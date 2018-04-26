İzmir’de tertip komitesi 1 Mayıs’a çağrı bildirileri dağıttı

İzmir'de 1 Mayıs Tertip Komitesi üyeleri, bildiri dağıtarak emekçileri 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na çağırdı.

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesini oluşturan DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB ile emek ve demokrasi güçleri yaptıkları açıklama ve dağıttıkları bildiriyle İzmirlileri 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na çağırdı.

Konak Eski Sümerbank önündeki açıklamada “İşte 1 Mayıs alanındayız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Basın metnini okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı 1 Mayıs'a OHAL rejimi ile artan baskıların, savaş çığırtkanlıklarının arttığı, iş cinayetlerinin rutin hale geldiği, sömürünün normalleştiği, doğa talanının ülkeyi yaşanmaz kıldığı, ekonominin çöküş sinyalleri verdiği bir dönemde gittiklerini belirtti.

İzmirlilere çağrıda bulunan Sarı “OHAL rejimine, KHK kıyımlarına, taşerona kadro aldatmacasına, gerici, ırkçı eğitime, doğanın, yaşam alanlarının talanına, işçi katliamlarına, kadın cinayetlerine, sağlığın ticarileşmesine karşı barış, adalet, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için 1 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda taleplerimizi hep birlikte haykırmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Kemeraltı girişinde bildiri dağıtımı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 14:54

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