterler. AKP-MHP iktidarı uzatmaları oynuyor. Sonlarının geldiklerini görünce daha da saldırganlaşıyorlar. Saldırganlaştıkça elenmeye devam ediyorlar. Oysa 7 Haziran ve referandumda açığa çıkan ‘Hayır’ iradesi bu topraklarda faşizmin ömrünün çokta uzun olmayacağının somut göstergesidir. Bu topraklar kutuplaşmaya, linç kültürüne, gericiliğe izin vermeyecektir.”

BATMAN

Fotoğraf: Selman Tür/AA

Batman’daki emek örgütlerinin düzenlediği 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi, 16 Mayıs Şehir Stadyumu yanındaki meydanda kutlandı.

Tertip Komitesi adına Eğitim Sen Batman Şubesi Başkanı Necati Dadak “Grev hakkımızın gasp edilmesine, iş güvencemize dokunulmasına, iş cinayetlerine, ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

ANTEP

Fotoğraf: Evrensel

Antep'te KESK, DİSK, TMMOB, TÜRK İş’in düzenlediği 1 Mayıs mitingi Kırkayak Parkı’nda yapıldı.

HDP, DBP, EMEP, SYKP, CHP, TKH, ÖSP, ÖDP, YSGP’in olduğu bini aşkın kişi katıldı. Kutlamaya kadın ve gençlerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

Mitingde konuşan DİSK Antep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, hükümetin OHAL’den istifade edip grevleri yasakladığını, sendikal hak ve özgürlükleri yok sayıldığını söyleyerek, “Böyle bir ortamda işçi sınıfının haklarını savunmak giderek güçleşmektedir. Ülke kritik bir eşikteyken işçi sınıfı olarak sesimizi yükseltme zamanıdır. Çünkü biz çoğunluğuz, biz halkız, söz veriyoruz güzel günler göreceğiz” dedi.

Güdücü’den sonra söz alan KESK Antep Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez de, “Emeği emekçiyi yok sayan uygulamaların son bulmasını talep ediyoruz. Bütçe, eğitime, sağlığa ve emekçilere değil egemenlere aktarılıyor. OHAL ve KHK’ler ile sendikal haklarımızı yok sayılıyor. Biz bunlara karşı asla yılmayacağız” dedi.

TMMOB adına Kenan Seçkin, TÜMTİS adına Babacanlar Kargo’dan direnişte olan işçilerden Adem Kaplan da birer konuşma yaparak insanca yaşam için ortak mücadele vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından program, halaylarla devam etti.





ADIYAMAN



Fotoğraf: Evrensel

Adıyaman’da yüzlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. KESK, HDP, CHP, EMEP ve ÖSP’nin organize ettiği 1 Mayıs mitingi için gelen emekçiler İtfaiye önünde toplanarak kortejler halinde miting meydanına yürüdüler. “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı arkasında yürüyen emekçiler sık sık “Yaşasın 1 mayıs”, “Bijî yek Gulan”, “zafer direnen emekçinin olacak”, “yaşasın iş ekmek özgürlük faşizme karşı omuz omuza” sloganlarını attılar. Siyasi partilerin kortejlerinde gençler yoğun bir katılım gösterdiler.

Yürüyüşe KESK, CHP, EMEP, HDP, ÖSP, İHD, Saadet Partisi, PSKD, Adıyaman Barosu, Tabip Odası, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da katıldı.

Kortejlerin Vali Yücel Özbilgin Parkı’ndaki yerini almasıyla birlikte miting başladı. Tertip Komitesi adına BES Temsilcisi Şahin Binicier konuştu. Binicier, 1 mayıs meydanın işçilerin, kamu çalışanlarının, tütünü yasaklanan tütün üreticilerinin, mühendislerin, hekimlerin, avukatların emeklilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin meydanı olduğu söyleyerek bütün ezilen yok sayılan kesimleri bir arada mücadeleye etmeye çağırdı.

Miting Bajar konseriyle son buldu.

ELAZIĞ

Fotoğraf: Evrensel

Elazığ’da Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı Perşembe pazar alanında kutladı. KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra HDP, EMEP, CHP üyelerinde olduğu çok sayıda kişi 1 Mayıs’a katıldı.



Hozat Garajı’nda toplanan kitle 1 Mayıs alanına yürüdü. “Savaşa, sömürüye ve OHAL’e karşı yaşasın 1 Mayıs”, “İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL’e Hayır” gibi çeşitli pankartların açıldığı 1 Mayıs’ta insanca yaşam talep edildi.

