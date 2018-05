İzmir'de coşkulu miting: 24 Haziran'a kadar her gün 1 Mayıs

Yüz binin üzerinde emekçinin katıldığı İzmir 1 Mayıs mitinginde, erken seçime kadar her günü 1 Mayıs ruhu ile karşılama çağrısı yapıldı.

İzmir'de ilçe merkezlerindeki 1 Mayıs kutlamalarının ardından işçiler, emekçiler ve gençler kent merkezine geçti. 4 noktada bir araya gelen sendika, oda, siyasi parti ve kitle örgütlerinin üyeleri talepleriyle Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Türk-İş, Alsancak Limanı'nda toplanırken, DİSK, KESK, Birleşik Haziran Hareketi ve Halkevleri Konak Pier önünde, TMMOB, İzmir Tabip Odası, EMEP, HDP ve TKP Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP ise Montrö Meydanı'nda toplanarak yürüyüşe geçti.

Mitingin gündeminde OHAL, 24 Haziran'daki erken seçim, hükümetin kadro düzenlemesinin getirdiği işsizlik ve sendikal hak gaspları, iş cinayetleri, vergi adaletsizliği, iş güvencesini ve kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemeler, performans sistemi, mezarda emeklilik, düşük emekli maaşları, hükümetin savaş politikaları, eğitimin gericileştirilmesi, laiklik karşıtı faaliyetler, Kürt sorununda imha ve inkara dayalı çözümsüzlük siyaseti vardı.

KADRO TALEBİ

DİSK Genel-İş kortejinde, toplu sözleşme hakkı yok sayılan yeni belediye işçileri, kadro başvurusu reddedilen şirket işçilerinin pankartı dikkat çekti. İşçiler toplu sözleşmeli gerçek kadro istedi. Kadro düzenlemesi ile birlikte İZENERJİ bünyesine geçen ve Genel İş İzmir 2 Nolu'da örgütlenen taşeron Altaş ve Denizay işçileri 'Kadro Dediniz Mevsimlik İşçi Ettiniz. Kadro Dediniz Kapsam Dışı Ettiniz' pankartı ile alana yürüdü.

Fotoğraf: Evrensel

3 No'lu Şube '1 Mayıs'tan 24 Haziran'a Biz Varız. Hayır!', 5 No'lu Şube 'Emeğin Yok Sayılmasına Demokrasinin Gasp Edilmesine Karşı Yaşasın 1 Mayıs', Merbel Emekçileri 'İnsanca Çalışmak, Hakça Bölüşmek, Kardeşce Yaşamak İstiyoruz', Karbel Emekçileri 'Yaşasın 1 Mayıs Alanlardayız', 6 No'lu Şube 'Belediye Şirketlerinde Toplu Sözleşme Hakkımızı İstiyoruz', 7 Nolu Şube üyesi kadro başvurusu reddedilen İZBAN temizlik işçileri de 'Kadro Hakkımız Engellenemez' pankartı ile yürüdü. ile yürüdü. Güvenlik Sen üyeleri OHAL'de Demokrasi Olmaz. Eşit İşe Eşit Ücret Gerçek Kadro İstiyoruz' pankartı açarken, Lastik İş 'İnsanlık Dışı Çalışma Koşullarına Geçit Verme Diren İşçi' pankartı açtı.

Fotoğraf: Evrensel

KURALSIZ, GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA TEPKİ

Türk-İş'e bağlı sendikaların kortejlerinde ise KİT'lerin kadro dışı bırakılmasına, vergi adaletsizliğine, sendikal hakların gasbına ve kuralsız, güvencesiz çalıştırmaya tepki vardı. Yol-İş, Tes-İş ve Güvenlik-İş kadro kapsamının genişletilmesi talebi ile yürürken TEKSİF, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Sağlık-İş üyeleri 'İşimiz Ekmeğimiz Geleceğimiz İçin Birleşelim' pankartı ile yürürken TÜMTİS üyeleri tutuklu sendikacıların serbest bırakılmasını talep etti.

Fotoğraf: Evrensel

TGS üyesi gazeteciler 'Yaşasın 1 Mayıs', DERİTEKS üyeleri 'Güvencesizliğe, Yoksulluğa ve Baskılara Karşı Yaşasın 1 Mayıs', Tez Koop-İş üyeleri de 'Yaşasın 1 Mayıs' pankartı ile yürüdü.

