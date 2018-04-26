Gıda-İş Genel Başkanı Aslan: Bu yıl 1 Mayıs katbekat kitlesel olacak

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan 5 Dakikada’ya konuk oldu, Fatih Polat’ın sorularını yanıtladı. Yaklaşan 1 Mayıs’ı ve hükümetin işçi karşıtı politikalarını değerlendiren Aslan, bu yıl 1 Mayıs’ın daha yaygın ve kitlesel şekilde kutlanacağını ifade etti.

Hükümetten gelen ‘OHAL grevleri engellemek için’ açıklamalarını değerlendiren Aslan, bu açıklamanın işçiler arasında yarattığı tartışma ve tepkileri anlattı:

“2 tartışma var. Biri, sendikal haklara sahip olan işçilerin bakış açısı, diğeri ise hiçbir sendikal haktan yararlanmayan işçilerin yaklaşımı. Sendikal haklarını kullanan, grevleri yasaklanan işçilerin bu tutuma tepkileri var. Hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sermaye yanlısı tutumuna tepkiler var ve bu tartışılıyor. İkincisi, hiç sendikal hak kullanmamış, grevin ne olduğunu bilmeyen ve bunu daha önce hiç yaşamamış işçilerde ne yazık ki bu tepki yok.”

‘AKP’Lİ İŞÇİLER DE TEPKİLİ, ANCAK EYLEME DÖNÜŞMÜYOR’

Bu açıklamalara ilişkin AKP’li işçilerin değerlendirmelerini de aktaran Aslan, “AKP’li işçiler içerisinde de grev yasaklarına karşı bir tepki var. İşçiler grevin OHAL’le ne ilgisi olduğunu soruyor, yasaklamayı doğru bulmadığını söylüyor. Hak arama meselesine dair tutumları da hükümete karşı. Ancak bir eyleme dönüşmesi çok düşük ihtimal” dedi.

‘PATRONLARA DESTEK BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ’

Türkiye’de sendikalaşma oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Aslan, “Türkiye’de ne yazık ki sendikasız işçilerin oranı yüzde 95. Sendikalar da çok sessiz. Bu da doğru bir tutum değil. Grevi yasaklanan sendikaların bir tepkisinin olmadığını görüyoruz. Hem 12 Temmuz 2017’de yapılan açıklama hem 24 Nisan’da yapılan açıklama bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Bu tamamen patronlara verilen açık bir destektir. OHAL’i de bu konuda kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN BİR DAYANAK OLACAK’

Gıda-İş’in Manisa Turgutlu’da açtığı sendika temsilciliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seyit Aslan, “Turgutlu, 3 ilçenin kesiştiği bir nokta ve ağırlıklı gıda sektörü olsa da değişik sektörlerden 70 bine yakın işçinin çalıştığı bir bölge. 12 Eylül öncesini bir kenara bırakırsak, sonrasında burada Eğitim Sen dışında hiçbir sendikanın temsilciliği yok. Dolayısıyla işçilerin bir araya gelerek konuşacakları, tartışacakları, sorunlarına çözüm bulacakları bir platform olmadı. Orada bazı işletmelerde zaten çalışmalarımız var, bu nedenle temsilcilik açmanın önemli olduğunu düşündük. İşçilerin de talepleri oldu. Bu yüzden orada temsilcilik açtık. Sanıyorum bundan sonraki süreçte o havzadaki işçilerin örgütlenmesinin bir dayanağı olacak. İşçi eğitimleri yapacağız, hukuki anlamda destekler vereceğiz.”

YAYGIN VE KİTLESEL 1 MAYIS

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, işçi sınıfının bu yıl 1 Mayıs’a giderken öne çıkan taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“Bu 1 Mayıs sorunların biriktiği bir dönem. Bir kere OHAL’in kaldırılması en başta gelen talebimiz. OHAL kaldırılmalı ve KHK’ler iptal edilmeli. İkinci olarak iş cinayetlerinin önlenmesi. Çünkü, 16 yılda 20 bine yakın işçi hayatını kaybetti. İşsizlik rakamları açıklanıyor. Hükümetin bütün teşviklerine rağmen, bütün hile ve çarpıtmalarına rağmen işsizlik rakamları artıyor. Burada yeniden işsizliğin önlenmesi önemli. Zamlar... Petrolden tutalım bütün temel gıda maddelerine gelen zamların geri alınması taleplerimizden biri. Taşeronun kayıtsız, şartsız kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bu geçiş eşit ücret ve eşit hakları şeklinde olması gerekir. Yine şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gündemde. Özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin rahatça kullanılabileceği bir ortam istiyoruz.”

1 Mayıs çalışmalarına da değinen Aslan, “Her yerde iyi bir çalışma sürdürülüyor. Özellikle yaygınlık ve kitlesellik göze çarpıyor. Geçmiş yıllardaki 1 Mayısları kat kat aşacak bir kitlesellik olacak, bunu şimdiden söylemek mümkün” ifadelerini kullandı. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 13:45

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