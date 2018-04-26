Bakırköy’de konfederasyonlardan ortak 1 Mayıs kutlaması

Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK’e bağlı sendikalarla TMMOB’ye bağlı şube ve temsilcilikler, Bakırköy Özgürlük Meydanında ortak 1 Mayıs kutlaması yaptı. Etkinlikte, 1 Mayıs günü yapılacak mitinglere de katılım çağrısı yapıldı.

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Avrupa Yakası Temsilciliği ve Belediye-İş 2 No’lu Şube, DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, Emekli-Sen ve Dev Yapı-İş, Hak-İş’e bağlı Liman-İş Ambarlı Temsilciliği, KESK’e bağlı Eğitim Sen 7 No’lu Şube ve Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube ile MMO Beylikdüzü Temsilciliği’nin çağrısıyla işçi ve emekçiler Bakırköy'de bir geldi. Bakırköy Belediyesinde çalışan işçi ve emekçilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte “Birlikte daha güçlüyüz” dendi.

ÜLKE, EMEKÇİLER İÇİN YAŞANAMAZ HALE GELDİ

Burada konuşan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, ülkenin her geçen gün işçi ve emekçiler için daha yaşanılamaz hale geldiğine dikkat çekti. Hükümetin taşeron düzenlemesine de tepki gösteren Kılıcı, “Başta belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumunda işçilerin önemli bir kısmı ya sınavlarda elenmiş ya da güvenlik soruşturmalarını geçememiştir. Her koşulda kadro hakkı elde eden işçiler ise ne yazık ki hiçbir özlük haktan yararlanamamaktadır” dedi.

Yüz binlerce mülteci işçinin ucuz ve kayıt dışı emek için çalıştırıldığına vurgu yapan Kılıcı “Emek sömürüsünün bir başka boyutu da cinsiyet üzerinden yaşanmaktadır, bir yandan ücret adaletsizliğine uğrayan kadın emeği diğer yandan toplumun gericileştirilmesi ile kadına yönelik şiddeti tırmandırmış bunun yansıması olarak da kadın cinayetleri yüzde 1400 artmıştır” dedi.

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OHAL HAK ARAMA MÜCADELESİNİ YASAKLADI

OHAL uygulamaları ile işçi ve emekçilerin hak arama mücadelesinin yasaklandığını ifade eden Kılıcı, savaş politikalarına da tepki gösterdi.

Konfederasyon farkı gözetmeden 1 Mayıs’ın en yaygın şekilde kutlanmasını önemsediklerini ve bulundukları her yerde bu tutumu hayata geçireceklerini belirten Kılıcı şu çağrıda bulundu: “İşçi ve emekçileri de, iş cinayetlerine, düşük ücretlerle çalıştırılmaya, KHK’lerle işten atılmalara ve OHAL’e karşı, insanca yaşam, insanca çalışma ve ücret için birleşmeye, demokrasi ve sendikal hakların haykırılması için 1 Mayıs’ta alanlarda birlik olmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki birlikte güçlüyüz.”

Aynı şubeler 27 Nisan saat 18.00’de Avcılar’da demokrasi güçleriyle birlikte 1 Mayıs şöleni, 29 Nisan saat 15.00’te Esenyurt Meydanında 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirecek. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 17:58

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