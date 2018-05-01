Gebze'de 1 Mayıs: Emekçiler tercihini demokrasiden yana kullanacak

Gebze'de Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla bir araya gelen 10 bine yakın emekçi 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Halil YILMAZ

Damla ULUDAĞ

Hasret Gültekin KOZAN

Gebze

Gebze Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla bir araya gelen 10 bine yakın işçi ve emekçi 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Mitingde OHAL’e tepki gösterilirken, 24 Haziran’da gerçekleşecek seçim öncesi emeğin sesinin Gebze Kent Meydanı’nda yükseltildiği, işçilerin tercihini emek ve demokrasiden yana kullanacağı vurgulandı.

DÜĞÜNDEN ÖNCE MİTİNGE GELDİLER

Gebze Trafo Meydanı’nda toplanan sendika, siyasi parti, oda ve dernekler buradan Gebze Kent Meydanı’na yürüdü. Mitingin yapıldığı alana kadar fabrika fabrika pankartlarla yürüyen işçiler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte slogan attı. Yürüyüş ve mitingde sık sık “Yaşasın 1 Mayıs”, “OHAL’e hayır”, “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Yaşasın halkların kardeşliği” “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Mitingde altı öğretmen ve bir öğrencinin oluşturduğu Grup 6,5 ile Fevzi Kurtuluş işçi ve emekçilere müzik zevki yaşattı. Mitingin sürpriz konukları da oldu. Bir gelin ve damat düğün salonuna gitmeden önce 1 Mayıs kutlamasına geldi ve ilk danslarını yaptı.

‘BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ’

Mitingde konuşan Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, Gebze’de her yıl 1 Mayıs’ın özüne uygun bir şekilde; dayanışmanın olduğu ortak kutlamalar yaptıklarını ifade ederek, “Yakın illerden gelen sendikalar ve emekçilerle birlikte, ailelerimizle bir bayram havası içerisinde Gebze’de emeğin ortak platformunu kurduk, gücümüze güç kattık” dedi.

Ülkede barış ve huzur istediklerini söyleyen Akyüz, “Daha fazla savaş ve çatışma emperyalistlerin ve sermayenin işine gelmektedir. Savaşın, çatışmanın ve terörün faturasını fakir halk çocukları, emekçiler ödüyor. Ülkemiz için sabah akşam alın teri döken bizler, vatanımızı seviyoruz ancak sermayenin çıkarları için savaşmak istemiyoruz. Barış ve huzur istiyoruz. Kardeşçe ve demokrasi içerisinde yaşamak istiyoruz” dedi.

‘OHAL İŞTEN ÇIKARMALARIN BAHANESİ YAPILIYOR’

OHAL uygulamalarının emekçi halkı hedef almaya başladığını söyleyen Akyüz, “Demokrasinin askıya alındığına tanık oluyoruz. OHAL’in keyfi baskı ve yasaklar ile işten çıkarmaların bahanesi haline getirilmesine, bu yolla emek mücadelesinin önüne set çekilmesine karşı çıkıyoruz. OHAL boyunca başta metal işkolunda olmak üzere verilen birçok grev erteleme kararı fiili bir yasağa dönüşmekte, işçi sınıfının en temel mücadele silahı elinden alınmaktadır. OHAL derhal kaldırılmalı ve demokratik işleyiş bir an önce tesis edilmelidir” dedi.

‘SEÇİMLERDE EMEKTEN YANA POLİTİKALAR DESTEKLENECEK’

Akyüz 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlere değinerek, “Seçimler öncesi emeğin sesini bu meydandan yükseltiyoruz. Mesajımız nettir: Seçimde emekçiler; tercihini demokrasiden ve cumhuriyetimizin kazanımlarından yana yapacaktır. Emekçiler geliyorum diyen krizin faturasının emeğe kesilmesine karşı çıkacaktır. Seçimlerde emekten ve adaletten yana politikalar desteklenecektir. Geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı her geçen gün artmaktadır. Emeğin ekonomik büyümeden aldığı pay giderek azalmaktadır. Asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırının bile altındadır. Bunlar yetmiyormuş gibi adil olmayan vergi politikalarıyla cebimizdekini de alıyorlar. İşçi sınıfını büyük bir cendere altına sokuyorlar. Kıdem tazminatımıza göz dikiyorlar. Güvencesizleşme ve taşeronlaşma yaygınlaşıyor. Esnekleşme saldırısı hız kazanıyor” dedi.

‘İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ’

Emekçilere kölelik koşullarında çalışmanın dayatıldığını söyleyen Akyüz, “Yerli ve yabancı sermayenin çıkarları için şeker fabrikaları haraç mezat satılmaktadır. Anadolu’nun birçok kentine dağılmış olan şeker fabrikaları, vatandır satılamaz. Kamu kuruluşlarının satışından hemen vazgeçilmelidir. Biz işçiler, kamu emekçileri, kadınlar, gençler, emekliler; sermaye diktatörlüğünde değil, demokratik bir ülkede eşit yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkımızı sınırsız kullanmak istiyoruz. Adil ve yeterli bir ücret, genişletilmiş sosyal haklar talep ediyoruz” diyerek taleplerini sıraladı.

MİTİNGE KATILANLAR

Fotoğraf: Evrensel

Konuşmaların ardından sona eren mitinge Petrol İş Gebze, Kocaeli ve İstanbul Şubeleri, Kristal İş, Tek Gıda İş, Tez Koop İş, Basın İş, Umut Sen, Çelik İş, Eğitim Sen, Eğitim İş, TMMOB, CHP, HDP, EMEP, Emek Gençliği, Gebze ve Darıcalı Emekçi Kadınlar, Belediye İş, Demokratik Alevi Dernekleri, 1920 TKP, İlerici Gençler Derneği, BDSP, Emekli Sen, Birleşik Haziran Hareketi, Gençlik Muhalefeti, Darıca Emekçi Kültür Derneği ve Sivas İmranlı Arık Köyü Derneği katıldı.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 16:56

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