KESK: OHAL DEĞİL DEMOKRASİ

KESK İzmir Şubeler Platformu, 'OHAL Değil İş Güvencesi, Demokrasi, Kardeşlik, Özgürlük, Laiklik Barış için Yaşasın 1 Mayıs. Biji Yek Gulan' pankartı ile alana yürüdü. Barış imzacısı akademisyenler de kendi pankartları ile alana yürüdü. KESK'e bağlı sendikaların pankartlarında OHAL'e ve KHK ihraçlarına, iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına tepki vardı. KESK'liler savaşa karşı barış çağrısı da yaptı.

TMMOB: MEMLEKETİNE SAHİP ÇIK

TMMOB İzmir İKK üyeleri 'Memleketine, Ormanına, Emeğine, Mesleğine, Özgürlüğüne, Doğana, Yarınına Sahip Çık' pankartı ile yürüdü.

İzmir Tabip Odası üyeleri 'Torpil Değil Liyakat. Sağlık Hakkı Satılamaz' pankartını taşıdı.

EMEP: SAVAŞA, SÖMÜRÜYE, OHAL'E KARŞI YAŞASIN 1 MAYIS

Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi (EMEP) üyeleri 'Savaşa, Sömürüye, OHAL'e karşı Yaşasın 1 Mayıs' ve 'Tutuklu Gazeteciler Serbest Bırakılsın' pankartları ile yürüdü. EMEP'li Kadınlar 'Kadına Yönelik Ayrımcı Politikalara Hayır', Emek Gençliği üyeleri 'İş Bilim Barış Özgürlük' ve 'Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin İşçi Sınıfının Yolundayız' pankartlarını açtı.

CHP: BIÇAK KEMİKTE

Kitleselliğiyle ve büyük pankartlarıyla dikkat çeken CHP üyeleri de 'Bıçak Kemikte' yazan tişörtlerle alana girdi. CHP'liler faşizme karşı mücadele çağrısı yaptı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri de farklı dillerde 'Yaşasın 1 Mayıs' pankartı ile alana girdi.

'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankartla yürüyen EGEÇEP'in pankartında bu yıl ilk kez Ekoloji Birliği imzası da yer aldı. EGEÇEP ve Ekoloji Birliği üyesi yaşam savunucuları havana, suyuna, toprağına sahip çık sloganları ile alana girdi.

Platformdan alanda 130 binin üzerinde kişinin olduğu anons edildi.

Polis helikopterlerinin sürekli alçak uçuş yapması konuşmaların duyulmasını engelleyince protesto edildi.

'OHAL HESAP VERMELERİNE ENGEL OLMAYACAK'

Tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak metni Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım okudu. Bir kez daha uzatılan OHAL'e değinen Yıldırım "Geçen hafta OHAL’i niçin uzattıklarını bir kez daha itiraf ettiler. AKP Genel Başkanı, sermayeye seslenerek, 'Bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde biz anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor' diyor. Anayasayı, uluslararası sözleşmeleri OHAL’i fırsata çevirerek çiğneyenler yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar. Grevli gerçek toplu sözleşme hakkımızın, örgütlenme ve siyaset yapma hakkımızın yok sayılmasına, grev hakkımızın OHAL gerekçesiyle, idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'AKP-MHP DAHA FAZLA YÖNETEMEYECEĞİNİ ANLADI'

Baskın seçim kararının AKP/MHP iktidarının ülkeyi daha fazla yönetemeyeceğinin ilanı olduğunu ifade eden Yıldırım şunları söyledi: "OHAL koşullarında baskın seçimle, hile ile dikta rejimlerini kalıcı şekilde kurumsallaştırmak, toplumsal ilişkilerimizi gerici, tekçi ve faşizan politikalar temelinde dizayn etmek istiyorlar. 24 Haziran’da yapılacak seçim gelecek on yıllarımızı belirleyecek nitelikte ve önemdedir. Bu nedenle 24 Haziran’a kadar artık her günümüz 1 Mayıs’tır! Her günü 1 Mayıs ruhuyla karşılayıp, büyük bir mücadele azmiyle, moral ile kapı kapı dolaşıp faşizme niçin geçit verilmemesi gerektiğini anlatacağız."