1 Mayıs programı Tertip Komitesi’nin konuşmasıyla başladı. Tertip Komitesi Başkanı Kenan Korkmaz, “2018 1 Mayıs’ını, dünyada ve ülkemizde işçi sınıfı ve halkları barışa adalet ve demokrasiye daha çok ihtiyaç duyduğu emekçilerin kazanılmış haklarına ve özgürlüklerine yönelik saldıların olağanüstü arttığı koşullarda alanlarda karşılıyoruz. Eşit, özgür demokratik yönetim isteyen; birlik mücadele ve dayanışma duygularıyla tüm dünyada alanlara çıkan milyonlar bir arada kazanacağınız rengarenk güneşli güzel günlerin emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için meydanlarda buluşan, emekçi kardeşlerimizi selamlıyoruz” dedi. Korkmaz, “İşçilerin, pancar üreticisi köylülerin, çocukların sağlığı için endişe eden anaların, sağlıkçı bilim insanlarının, yani ülkenin gerçek sahibi halkımızın sesine kulaklarını tıkadılar” dedi. Korkmaz son olarak “1886 yılında uzun süre çalışma koşullarına karşı verilen mücadele sonucu elde edilen 8 saatlik çalışma süreçleri üzüyor iş cinayetleri artıyor grevler yasaklanıyor” dedi.

MALATYA

Fotoğraf: Evrensel

Malatya’da coşku ile başlayan 1 Mayıs Mitingi sağanak yağış nedeniyle yarıda kaldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen işçiler, emekçiler kortejler oluşturarak alana yürüdü.

Fotoğraf: Taha Ayhan/DHA

Bu yıl OHAL’in kaldırılması ve demokrasi talebinin öne çıktığı 1 Mayıs mitingine KESK, DİSK, TMMOB, EMEP, CHP, HDP, Haziran Hareketi ve çok sayıda yurttaş katıldı. Mitingde ilk olarak Tertip Komitesi adına konuşan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tarık Kaya, 24 Haziran seçimleri öncesinde emekçilerin her geçen gün daha zor koşullarda yaşamak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, sömürüye karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Çocuklar için onurlu bir gelecek bırakmak adına mücadele ettiklerini vurgulayan Kaya, “Demokrasi, barış için çalıştık çabaladık. Çalmadık, çırpmadık, yetim hakkı yemedik. Hakkımızda soruşturma açanlar. Gerçeği yazan gazetecileri tutuklayanların iki elimiz yakasında olacaktır” dedi. Güvencesiz çalışmaya, köleliğe, karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Kaya, “İş, aş, güvenli bir gelecek istiyoruz. OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz. Kürt sorununun barışçıl, demokratik bir temelde çözülmesini istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladı.

MİTİNG YARIDA KALDI

Mitinge konuşma yapmak üzere HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Emek Partisi Merkez Yöneticisi Döndü Taka Çınar, KESK MYK üyesi Elif Çuhadar ise aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle konuşma yapamadılar. Bir süre yağmurun dinmesi beklense de sağanak yağmur dolu ya dönüşüp platformun çökmesi nedeniyle miting sona erdi.

HAKKARİ

Hakkari’deki 1 Mayıs kutlamasının adresi ise, Halk Pazarı oldu. “İş güvencesiz çalışmaya hayır”, “Tüm taşeron çalışanlarına kadro”, pankartlarının asıldığı görülen kutlamalara HDP, CHP’li parti yöneticilerin yanı sıra kentteki birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Mitingde konuşan Genel-İş Hakkari Şube Başkanı Cihan Karaman, “Ülkede savaş politikalarını eleştirmek suç, barış sözünü söylemek ise yasaklı bir hale getirilmiştir. Toplumun barışa ve refaha ihtiyacı vardır” dedi.

MARDİN

KESK ve DİSK öncülüğünde Mardin’de Karayolları Parkı’nda kutlanan 1 Mayıs’a yüzlerce emekçi katıldı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen “sokağa çıkma yasağı” döneminde vurularak öldürülen sağlık emekçisi Aziz Yural’ın fotoğrafına el konuldu. HDP’li vekil Leyla Birlik mitinge katılan emekçilere seslendi. Özgürlük, adalet ve barışın hakim olduğu insanca bir yaşamın sağlanacağı güne kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Birlik, “24 Haziran seçimlerinde bu ülkede yeni bir yaşamı öreceğiz” dedi.

URFA

Urfa'da Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan yüzlerce emekçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yaptıkları basın açıklaması ile kutladı. Eğitim Sen Şube Eş Başkanı Leyla Bumin, ülkede OHAL uygulamasının sürekli hale getirildiğine değinerek, “Mücadeleyi birlikte yürüterek emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, hakim olduğu başka bir dünyayı kendi ellerimizle kurmaktan geçtiğini biliyoruz” dedi.



ERZİNCAN

1 Mayıs Erzincan’da çoşkuyla kutlandı. KESK, EMEP, HDP, CHP, Haziran Hareketi, PSKD eski otogardan Cumhuriyet meydanında yapılan kutlamaya kortej halinde geldi.

Fotoğraf: Evrensel

KARS

Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

(HABER MERKEZİ)

