Erdoğan’dan İstanbul vurgusu: 16 Nisan'da istediğimiz sonucu alamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul dünyadır.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde konuştu.

Cumhurşyet'in aktardığına göre Erdoğan, “İstanbul siyasi temsilde çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600 taneye çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini İstanbul seçiyor. İstanbul'da güç sahibi değilseniz, belirli bir düzeye çıkmanız neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul 24 Haziran'ın da belirleyicisi olacaktır. 16 Nisan'da istediğimiz sonucu alamadık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıktan çıkmamalıydık. Ama böyle oldu. Şimdi yeni bir yoldayız. AK Parti için İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul dünyadır.”

'BAKIYORSUN YOLUN SAĞI SOLU YEMYEŞİL...'

Erdoğan İstanbul’un da yemyeşil olduğunu iddia ederek, “Şimdi şuradan çıkıyorsun. Arabana biniyorsun. Bakıyorsun yolun sağı solu yemyeşil. Eskiden Amerika'ya filan Avrupa'ya gittiğinizde bakardık yolun sağı solu hem yeşil. Her taraf orman. Onların arasından yemyeşil. Hans yapıyor, George yapıyor, biz niye yapmıyoruz. Biz de bunları yaptık” dedi.

KANAL İSTANBUL

Seçim öncesi yine Kanal İstanbul projesini gündeme getiren Erdoğan, “Bu şehrin en büyük projesi Kanal İstanbul olacak. Bu dünya projesidir. Bununla dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde inşasına başlayacağız” dedi.

'CHP ÇÖPLÜK DEMEKTİR'

Erdoğan, “1994'te İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Ben de halkımdan bir şeyler istiyorum. İnanıyorum ki halkımız gereğini yapacaktır. Çünkü CHP susuzluk demektir. O zaman İstanbul'da CHP iktidarı vardı. Onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye'de çöplük patladı. 39 vatandaşım benim İstanbul'da öldü. Çünkü 39 vatandaşım benim Ümraniye'de öldü. CHP çöplük demektir. Şimdi biz oraları pırıl pırıl yaptık” diye iddia etti.

AA’nın aktardığına göre Erdoğan konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin bir kırılma noktası olduğunu söyledi: “Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız."

Eliyle "Rabia işareti" yapan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Benim sizden ricam şudur; bizim bir Rabiamız var. Ama Rabiamızda ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (28 Nisan 2018) - Gül aday olmayacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 14:32

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