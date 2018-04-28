Seçim Günlüğü (28 Nisan 2018) - Gül aday olmayacak

24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tartışmalarda sık sık adı geçen 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beklenen açıklamayı yaptı, aday olmayacağını açıkladı.

HDP'NİN SEÇİM GÜNDEMLİ HALK TOPLANTISINA POLİS BASKINI

HDP Güngören İlçe Örgütü binasına polisler baskın düzenledi. Seçim ve 1 Mayıs gündemli gerçekleştirilen halk toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen baskında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'nin halk toplantısına polis baskını HDP Güngören ilçe binasında yapılan seçim ve 1 Mayıs gündemli halk toplantısını polis bastı, çok sayıda kişi gözaltında.

SEZAİ TEMELLİ: KİŞİLERİ DEĞİL PROGRAMLARI TARTIŞMAK LAZIM

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Siirt’teydi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde çoğunlukla kişiler tartışılıyor. Ama esas programa bakmak lazım. Neyin savunulduğuna bakmak lazım. Bakın Bugün Abdullah Gül aday olmayacağını açıkladı. O da pazarlık peşinde.”

Sezai Temelli: Kişileri değil programları tartışmak lazım HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim çalışmaları kapsamında Siirt’teydi.

ERDOĞAN’IN İLK MİTİNGİ İZMİR’DE: BAY KEMAL, SEN DARBECİSİN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için ilk mitingini İzmir'de yaptı. AKP İzmir İl Kongresi'nin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrıldıktan sonra, miting alanında konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu darbecilikle itham etti.

Erdoğan'ın ilk mitingi İzmir'de oldu: Bay Kemal, sen darbecisin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı mitingte İbrahim Tatlıses'i sahneye çıkardı ve 'yaylalar' türküsünü söyletti.

ABDULLAH GÜL ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Abdullah Gül olası adaylığıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı: "Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir."

Abdullah Gül: Geniş mutabakat sağlanamadı, adaylığım söz konusu değil 'Ortak aday' olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.

ADAY ADAYLIK 'ÜCRET TARİFESİ'

Milletvekilliği aday adaylığı için en yüksek ücreti belirleyen parti olan CHP'de kadın, genç ve engellilerden 5 bin lira, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. AKP, erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç aday adaylarından 3 bin lira, engelli adaylardan bin lira başvuru aidatı alıyor. Aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınan MHP'de engelli aday adaylarından ücret istenmiyor. HDP ise genç kadın ve engellilerden ücret almayacak. Erkek aday adayları için başvuru ücretini 2 bin 500 lira, İYİ Parti ise 5 bin lira olarak belirledi. Bağımsız aday olmak isteyenler, 13 bin 916 lirayı ilgili mal sandığına yatıracak.

Partilerin milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti belli oldu Siyasi partilerin, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretler belli oldu.

ERDOĞAN'IN İSTANBUL KORKUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'da istediğimiz sonucu alamadık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıktan çıkmamalıydık. Ama böyle oldu. Şimdi yeni bir yoldayız. AK Parti için İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul dünyadır.”

Erdoğan’dan İstanbul vurgusu: 16 Nisan'da istediğimiz sonucu alamadık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul dünyadır.

MERAL AKŞENER İKİNCİ TURA KALAMAMASI DURUMUNDA KİMİ DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İttifak iddia ve önerileri konusunda biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız.

Meral Akşener CHP’nin adayını biliyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İttifak iddia ve önerileri konusunda biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız.

SEÇİM YASAKLARI BELLİ OLDU

Öte yandan YSK'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 303, 306, 307 ve 308 sayılı kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçimlerin yapılacağı 24 Haziran Pazar günü içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

YSK, seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı YSK'nin 24 Haziran Pazar günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADAYLIK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Milletvekili seçilme şartları ve buna engel teşkil eden durumlar ile adaylara karşı itiraz ve adayların incelenmesi konuları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Siyasi partiler, aday bildirimlerini elektronik ortamda (DVD) ve ayrıca kağıt ortamında cetveller halinde 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Bu tarihten sonra milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğine ilişkin inceleme ve itiraz süreci başlayacak.

YSK'nin erken seçime dair kararları Resmi Gazete'de yayımlandı YSK'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

VATANDAŞ SEÇİME NE DİYOR?

Meltem Akyol ve Eren Yılmaz, erken seçim kararını İstanbul Şirinevler sokaklarında seçmenlerle konuştu.

24 Haziran seçimlerine giderken sokakta canlı bir tartışma var Erken seçim kararını İstanbul Şirinevler sokaklarında seçmenlerle konuştuk.

Bölge illerinden siyasi parti temsilcileri ve meslek örgütleri, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van, Antep, Diyarbakır'da seçim değerlendirmeleri Bölge illerinden siyasi parti temsilcileri ve meslek örgütleri, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DOÇ. DR. YÜCEL DEMİRER'DEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Muhalefetin adayı kim olacak, muhalefet ortak adayla mı gidecek, herkes kendi adayını mı çıkaracak gibi havada uçuşan sorulara yanıt veren Kocaeli Dayanışma Akademisinden Doç. Dr. Yücel Demirer, erken seçim kararına götüren gerekçeleri ve ittifak tartışmalarını Evrensel'e değerlendirdi.

Seçimin “Tuhaf zamanların tuhaf seçimleri” olarak hatırlanacağını belirten Demirer, seçimlerin yıllar sonra ders konusu yapılacağını belirtti.

Doç. Dr. Yücel Demirer: Bu seçim yıllar sonra ders konusu olacak Kocaeli Dayanışma Akademisinden Doç. Dr. Yücel Demirer, OHAL altında girilecek erken seçimle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Saadet Partisi: Cumhurbaşkanı adayımızı 1 Mayıs'ta açıklayacağız Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek bir program ile açıklayacağını duyurdu.