Trakya’da OHAL ve grev yasağına büyük tepki

1 Mayıs, Trakya'da Lüleburgaz, Edirne, Çerkezköy ve Çorlu'da kutlandı. İşçiler OHAL'e ve grev yasağına tepki gösterdi.

Aytekin BULUT

Lüleburgaz

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs, Lüleburgaz’da işçi ve emekçiler tarafından coşkulu bir biçimde kutlandı.

Lüleburgaz’da işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ı en geniş katılımla kutladı. Lüleburgaz’da 1 Mayıs kutlamaları için Eski Hükümet Konağı önünde toplanılırken, İstanbul Caddesi ve Fatih Caddesi boyunca sloganlar atılarak kutlamaların yapıldığı Kongre Meydanı’na yüründü. Mitinge Türk-İş’e bağlı sendikalardan Petrol-İş, Kristal-İş, Yol-İş, Şeker-İş ve Çimse-İş sendikaları katıldı. Petrol-İş, Kristal-İş ve Yol-İş’in kitlesel katılımı ise dikkat çekti. Sendikaların yanı sıra siyasi partiler de kutlamalara kitlesel katıldı.

‘BU NASIL EKONOMİK BÜYÜME?’

Mitingde ilk konuşmayı, Lüleburgaz Emek Platformu adına, Tüm Bel-Sen Kırklareli Şube Başkanı Burcu Putuş yaptı. Putuş, “Siyasal iktidar, şişine şişine, ekonominin 7 onda 4 büyüdüğünü söylüyor. Bu nasıl bir büyümedir ki, açlık sınırı 1.637 lira iken, milyonlarca işçi, artık sefalet ücreti haline gelmiş 1.603 liralık asgari ücrete çalıştırılıyor? Bu nasıl bir büyümedir ki, milyonlarca insanımız kapı kapı dolaşarak iş aramaktadır. Bu nasıl bir büyümedir ki, elde kalan son işletmeler olan şeker fabrikalarını araç mezat satmaya çabalıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

PATRONA ÖRGÜTLENME SERBEST, İŞÇİYE YASAK!

Örgütlenme, hak arama, siyaset yapma, görüş bildirme gibi hakların patronlara serbest, işçilere yasak olduğunu anlatan Putuş, “Ancak sıra işçi ve emekçilere geldiğinde grevler, hak arama eylemleri, ‘ulusal güvenlik’ gibi bahanelerle, keyfi bir şekilde yasaklanmaktadır. Siyasal iktidar ve patronlar bu cesareti, işçilerin örgütsüzlüğünden ve bölünmüşlüğünden almaktadır. Lüleburgaz’da ve bölgemizde yüz binlerce işçi, sendikasızdır, örgütsüzdür. Sendikalaşma girişimleri, patronlar tarafından, devletin de desteği ve göz yumması ile acımasızca bastırılmaktadır. Yakıcı ve acil taleplerimizden birisi de, sendikalaşmanın önündeki tüm engellerin derhal kaldırılması ve sendikalı olmanın güvenceye alınmasıdır.” dedi. Putuş, ülkenin demokratikleşmesi ve OHAL’in kaldırılması için mücadele edeceklerini söyledi.

‘BU DÜZEN BÖYLE GİTMEYECEK!’

Mitingde konuşan Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova da “Eskiden haftalar süren bir üretimi, bugün birkaç saatte yapıyoruz. Peki, soruyorum size, yoksulluk kalktı mı? Hayır. Açlık kalktı mı? Hayır. Sefalet yok oldu mu? Hayır. Biz işçiler çalışıyoruz, üretiyoruz, ülkemizi giderek en büyük ekonomilerden biri yapıyoruz. Karşılığında ne alıyoruz peki? Bütün biriktirdiklerimizi, tüm insanlığa yetecek her şey, ama her şey, birkaç yüz özel şirkete veriliyor.

Ancak bu düzen böyle gitmeyecek! İşçi sınıfı size köle olmayacak! Biz bu sömürü çarkını durduracağız” dedi.

OHAL’in işçi grevlerini yasaklamak için kullanıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu açık açık söylediğine vurgu yapan Düşova, “Kim işçilerin dostu, kim işverenin dostu, iyi bilmek lazım. Bir buçuk ay sonra seçimler

yapılacak.” dedi.

EDİRNE: HER TÜRLÜ SÖMÜRÜ SON BULSUN

Edirne’de de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Sendikalar ve siyasi partilerin oluşturduğu kortej, trafiğe kapatılan yoldan, pankartlarla Saraçlar Caddesi’ndeki kutlama alanına yürüdü. KESK, TTB ve TMMOB düzenlediği mitingde hazırlanan metni işçi Kamile Demir okudu. “Ülkenin değerlerini ve güzelliklerini üretenler ve var edenler bizleriz” diyen Demir, her türlü sömürünün son bulması gerektiğini söyledi. Daha sonra konuşan Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko da 1 Mayıs’ı OHAL koşullarında kutladıklarını belirtti ve şunları söyledi: “Sanayimiz, derelerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız için alanlardayız. Emeğin giderek değersizleştirildiği, insancıl çalışma koşullarının yok edildiği, iş cinayetlerinin arttığı, yanlış enerji tercihleri ile ülkenin geleceğinin karartıldığı, çevre duyarsızlığı ile yaşam alanlarımız kirletildiği için, meslek itibarsızlığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için alanlardayız” dedi.

ÇERKEZKÖY’DE METAL İŞÇİLERİNDEN YOĞUN KATILIM

Fotoğraf: Evrensel

Çerkezköy’de Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesinin düzenlediği 1 Mayıs, Çerkezköy Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Mitinge Türk Metal Çorlu Şubesi, Petrol İş İstanbul 1 No’lu Şube, Teksif Çerkezköy Şubesi katılırken, Türk Metal’e üye metal işçilerinin mitinge yoğun katılımı dikkat çekti. Mitinge Çerkezköy ETON fabrikasından işçiler de katıldı. Burada konuşan Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Murat Koçak, işçilerinin sorunlarını dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Koçak, grevlerin OHAL bahanesiyle yasaklanmasına ise hiçbir şey söylemedi. (Çerkezköy/EVRENSEL)

ÇORLU: ÜLKENİN ROTASINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ!

Fotoğraf: Evrensel

Çorlu'da da 1 Mayıs yüzlerce kişinin katılımı ile kutlandı. Kutlamaya Türk-İş’e bağlı HARB-İŞ, Belediye –İş, CHP, Emek Partisi, Çorlu Kadın platformu, Çorlu deri işçileri, DİSK’e bağlı Güvenlik-İş üyesi işçiler de katıldı. Heykel Meydanı’nda Tertip Komitesi adına konuşan Haşim Korkmaz yaptı. Ülkeyi normalleştirmek, demokrasinin kapılarını aralamak için alanlardayız” dedi. “Nasıl ki; referandumda hepimiz sadece ‘hayır’ dediğimizde yurttaşların yarısı birleşiyorsa, sadece ‘adalet’ deyince milyonlar yollara düşüyorsa, bugün de birliğimizi, dayanışmamızı yükselterek ülkenin rotasını çöküşten çıkışa çevirebiliriz” diyen Korkmaz gidişattan memnun olmayan herkesi bu kötü koşullara karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı. (Çorlu/EVRENSEL)

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 16:42

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