İşçiler 1 Mayıs'ta tüm dünyada haykırdı: Güvenceli iş, insanca yaşam!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca işçi ve emekçi 1 Mayıs’ta alanlara çıktı. Eylemlerde güvenceli çalışma ve insanca çalışma koşulları istendi.

Artan sömürü ve savaş koşulları tüm dünyada milyonlarca işçi ve emekçiyi 1 Mayıs’ta sokaklara döktü. Yürüyüşlerde iş güvencesi, çalışma koşullarının iyileştirmesi ve asgari ücretlerin yükseltilmesi talepleri öne çıkarken, neoliberal özelleştirme, taşeron çalışma ve kemer sıkma politikaları protesto edildi.

HANİ VERDİĞİN SÖZLER DUTERTE!

1 Mayıs için sokaklara ilk olarak Asyalı emekçiler çıktı. Filipinlerin başkenti Manila’da işçiler, taşeron çalışma ve kısa dönem iş sözleşmelerinin kaldırılması seçim vaadini yıllardır yerine getirmeyen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’yi protesto etti. Başkanlık Sarayı yakınlarındaki gösteride Filipinli işçiler, işsizliği ve sendikalar üzerinde artan hükümet baskısını da protesto etti.

BARIŞ GÜZEL, ÜCRETLER DE GÜZEL OLSUN!

Kore Yarımadası’nda barışın gündeme gelmesi milyonlarca Koreli emekçilerinin de talebiydi, ancak insanca çalışma koşulları da öyle! Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) başkenti Seul’da da Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonunun öncülüğünde gerçekleştirilen mitingde asgari ücrete zam talebi öne çıktı. İşçiler asgari ücretin saat başı 9.34 dolara (10 bin Kore Wonu) yükseltilmesini istedi. Ayrıca geçici ve kadrolu işçiler için “eşit işe eşit ücret” talebini haykırdı.

İŞÇİ CEHENNEMİNDE ZEBANİLERE İSYAN!

Kölelik düzeyindeki çalışma koşulları nedeniyle özellikle tekstil sektörü açısından “işçi cehennemi” olarak bilinen ülkelerden Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de de işçiler insanca çalışma koşulları için sokaktaydı. Ulusal Meclise yürümek isteyen tekstil işçilerine ise polis müdahale etti.

Moskova’nın Kızıl Meydanı’nı balonlarla renklendiren binlerce Rus işçi ve emekçi de 1 Mayıs’ı kutladı. Mitingi örgütleyen Moskova İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1 Mayıs’a 120 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg’daki 1 Mayıs’ta ise Putin yönetiminin internet yasakları protesto edildi.

GÖÇMEN İŞÇİLER BU KEZ 1 MAYIS YOLUNDA!

Çin’e bağlı özerk bölge olan Hong Kong 1 Mayısı’nda göçmen kadın işçilerin korteji dikkat çekti. Yürüyüşte daha iyi haklar ve çalışma koşulları istendi.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki kitlesel yürüyüşte binlerce işçi hükümeti asgari ücrete zam yapması, taşeron çalışmayı yasaklaması için uyardı, ücretsiz sağlık hizmeti hakkı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

İŞÇİLERE İŞ GÜVENCESİ, HALKLARA ÖZGÜRLÜK!

Diğer kıtalara göre çalışma koşullarının ve ücretlerin daha yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde yüz binlerce işçi ve emekçinin 1 Mayıs talepleri, kıtada emek sömürüsünün nasıl arttığını gözler önüne serdi. İş güvencesinin neredeyse ortadan kaldırıldığı, günlük iş sözleşmelerin giderek yayıldığı ve genç işsizliğinin hâlâ yüksek olduğu İspanya’da, UGT ve CC OO sendikal konfederasyonlarının öncülüğünde 70 bölgede birden kitlesel 1 Mayıs yürüyüşleri yapıldı. Başkent Madrid’deki büyük mitingin ana sloganı ise “Eşitlik, daha iyi iş, daha iyi ücret ve onurlu emeklilik”ti.

Bağımsızlık talebi şiddetle ve yasaklarla bastırılan Katalonya’nın başkenti Barselona’daki yürüyüşte de İspanya sağcı ve milliyetçi hükümetinin baskıları protesto etti, Katalonya’ya özgürlük talebi öne çıktı.

EKONOMİK KRİZ BİTSİN, EMPERYALİST NATO GİTSİN!

Avrupa Birliği ve IMF’nin ekonomik baskıları nedeniyle işçi ve emekçilerin krizinin sürdüğü Yunanistan’da, Tüm Mücadeleci İşçiler Cephesinin (PAME) örgütlediği başkent Atina’daki 1 Mayıs mitinginde ana slogan “Sömürüye ve emperyalist savaşlara karşı, halkların nihai zaferi için” oldu. Sintagma Meydanı’ndaki mitingde “NATO’ya hayır” sloganı sık sık atılırken, NATO üslerinin kapatılması ve bölgedeki emperyalist müdahalelere son verilmesi talebi de yükseltildi.

İŞ CİNAYETLERİ SON BULSUN!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Yoyogi Park’taki 1 Mayıs mitinginde artan iş cinayetlerine dikkat çekildi ve insanca çalışma koşulları istendi. Ayrıca asgari ücretin saat başında 1500 yene (13 dolar) yükseltilmesi de Japon işçilerin talepleri arasındaydı.