'HALKLAR KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEK'

Tüm dikta rejimlerinin yıkılmasından bir gün öncesine kadar iktidarlarını sonsuz sandıklarını ve öyle tanıttıklarını belirten Yıldırım "Bu şekilde barışa, özgürlüğe ve demokrasiye olan inancı zayıflatmak, umudu kırmak isterler. AKP+MHP iktidarı uzatmaları oynuyor. Yenildiklerini, sonlarının geldiğini gördükçe daha da saldırganlaşıyorlar. Saldırganlaştıkça eriyorlar. Oysa 7 Haziran’da ve referandumda açığa çıkan Hayır iradesi bu topraklarda faşizmin ömrünün çok da uzun olmayacağının somut göstergeleridir. Halklara ve kültürlere beşiklik yapmış olan bu topraklar kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına, gericiliğe izin vermeyecektir" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'BAHAR GÜZEL GÜNLERİ MÜJDELİYOR'

Yıldırım açıklamayı "Dostlar, bahar güzel günleri müjdeliyor. Karanlık bulutlar dağılıyor. Abluka kırılıyor. Umut tohumları birer birer tomurcuk açıyor.Emekçilerin gerici, faşist, militarist kuşatmayı paramparça edecek kararlığı ve inancı büyüyor. Üreten, yaşatan ve var edenler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’müz kutlu olsun! Yaşasın 1 Mayıs!

Biji Yek Gulan!".

Miting, Bandista Müzik Grubunun konseri ile sonlandı.

YEREL KUTLAMALARLA BAŞLADI

İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları ilk olarak yerellerde başladı. Sabah saatlerinde Aliağa, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Narlıdere, Urla, Seferihisar ve Çeşme'deki ilçe meydanlarda sendikaların ve kitle örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen işçiler ve emekçiler ilk olarak burada yaptıkları yürüyüşlerin ardından kortej toplanma merkezlerine geçti.

ALİAĞA

Fotoğraf: Evrensel

Aliağa’da 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ile kutlandı. Sabah 8.45’te Petrol-İş Aliağa Şubesi önünde toplanan kalabalık demokrasi meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Genel-İş, Petrol-İş, Liman-İş, Emekli-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi işçiler “Taşerona, esnek çalışmaya iş cinayetlerine karşı 1 Mayıs’ta Aliağa Demokrasi meydanına akın etti.

Meydanda gerçekleştirilecek basın açıklamasından önce konuşma yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay Petrol-İş Aliağa eski Şube Başkanı İsmail Doğan’ın gözaltına alınmasına değinerek “1 Mayıs Emeğin Bayramı biz işçilerin tüm dünyada birlik mücadele dayanışma günüdür. He geçen gün 1 Mayısın önemi artmakta çünkü saldırılar yoğunlaşıyor. OHAL’in gölgesinde girdiğimiz bu 1 Mayıs’ta yıllardır Aliağa’daki sınıf mücadelesinde katkısı olan, sendikal mücadelede katkısı olan, PETKİM, TÜPRAŞ ve diğer örgütlü olduğumuz iş yerlerinde kazanmış olduğumuz bütün sendikal haklarımızın altında imzası olan Eski Şube Başkanımız sınıf dostu İsmail Doğan 1 Mayıs öncesi tedbir bahanesiyle Nazilli’de Uğur Derin Dondurucu işçilerinin örgütlenmesinde çalıştığı için yani anayasal hakkını kullandığı için göz altına alındı. Kendisi hala gözaltında… Avukatlar aracılığıyla durumu takip ediyoruz. Bugün burada bulunan işçiler emekçiler olarak İsmail Doğan’ın yalnız olmadığını haykırıyoruz.” dedi. Meydanda bulunan işçiler ‘İsmail Doğan yalnız değildir” sloganları attı.

Konuşmasında Aliağa’daki taşeron çalışma sistemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, erken seçim süreci ve toplumsal barış gibi birçok konuya değinen Oktay “İş cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren işçilerin yüzde 95’i örgütsüz yani taşeron. Bunun denetimini bu ülkenin başındakilerin yapması gerekiyor. Kıdem tazminatlarımızı gasbetmeye yönelik sürekli adım atıyorlar. Biz işçilerin kıdem tazminatlarından yıllık 10 bin liramızı çaldılar. Bu konuda tüm konfederasyonları birleşik mücadeleye bekliyoruz. Yüzlerini dönmeleri gereken sınıf burada, işverenlerle olan çıkarlarını değil sorumlu oldukları işçi sınıfına yüzlerini dönmeli ve bizlerin haklarını gasp etmeye çalışanlara karşı bizim sesimize kulak vermek zorundalar. Aliağa ağır sanayi ile donatılmış bir bölge… bizlere hizmet edebilecek donanımlı bir hastane yok. Sağlığım özelleştirilmeye teslim edildiği şu günlerde açlık sınırının altında geliri olan bir işçinin sağlık hizmetlerinden faydalanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitim sistemi çöktü, ne veliler ne çocuklarımız yarın ne olacağını bilmediği sınavlara hazırlanıyor. Bugün burada bunun içinde alanlardayız. Bizleri bölmek istiyorlar ancak biz tüm mezheplerden görüşlerden din dil ırk ayrımı yapılmaksızın tüm işçiler emekçiler olarak bu ülkede toplumsal barış istiyoruz” dedi.

