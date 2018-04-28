Van, Antep, Diyarbakır'da seçim değerlendirmeleri

Bölge illerinden siyasi parti temsilcileri ve meslek örgütleri, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van’da bulunan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalar 24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendirdi. Yaşanan sürecin en büyük mağdurunun emekçiler olduğunu söyleyen sendikacılar, OHAL ile birlikte yüz binlerce emekçinin işinden olduğunu dile getirdiler. Baskıların son bulması için muhaliflerin, ezilenlerin işten atılanların el ele vermesi gerektiğini belirten sendikacılar, kendileri açısından seçimin büyük bir şans olduğunu söylediler.

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Van Şube Sekreteri Behçet Erçağ, emekçiler olarak darbe girişiminin ardından en çok bedeli kendilerinin ödediğini belirterek, “OHAL ile birlikte biz emekçilerin yapmak istedikleri basın açıklamaları bile engelleniyor. 8 Mart, 1 Mayıs gibi günler de bile bize engel çıkarıyorlar. Muhalifler, ezilenler, işten atılanlar ve emekçiler bu baskıcı yönetimin son bulmasını istiyorsa el ele vermelidir. Böylece kazanabilirler ve ellerinden alınmış tüm haklarını geri alabilirler. Sadece Kürtler, sosyalistler değil; bu hükümete oy veren kesim de rahatlayacaktır” diye konuştu.

‘EMEKÇİLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALIDIR’

Tüm Belediye ve Yerel Yönetimler Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Şube Eş Başkanı Şükrü Kaçıcı da, şubelerine üye 470 emekçinin işten atıldığı bilgisini verdi. İşten atılmaları, “konjonktürel sürecin parçaları” şeklinde yorumlayan Kaçıcı, bu durumun da Türkiye’yi kutuplaştırmaya götüren bir süreç olduğuna dikkat çekti. Kaçıcı, “Emekçiler, haklarında etkin soruşturma yürütülmeden hazırlanan listelerle işten atıldı. 24 Haziran seçimleri bir umuttur. Seçim sürecinde herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

HUZUR VE BARIŞ ŞART

Barış ortamının tesis edilmediği sürece ülkedeki krizin devam edeceğini dile getiren Kaçıcı, “Huzurun ve barışın olmadığı bir yerde ekonomik durum da düzelmez. Seçimleri A ya da B partisi kazanır; ama bu savaş ortamı Türkiye’de bitmediği sürece ekonomik kriz de bitmez, insanlar giderek daha kötü koşullarda yaşar” dedi.

‘BU SEÇİM BÜYÜK BİR FIRSATTIR’

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şube Başkanı Bedri Yamaç ise, “İktidar sıkıştığı için erken seçim kararı aldı. Bu baskıcı iktidarın ömrünü sürdürme şansı yok. Bizim açımızdan bu seçim büyük bir fırsattır. Son bir buçuk yılda biz emekçiler olarak çok ciddi anlamda hak ihlallerine maruz bırakıldık. Yüz binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. Dolayısıyla bu seçim, emekçiler açısından hükümete bir hesap sorma seçimi olacaktır” dedi.

‘24 HAZİRAN 7 HAZİRAN’IN TEKRARI OLACAK’

Ülkede ve Ortadoğu’da olağanüstü gelişmelerin yaşandığı sırada baskın seçim kararı alındığını belirten HDP Antep İl Eş Başkanı Müslüm Kılınç, “Bizler halkımızın demokrasi ve insan haklarına olan özlemlerini giderebilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Antep’te çalınmadık kapı, dolaşılmadık sokak bırakmayacağız” dedi.

DBP Antep İl Eş Başkanı Abdullah İnce ise, “Her anlamda daralan bir hükümet söz konusu. Dış politikada ve ekonomide büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Halk her şeyin farkında. Baskın seçimle halkı uyutup yine iktidarı kazanacaklarını düşünüyorlarsa, büyük yanılgı içerisindeler. 24 Haziran, 7 Haziran’ın tekrarı olacak” diye konuştu.

DİYARBAKIRLILAR HANGİ İSMİ ADAY İSTİYOR?

AKP-MHP iktidarı tarafından 24 Haziran tarihi için alınan baskın seçim kararı sonrası cumhurbaşkanlığı için çeşitli adayların isimleri geçiyor. Mezopotamya Ajansı yapılacak seçimlerde Diyarbakırlılara Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediklerini sordu.

İşte Diyarbakırlıların sorulara verdiği cevaplar:

Kenan Sarı: AKP’nin gitmesini istiyorum. O yüzden muhalefet ortak aday çıkarsın. Çıkarmıyorlarsa gidip evlerinde otursunlar. Erdoğan dışında kimse yok mu? 16 senedir hangi sorunu çözdü? Kürt sorunu ya da ekonomi sorununu mu çözdü? O yüzden kesinlikle Erdoğan’ın gitmesini istiyorum. Erdoğan karşısında muhalefet yapan tek kişi vardı, onu da cezaevine koydular. Bir halkın iradesi nasıl cezaevine konulur? Artık zerreyimiskal demokrasiye inanmıyorum. Hepsi yalan dolandır.

‘BÖYLE BİR ORTAMDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM’

Jiyan Bulut: Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğimi söyleyemem. Düşüncemi açıklamaktan çekiniyorum. Keşke herkes düşüncesini özgürce ifade edebilseydi. Partilerin kurulmasına izin vermişler ama o partiye oy vereceğim dediğinde ise, suç oluyor. O yüzden böyle bir ortamda konuşmak istemiyorum.

KAFALAR KARIŞIK

Saadet Kaban: Erken seçim olmamalıydı. Bütün siyasetçiler aynıdır. O yüzden oy kullanmayacağım. Siyaset yalandır.

Salih Sevindik: Ortada seçecek kimse yok. Şu an için kimse yok. Sandığa gitmeyi bile düşünmüyorum. Her taraf rantçı olmuş. Kafam karışık.

DEMİRTAŞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Hacı Yusuf Kalay: Adaylar belli değil. Türkiye halklarına yararlı olabilecek biri olsun isterim. Ancak gönlümden geçen Selahattin Demirtaş’tır. Mevcut sistemin devam etmesini istemiyoruz. O yüzden muhalefet ortaklaşmalıdır.

Sekvan Adalı: Abdullah Gül düzgün bir insan ama Selahattin Demirtaş’ı istiyorum. Demirtaş iyi muhalefet yaptığı için şu an cezaevinde. Onu tehdit ettiler. Arabasına kurşun sıktılar ama Demirtaş susmadı. En son cezaevine attılar. Biz bunları unutmadık. Sandıkta da bunu hatırlayacağız.

Burak Dağdelen: HDP, Selahattin Demirtaş’ı aday göstermeli. Türkiye’deki en iyi liderdir. Diyarbakır halkı onu destekler. O halkı için cezaevine girdi, şimdi bizim onu çıkarmamız lazım.

M. Şerif Aygün: Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan dışında birinin cumhurbaşkanı olmasını isterim. O yüzden ortak aday çıkarılmasını isterim. Ortak aday Muharrem İnce ya da HDP’nin bir adayı olabilir. Selahattin Demirtaş’ın aday olmasını isterim.

Aziz Aslan: Demokrat bir aday isterim. Elbet vardır. Daha adaylar net değil. Elbette vatan sahipsiz kalmayacak.

Ali Kemal Zor: Ayrımcılık yapmayacak birini isterim. Cahil olmayacak. Vallahi cahilden bıktık artık, en azından kültürlü biri olsun. (DİYARBAKIR)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 22:41

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