KEMERİ PATRONLAR SIKSIN, İŞÇİLERE YÜZDE 5 ZAM!

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaklaşık 5 bin kişi Marx Hatıratı Kütüphanesi önünde toplanarak Trafalgar Meydanı’na yürüdü. Sendikaların düzenlediği yürüyüşte kemer sıkma politikaları protesto edildi. Yüzde 1’le sınırlandırılan kamu işçilerinin yıllık zam talebinin yüzde 5 olduğunu belirten sendikacılar, örgütlü mücadele çağrısı yaptı. RMT, UNITE, ASLEF, UNISON gibi sendikaların yanı sıra, sendikalar konfederasyonu TUC de yürüyüşte yer alırken, başta Türk ve Kürt olmak üzere göçmen örgütlerinin kitlesel katılımı dikkat çekti.

PAKİSTANDA DÜŞÜK ÜCRETLERE TEPKİ

Pakistan’ın eyalet merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle 1 Mayıs kutlandı. Ülkenin Karaçi, Lahor ve Ravalpindi gibi büyük şehirlerinde yapılan etkinliklerde, işçilerin sosyal haklarıyla ilgili talepler dile getirildi. Sendikaların organize ettiği toplantılarda özellikle bazı işçilerin hâlâ asgari ücretin altında çalıştırılması protesto edildi.

MACRON'UN NEOLİBERAL YIKIM POLİTAKALARINA TEPKİ

Fotoğraf: Eren Araman/EVRENSEL

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un neoliberal yıkım politikalarına karşı mücadelenin yükseldiği Fransa’nın başkenti Paris’teki 1 Mayıs yürüyüşde özelleştirme karşıtı grev sürecinde olan demir yolu işçileri ile üniversiteye girişi zorlaştıran eğitim yasası değişikliklerine karşı kampüs işgalleriyle mücadele veren üniversite öğrencileri öne çıktı.

DAHA FAZLA SOSYAL ADALET!

Fotoğraf: Evrensel

Almanya’da, Alman Sendikalar Birliği (DGB) çağrısıyla bu yılı “Dayanışma, çeşitlilik ve adalet” sloganıyla gerçekleştirilen eylemlerde ülkede zenginlik ile yoksulluk arasındaki uçurumun derinleştiğine dikkat çekilerek, daha fazla sosyal adalet talep edildi.

Göçmen örgütleri de savaşsız, sömürüsüz, herkesin insanca yaşadığı bir dünya talebiyle eyleme katılırken, kısa bir süre önce Türkiye’de gözaltına alınan gazeteci Adil Demirci’nin serbest bırakılması için pankart ve dövizler taşındı. Alman Gazeteciler Birliği (DJU), Türkiye’de basın özgürlüğünü talep eden ve tutuklu gazetecilerin resimlerinin olduğu dövizler taşıdı. Öte yandan 1 Mayıs’ta emekçilerin sosyal sorunlarını suistimal etmek isteyen ırkçı ve milliyetçi parti ve örgütler Doğu Almanya’nın değişik kentlerinde eylemler yaptılar. Essen kentinde 1 Mayıs gösterisine katılmak isteyen ırkçı AfD yönetim kurulu üyesi Guido Reil, polis tarafından gözaltına altında ve eyleme katılması engellendi.

OY VERİRKEN KIRPILAN HAKLARI HATIRLAYIN

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaklaşan seçimler 1 Mayıs gösterisine damgasını vurdu.

Lübnan Komünist Partisi Başkanı Hanna Garib, yürüyüş ardından mitingde yaptığı konuşmada “Bu politik sistem yolsuzluk ve gasp sistemidir ve bu sistemin yöneticileri uluslararası patronlarının biat ediyorlar” dedi.

Lübnan İşçi ve Emekçileri Ulusal Sendikalar Federasyonu Başkanı Castro Abdallah da Lübnanlı işçilere ülkenin mevcut durumundan bu siyasetçilerin sorumlu olduğunu hatırlayarak oy kullanmalarını istedi: “Mezhepçilik yüzünden iç barışımızı tehdit ettiler. Vergiler dayattılar, fiyatları yükselttiler, işsizliği artırdılar. Onları sorumlu tutun.”

TUNUS'TA İŞ, ÖZGÜRLÜK, ULUSAL ONUR TALEBİ SÜRÜYOR

Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta, Genel Emek Sendikası’nın (UGTT) organize ettiği mitinge binlerce kişi katıldı. Sendika Genel Sekreteri Nureddin Tabubi’nin konuşmasında özelleştirmeye gitmeden kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, ücret zammı, güvencesiz çalıştırmanın son bulması taleplerini dile getirdi. 1 Mayıs mitingine katılan kimi Tunuslu işçilerin 2011’de Bin Ali diktatörlüğünü deviren halk ayaklanmasının sloganlarından olan “İş, özgürlük, ulusal onur” yazılı tişörtler giymesi dikkat çekti.

TAYLAND'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEBİ

Tayland’ın başkenti Bangkok’daki yürüyüşte işçiler ücretlere yüzde 10 zam iştediler, iş ve yaşam koşullarında iyileştirme talep ettiler. Çoğunlukla tekstil ve ayakkabı fabrikalarında çalışan işçilerin katıldığı Tayvan’daki 1 Mayıs gösterisinde ise günlük asgari ücrete zam talebi öne çıktı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 19:23

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