1 Mayıs basın açıklamasını emek ve demokrasi platformu adına okuyan Genel-iş Belediye iş yeri temsilcisi Doğanşah Aydın “ emeğe ve emekçiye yapılan saldırılara, kıdem tazminatlarımızı gasp etmeye çalışanlara dur demek için iş cinayetlerine, taşeron çalışma sistemine ve OHAL’e karşı bugün alanlardayız” dedi. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Doğanşah Aydın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de değinerek “ OHAL’in uzatılmasını milli sorumluluk ile açıklayan zihniyet konu şeker fabrikalarının özelleştirilmesine gelince neden bu ülkenin milli sanayisine milli ekonomisine vurulan darbedir diyemiyor” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından halay çeken, zeybek oynayan işçiler otobüslere binerek izmir de yapılan kutlamalara katılmak üzere yola çıktı.

LİMAN İŞÇİLERİ ALİAĞA’DAYDI

Liman-İş sendikasında örgütlü liman işçileri bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına Aliağa’da katıldı. Aliağa’da örgütlenme mücadelesi veren Nemport ve APM işçilerine destek için Aliağa’ya gelen liman işçileri sabah saatlerinde Aliağa ve çevre ilçelerden kaldırılan otobüslerle toplanma alanına geldiler. Liman işçileri sık sık sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmaların yaşandığı Nemport işçilerine destek sloganları attı. İlk defa 1 Mayıs’a katıldığını söyleyen Taner Yıldız “APM limanda çalışıyorum ve biz Liman-İş’te örgütlü işçiler olarak bu 1 Mayıs’ta daha iyi çalışma şartları için alanlardayız” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

APM çalışanı Nejat Başar da, “Devlet yetkilileri her geçen gün biz işçilerin haklarını gasp etmeye yönelik hamlelerde bulunuyor. Liman işçileri kızgın ve kararlı, bundan sonra her limanda örgütlenemeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Alsancak Liman’da çalışan ve Liman-İş işyeri temsilcisi olan Ercan Sayar ise Aliağa’da yeni örgütlenen arkadaşlarıyla birlikte alanda olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Sayar “Daha önce genel kutlamalara katılıyordum. Burada bu sene kutlamamızdaki amaç Nemport işçilerinin yanında olmak ve yeni örgütlenen APM liman işçileriyle beraber birlik olduğumuzu vurgulamaktır. Limanlarda örgütsüz çalışma dayatılıyor. Biz işçiler sendikamızla güçlü olduğumuzun farkındayız” dedi.

Geçici ve kadrolu liman işçileri olarak alanda olduklarını dile getiren Timuçin Balcı, ”Daha iyi koşullarda çalışmasını istiyoruz. Kadrolu ve sendikalı, iş güvenceli bir çalışma isteğiyle buradayız. Alsancak Liman’da 8 yıldır çalışıyorum. Limanlar ağır çalışma şartlarının olduğu işyerleri. İş kazaları devamlı yaşanıyor, en ufak bir kaza sakatlık ve ölümle sonuçlanabiliyor. Bugün bir diğer önemli talebimiz de iş cinayetlerinin son bulması, iş kazalarının önlenmesi ve güvenlikli çalışmadır” dedi.

DAYANIŞMA SÜRECEK

Liman-İş İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan “Aliağa’da örgütlenen liman işçilerini bırakmayacağız. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Liman-İş Aliağa Temsilcisi Sedat Yenilmez ise “Nemport işçileri arkadaşlarımız buradaydı, APM’de olan arkadaşlarımız buradaydı. Artık güvenceli çalışma, iş akdinin devamlılığı için Aliağa Liman İşçisi uyandı” dedi.

