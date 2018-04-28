Meral Akşener CHP’nin adayını biliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İttifak iddia ve önerileri konusunda biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine Cumhurbaşkanı adayını söylediğini aktardı. Akşener Abdullah gül’ün adaylığından mutluluk duyacağını ifade ederek, “Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde bunu açıklamış bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri çekmem söz konusu bile değil” diye konuştu.

Meral Akşener Sözcü’den Özlem Gürses’e konuştu.

Röportajdan öne çıkanlar şöyle:

Diyelim ki ikinci tura siz değil, başka bir aday kaldı…

Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz! Bu kavga Meral Akşener'in koltuğa oturma kavgası değildir, bu kavga İYİ Parti'nin bir yerlere gelme kavgası da değildir. Biz eğer 24 Haziran 2018'de bu işi başardığımız takdirde, zaten Meclis'te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size Cumhurbaşkanı adayını söyledi mi?

Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım.

16 Nisan 2017'deki referandumun ardından ‘hile' iddiaları çok konuşuldu…

Söz veriyorum, sandık hilesini kesinlikle engelleyeceğiz. Bunu bir namus borcu olarak görüyorum. Seçmenlerden gönüllülerimiz için destek istiyorum, insana ihtiyacımız var. Sandık asıl olarak devletin, bu devleti yönetenlerin namusudur. Ama bir adam çıktı, ‘Harpte hile meşrudur' dedi. 6 yaşındaki kız çocukları ile evliliği de mümkün gören adam bu! Bu kişilerin bu fetvalarını o sandıkta onlara yedireceğim!

Peki ya Yüksek Seçim Kurulu bir hamle yaparsa…

16 Nisan'da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK'de oldu bu sefer de. Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK'nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!

‘SAADET'SİZ SEÇENEKLER GEÇERSİZDİR

Sadece Abdullah Gül'ün adaylığı değil, sıfır baraj ittifakı diye bir süreç de var… CHP lideri geniş tabanlı bir çoğulcu Meclis için çalışıyor anladığımız kadarıyla… Temel Bey de destekliyor…

Evet, Kemal Bey bize de anlattı bu konuyu. Her iki parti liderinin de, milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini partimizin gerekli kurullarında değerlendiriyoruz. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.

GÜL'ÜN ADAYLIĞINA SEVİNİRİM

Abdullah Gül'ün adaylığına nasıl bakıyorsunuz?

Son dönemde Gül'ün çatı aday olmasına yönelik demokratik bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Kendisi aday olduğu takdirde, gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde bunu açıklamış bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri çekmem söz konusu bile değil. Ben nasıl, başaracağıma inanarak ve her adımında kendisini teraziye koyup tarttırarak yürüyen bir insansam, milletimize güvenerek yola çıkmışsam, aday olacak her arkadaşın da buna riayet etmesinde fayda var. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (28 Nisan 2018) - Gül aday olmayacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 14:30

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