Çiğli’deki işçiler: Sermaye hükümetine karşı alanlara çıkalım

İzmir Çiğli'de işçi ve emekçilerle 1 Mayıs'ı, OHAL'i ve grev yasaklarını konuştuk. İşçiler 1 Mayıs günü Gündoğdu Meydanı'na çağrı yaptı.

Bulut FİLİK

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a günler kala Çiğli’de işçiler bulundukları alanda kutlamalar yaparak Gündoğdu Meydanı’na çıkmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “OHAL’le grev yaptırmıyoruz” yönündeki sözlerini ve 1 Mayıs’ın seçim arifesinde kutlanacağını hatırlatan işçiler çağrı yapıyor: “Sermayenin hükümetine karşı alanlara.”

Çiğli Belediyesi Genel-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Gürsel Ulaş, 1 Mayıs’ın, 24 Haziran’ın arifesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkede demokrasi ve özgürlük isteyenler anayasal hakları olan tüm mücadele biçimlerini sergilemeli, AKP iktidarına karşı sandığa gidip, oylarına sahip çıkmalı. 1 Mayıs’ın kitlesel ve coşkulu kutlanması 24 Haziran’a kadar yayabilecek bir dinamizmi yakalamak açısından önemlidir” dedi.

1 Mayıs’ta en önemli talebin OHAL’in kaldırılması olduğunu dile getiren Ulaş, “OHAL, işçilerin grev yapmasının önüne bir engel olarak konuluyor. İşçinin anayasal hakkını kullanabilmesi nasıl olur da milli güvenlik sorunu teşkil eder? İşçileri bağlamışlar, sermayeyi sokağa salmışlar” diye konuştu. Çiğli özelinde 1 Mayıs’ı örgütleyebilmenin önemli olduğunu belirten Ulaş, son haftayı işyerlerindeki kutlamalarla geçirdiklerini söyledi.

‘ERDOĞAN AĞZIYLA İTİRAF ETTİ’

Erken seçim öncesi bir belirsizliğin olduğunu ifade eden Birleşik Metal-İş Sendikası Schneider Electric İşyeri Baştemsilcisi Sedat Sadak, “Her belirsizlik işçiye zam olarak geri dönüyor. Bu erken seçimin 1 Mayıs’a bağlayıcı yanı demokrasi, barış, yoksulluğa ve geleceksizliğe hayır talepleri ile çıkılmasıdır. Bir iktidar, yeni kabinede patronlara da yer vereceğiz diyorsa, Cumhurbaşkanı kalkıp biz gelmeden önce grevler vardı biz OHAL’le bunu kaldırdık diyorsa sermayenin hükümeti olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor demektir. O yüzden bu 1 Mayıs’ı diğerlerinden özel kılan şey bu olmalıdır” dedi. Schneider’da da kutlama yapacaklarını dile getiren Sadak, “Amacımız yerel güçlerle ortak bir hat çizip Çiğli’yi güçlendirerek buradan Gündoğdu’ya gidebilmek” dedi.

Scheneider Electric İşyeri Kadın Komisyonu Üyesi Filiz Sadıç da şunları söyledi: “İşçilerin sendikalı olması çok önemli ancak sendikayı sahiplenmesi gerek. Kadınların ev içi emeği işyerindeki sendikal faaliyetlerini bazen kısıtlıyor. Bizim en büyük amacımız kadınları bilinçlendirmek ve 1 Mayıs’ı işçilerin sınıf bilincini ilerletmesi açısından değerlendirmemiz” diye konuştu.

İzmir’de tertip komitesi 1 Mayıs’a çağrı bildirileri dağıttı

‘8 SAAT İŞ GÜNÜ EN ACİL TALEBİMİZ’

DERİTEKS Sendikası İşyeri Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi, İzmir’in en önemli tekstil firmalarından biri olan AKAR Tekstil’de örgütlendiklerini belirterek, buradaki heyecanı 1 Mayıs’a taşımayı planladıklarını söyledi. Çiğli’de kutlanacak 1 Mayıs’ta ortaklaşmanın önemli olduğunu ifade eden İşçi şöyle devam etti: “Tekstil işçilerinin en çok muzdarip olduğu konu zorunlu fazla mesailer. Yıllar önceki 8 saat iş günü talebinin bugün en acil taleplerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Tekstil sektörü sadece çalışma koşullarının ağırlığı bakımından değil, ücret bakımından da ucuz iş gücü alanını oluşturuyor. Yarın çıkacak en ufak bir ekonomik krizin ilk hissedileceği sektörlerin başında geliyor. Biz sendikal örgütlülük ve insanca yaşanabilir bir ücret talebi ile alanlarda olacağız.”

Çiğli Belediyesinde çalışan Genel-İş Sendikası 5 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyesi Barış Okur ise her sene Çiğli’de kutlamalar yaparak alana gittiklerini belirtti. Çiğli’deki kutlamaların neredeyse bir gelenek haline geldiğini söyleyen Okur, “Bu sene daha güçlü şekilde yapabilmek için diğer kurumlarla görüştük. Bu ortaklaşmanın alınan erken seçim kararıyla daha bir aciliyet kazandığını ve biz işçiler için nasıl ki 24 Haziran’da ortak bir tavır almamız gerekiyorsa, en ortaklaştığımız gün olan 1 Mayıs’ın da bu içerikle kutlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Gıda-İş Genel Başkanı Aslan: Bu yıl 1 Mayıs katbekat kitlesel olacak

24 HAZİRAN’IN YOLU 1 MAYIS’TAN GEÇECEK

Emek Partisi İlçe Başkanı Avukat Zöhre Dalkıran Çiğli’nin emekçi ve işçi semti olduğunu vurgulayarak Gündoğdu’dan önce Çiğli’nin de bir 1 Mayıs alanına dönüşmesi gerektiğini belirtti. Çiğli’de her yıl 1 Mayıs’ın ortak kutlanması için çalışmalar yaptıklarını belirten Dalkıran, Çiğli’de bulunan sendika işyeri temsilcilikleri ve siyasi partiler ile temasta bulunduklarını ifade etti. Dalkıran “16 yıllık AKP iktidarı, işçiler ve emekçiler açısından gerek çalışma koşulları gerekse çalışma ücretleri bakımından sömürünün tavan yaptığı düzeni, bugün bir baskın seçim kararıyla pekiştirmenin derdindedir. Biz işçi ve emekçilerin 24 Haziran’da vereceği cevabı en güçlü ve en bir arada haykıracağı gün 1 Mayıs alanları olduğunu düşünüyoruz. Bunun için işçiler ve emekçiler lehine sonuçlanacak bir 24 Haziran’ın yolu 1 Mayıs’tan geçecek. Bu açıdan bizler işçileri OHAL’e, savaşa ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağırıyoruz” dedi.

CHP Çiğli İlçe Örgütü Emek Bürosundan Zuhal Mercan ise “Çiğli’de 1 Mayıs’ın ortak kutlanmasının önemli olacağını düşünüyoruz. 1 Mayıs’ın ortaklaşması için biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İşçilerin yaşam koşulları giderek kötüleşti. Yaşanabilir bir ülke için haydi 1 Mayıs’a diyoruz” dedi.

Bakırköy’de konfederasyonlardan ortak 1 Mayıs kutlaması

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 23:04

www.evrensel.net