ÇİĞLİ

Çiğde yerel 1 Mayıs kutlaması

(Fotoğraf: Evrensel)

Çiğli Belediyesi önündeki kutlamaya da Genel İş 5 Nolu üyesi belediye işçileri, DERİTEKS üyesi Akar Tekstil işçileri, CHP, EMEP ve Emek Gençliği üyeleri katıldı. Kafesan işçileri 'Herkese Güvenceli, Kadrolu İş', belediyenin kadın işçileri 'Yaşamak İstiyoruz', Akar Tekstil işçileri “Birlik Mücadele Dayanışma Yaşasın 1 Mayıs”, Emek Gençliği “Gelecek İçin Hayatın Akışına Müdahale Et” pankartı açtı.

KARŞIYAKA

Karşıyaka'da Belediye binası önünde başlayan yürüyüş iskeleye kadar sürdü. Yürüyüşe Eğitim Sen 2 Nolu, Genel İş, Belediye İş, EMEP ve HDP üyeleri katıldı. Karşıyaka Belediyesi emekçileri “Güvenlik Soruşturması Değil, Güvenceli İş İstiyoruz” pankartı ile yürüdüler ayrıca ücret eşitliği, OHAL'in kaldırılmasını ve demokrasinin sağlanmasını da istediler. Yürüyüşün en önünde bendir çalan kadınlar yürüdü.

BORNOVA

Bornova'da Ege Üniversitesi'nden ve Tepecik Hastanesi'nden atılan işçiler en öndeydi. Genel İş üyesi Ege Üniversitesi işçileri “Kadro Dediniz İşimizden Ettiniz” yazan tişörtlerle yürürken Tepecik Hastanesi'nden atılan işçiler “Suçluysam Yargılayın. Suçsuzsam İşimi Geri Verin” pankartı açtılar. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu emekçileir de kendi pankartları ile yürüyüşe katılırken Eğitim Sen 4 Nolu “Güvenceli İş, Özgürlük, Adalet ve Barış için Alanlardayız”, Emek Partisi üyeleri “İş Barış Özgürlük”, Tüm Emekliler Derneği “Yaşasın 1 Mayıs, İşçi Sınıfı Dayanışması” pankartları ile metroya yürüdü.

BUCA

Emekçiler, Buca Belediyesi önünde buluştu.

(Fotoğraf: Evrensel)

Buca'da toplanma merkezi belediye binası önüydü. Kutlamaya, Genel İş 5 Nolu Şube, Eğitim Sen 5 Nolu Şube, Emekli Sen, BEKEV, CHP, Emek Partisi, Emek Gençliği ve BHH üyeleri de katıldı. Belediye emekçileri 'OHAL'de Kadro Bizi De Görecek Mi?' pankartı açarken Eğitim Sen üyeleri 'Emek, Barış, Demokrasi ve Özgürlük İçin Yaşasın 1 Mayıs', Emek Partisi üyeleri 'Güvencesizliğe, Yoksulluğa ve Baskılara Karşı İş Ekmek Özgürlük', Emek Gençliği üyeleri de 'Savaşa ve Sömürüye Karşı Yaşasın İş Barış Bilim ve Özgürlük' pankartı ile katıldı. BEKEV üyeleri de 'Kadınız, Sevgi ve Barışdan Yanayız' pankartı açarken 'Nitelikli Ücretsiz Kreş, Anneler İşe, Neneler Tatile', 'Nüfusun Yarısıyız, İstihdamın Dışındayız', 'Görünmeyen Emek Sesini Yükselt', 'Ev Kadını Değiliz, Ev Emekçisiyiz. Haklarımızı İsteriz' dövizleri açtılar. Kısa konuşmalarından arından halaylar ve sloganlarla sona erdi.

NARLIDERE

Fotoğraf: Evrensel

Narlıdere'deki eski belediye binası önünde Metin Göktepe Parkı'na yürüyüş yapıldı. Belediye işçileri, yolu kapatarak yaptığı yürüyüş ile Narlıdere halkını sokağa çıkmaya çağırdı Yaklaşık 400 kişi ile yapılan yürüyüşe halk da destek veriyor. Yine Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği, EMEP, BHH de katıldı.

TORBALI

Torbalı'da da Eğitim Sen üyeleri 'Güvencesiz, Taşeron Çalışmaya, Savaşa ve Sömürüye Karşı 1 Mayıs'a' pankartı açarak 'İş Ekmek ve Özgürlük', 'Yaşasın Halkların Kardeşliği' sloganları attılar. Urla'da da, Jandarma Kavşağı'ndan meydana yüründü. Genel İş, Eğitim Sen, Eğitim İş, CHP, EMEP ve Haziran Hareketi katıldı. Ayrıca Foça, Bayraklı, Seferihisar ve Çeşme'de de kutlamalar yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 16:48

