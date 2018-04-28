Partilerin milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti belli oldu 

Siyasi partilerin, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretler belli oldu.

24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilerin, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretler belli oldu.

Milletvekilliği aday adaylığı için en yüksek ücreti belirleyen parti olan CHP'de kadın, genç ve engellilerden 5 bin lira, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. AKP, erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç aday adaylarından 3 bin lira, engelli adaylardan bin lira başvuru aidatı alıyor. Aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınan MHP'de engelli aday adaylarından ücret istenmiyor. HDP ise genç kadın ve engellilerden ücret almayacak. Erkek aday adayları için başvuru ücretini 2 bin 500 lira, İYİ Parti ise 5 bin lira olarak belirledi. Bağımsız aday olmak isteyenler, 13 bin 916 lirayı ilgili mal sandığına yatıracak.

Milletvekili aday adaylığı için başvurular, AKP’de 29 Nisan, CHP'de 7 Mayıs, MHP'de 3 Mayıs ve HDP'de 5 Mayıs'ta sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin tespiti için yoğun çalışma yürüten siyasi partiler, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretleri de belirledi.

AKP'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları, yarın sona erecek. Başvurular, Genel Merkez ve il başkanlıkları üzerinden yapılabiliyor. AKP, adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira alıyor. Başvuruların sona ermesinin ardından AKP’de, 3-4 Mayıs'ta temayül yoklaması yapılacak.

EN YÜKSEK ÜCRET CHP’DE

Adaylık başvurularının 30 Nisan'da başlayacağı CHP'de bu süre 7 Mayıs'ta sona erecek. Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. CHP, bu rakamla partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden parti oldu. Başvuru aidatı dışında müracaat sırasında bin lira dosya ücreti talep edilecek.

MHP'DE BAŞVURU SÜRESİ BİR HAFTA

MHP'de milletvekili adaylık başvuruları 26 Nisan'da başladı, 3 Mayıs'ta sona erecek. Aday adayları, bu tarihler arasında MHP Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen müracaat edecek. MHP'de aday adaylarından 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınıyor, engelli aday adaylarından başvuru ücreti istenmiyor.

HDP KADIN, GENÇ VE ENGELLİLERDEN ÜCRET ALMIYOR

HDP'den adaylık başvuruları bugün alınmaya başlandı, 5 Mayıs'ta sona erecek. Aday adayları, Genel Merkez'in yanı sıra Adana, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Van'daki Aday Adayı Başvuru Komisyonları'na şahsen başvurabilecek. HDP'ye adaylık başvurusunda bulunan erkekler 2 bin 500 lira ödeyecek, kadın, genç ve engellilerden ücret talep edilmeyecek.

İYİ PARTİDE BAŞVURU ÜCRETİ 5 BİN LİRA

İYİ Partide milletvekili aday adayı başvuru süreci 30 Nisan'da başlayacak, 4 Mayıs'a kadar sürecek. Aday adayları başvurularını yalnızca parti genel merkezine yapabilecek. Başvuru aidatı olarak erkek adaylardan 5 bin lira, kadın ve genç adaylardan 2 bin 500 lira, engelli adaylardan ise bin lira alınacak. Gazi aday adaylarından başvuru ücreti talep edilmeyecek.

BAĞIMSIZLAR 13 BİN 916 LİRA YATIRACAK

Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler, 21 Mayıs Pazartesi, saat 17.00'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna başvuracak. Adaylar, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı kadar parayı ilgili mal sandığına yatıracak. Emanete yatırılacak para miktarı 13 bin 916 lira olarak belirlendi. Bağımsız adayların, adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları geri almaları için 25 Mayıs'a kadar istifalarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri gerekecek. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (28 Nisan 2018) - Gül aday olmayacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 14:37

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