HDP'nin halk toplantısına polis baskını

HDP Güngören ilçe binasında yapılan seçim ve 1 Mayıs gündemli halk toplantısını polis bastı, çok sayıda kişi gözaltında.

HDP Güngören İlçe Örgütü binasına polisler baskın düzenledi. Seçim ve 1 Mayıs gündemli gerçekleştirilen halk toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen baskında HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Baskın sırasında haber takibi yapan Mezopotamya Ajansı’nda stajyer olarak çalışan muhabirler Melike Ceyhan ile Servet Karaduman’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin baskın gerekçesi öğrenilemezken, gözaltına alınanlar Merter Keresteciler Polis Karakolu'na götürüldü. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 22:04

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