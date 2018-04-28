Abdullah Gül: Geniş mutabakat sağlanamadı, adaylığım söz konusu değil

'Ortak aday' olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisi dışında geliştiğini belirterek, "Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." dedi.

Abdullah Gül, Maslak'taki ofisinde gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin olağanüstü bir dönemde, vaktinden önce bir erken seçime gittiğini ifade eden Gül, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Gül, seçimlerin aniden, erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, tamamen kendisinin dışında geliştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim bir organizem vehayut da talebim veya inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir. Önce bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Dolayısıyla bir taraftan gelecekle ilgili kaygılarım varken ve toplumun büyük kesiminden de böyle bir sorumluluk yüklenmem gerektiği talebi söz konusu olunca da bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir.

Öncelikle hepimizin bildiği gibi dindar kimlikli bir siyasetiyle tanınan Temel Bey'in diyalog ve uzlaşı çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Tarih önünde vicdanen müsterihim. Benimle ilgili çeşitleri görüşleri olan, bazılarının 'Risk almaz', bazılarının 'Hep geride durur' gibi bazen seviyeli, seviyesiz birçok eleştirileri karşısında da bir şey söylemek istemiyorum ama ben tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Dolayısıyla böyle bir talep ve gelişme söz konusu değildir." (AA)

BİNALİ YILDIRIM'DAN GÜL YORUMU: ÇATI ÇÖKTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de partisinin il kongresinde konuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bir çatı kurmak istediniz o çatı çöktü. Altında hep beraber kaldınız. Millete tuzak kuranların, binbir türlü oyun çevirenlerin tuzakları ayaklarına takıldı" dedi.

ARINÇ: HERKESİN ÜSLUBUNA DİKKAT ETMESİ GEREKİR

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Arınç, tweetlerinde şu ifadelere yer verdi: İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak Ak Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi. Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır. Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: HERKES BİR ARAYA GELMEMİŞ. OLDU BEYİM, SEN BUYURACAKSIN, BİZ BİR ARAYA GELECEĞİZ

AA'nın aktardığına göre; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Bugün Sayın Gül açıklama yapmış. 'Aday olmayacağım.' Neden? Çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol. Neden 'Herkes bir araya gelsin.' diyorsun, çünkü senin bir programın yok, senin savunabileceğin demokrasi konusuna atacak bir adımın yok. O yüzden diyorsun ki, 'Ancak herkes bir araya gelirse ben aday olurum.' Ne güzel, bunu kim istemez. Aslolan mücadeledir, halkla beraber siyaset yapmaktır. Pazarlıklar üzerinden çıkacak bir adayın zaten hiçbir şansı olmaz. Biz dedik ki; herkes kendi adayıyla, kendi sözüyle gelsin. Muhalefet, ulaşabileceği en geniş muhalefet cephesine ulaşsın. Bu şekilde bu sarayın, cumhur ittifakına son verebiliriz. Bunlardan kurtulmamız ancak ve ancak mücadelenin genişlemesiyledir. Şimdi bunu başarabiliriz. Kimseye muhtaç değiliz. Bizim gücümüz, tarihimiz, yarınlara dair umudumuz var. İşte bu umudu yarınlara taşımanın yolu 7 gün 24 saat çalışmaktan geçiyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi:

"Bugün sayın Gül geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (28 Nisan 2018) - Gül aday olmayacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 22:31

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