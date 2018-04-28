Erdoğan'ın ilk mitingi İzmir'de oldu: Bay Kemal, sen darbecisin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı mitingte İbrahim Tatlıses'i sahneye çıkardı ve 'yaylalar' türküsünü söyletti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için ilk mitingini İzmir'de yaptı. AKP İzmir İl Kongresi'nin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrıldıktan sonra, miting alanında konuşan Erdoğan, AKP’nin laiklik anlayışının Avrupa’da bile takdirle karşılandığını iddia etti.

“İzmir için en ufak vizyon ortaya koyamayanlar, laiklik kavramı altında gizlemeye çalışıyorlar. AKP'nin laiklik ilkesine bakışı, Avrupa ülkelerinde bile takdirle vücut bulmuştur. Tabii biz aynı zamanda laikliğin ülkemizde birilerinin bilinçli olarak yaptığı gibi örselenmesine de karşı çıktık. Tüm inançlara mensup insanların rahatça dini kurumlarını çalıştırmalarını biz sağladık.”

'DARBE KARŞITI DEĞİL, DARBECİSİN'

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu darbecilikle itham etti:

“Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım, diyen kişi, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. Sen darbe karşıtı değil, darbecisin. Ülkemize kurşun sıkan ne kadara terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır. Bize ne dedi: 'Afrin'e gitmeyin.' Bay Kemal boşa uğraşma, bu topraklarda en ufak bir parselizasyona izin vermedik vermeyeceğiz.”

TATLISES'İ SAHNEYE ÇIKARDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı mitingte İbrahim Tatlıses'i sahneye çıkardı ve 'yaylalar' türküsünü söyletti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de İbrahim Tatlıses'i sahneye çıkardı. Erdoğan, İbrahim Tatlıses İzmir'den adaylığa müracat ettiğini belirterek sahneye çağırdı ve 'yaylalar' türküsünü söyletti. İbrahim Tatlises de, türküyü "İbo size aşıktır, yaylalar yaylalar...” diyerek söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 20:08

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