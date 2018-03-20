Mehmet Altan için AYM’ye çağrı

Tutuklu Gazeteci-Yazar Mehmet Altan’ın avukatı Anayasa Mahkemesi’ne uygulanmayan ihlal kararıyla ilgili yeni bir karar verilmesi çağrısı yaptı.

Tutuklu Gazeteci-Yazar Mehmet Altan için Anayasa Mahkemesi’ne talepte bulunan avukatı Figen Çalıkuşu, uygulanmayan ihlal kararıyla ilgili yeni bir karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, tutuklu Gazeteci-Yazar Mehmet Altan’ın avukatı Fiden Çalıkuşu, Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulunarak uygulanmayan ihlal kararıyla ilgili yeni bir karar verilmesini istedi.

Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, Anayasa Mahkemesi’ne Altan’ın ikinci şikâyetini görüşme çağrısında bulundu. Altan’la ilgili hüküm verildiği gerekçesiyle ihlal kararının uygulanamayacağı tezinin gerçeği yansıtmadığını belirten Çalıkuşu, bu konuda Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan İlker Başbuğ’un durumunu örnek gösterdi. İlker Başbuğ kararında, AYM’nin hükümden önce ya da hükümden sonra her iki durumda da devam eden tutuklamanın “yasanın öngördüğü usule uygun olma koşulunu sağlaması gerektiğini” kabul ettiğini ifade eden Çalıkuşu, “Bu sebeple hüküm verildi gerekçesi ile AYM kararı öldürülemez. AİHM’nin ülkedeki görüntüsü AYM’dir. AYM ihlali hükümden önce saptadığı için AYM kararı gibi AİHM kararı da öldürülemez, etkisiz kabul edilemez” dedi.

26. Ağır Ceza’nın, AYM’nin “tutuklama için dahi kuvvetli belirti ve somut olgu bulunmayan” dosya kapsamından “ağırlaştırılmış müebbetlik suç” çıkardığını anlatan Çalıkuşu, şöyle devam etti:

ALPAY HATIRLATMASI

“Mehmet Altan AİHS 5. maddesi gereği ‘mahkûmiyet sonrası tutma’ durumuna geçmiştir. Ancak bu durum gerek hükümden önce verilen AYM Genel Kurul kararının, gerek Şahin Alpay başvurusu gibi yaptığımız 2. başvuru sonucu verilecek bir ihlal kararının, gerekse ihlal kararı içeriğinde olması koşulu ile AİHM kararının neticelerini meydana getirmesine, infaz edilmesine engel değildir. Çünkü AYM Genel Kurulkararı ile hükümden önce ama tüm dosya kapsamını inceleyerek, Mehmet Altan’ın ‘hukukun öngördüğü usule uygun olarak’ tutulmadığına hükmetmiştir. İlker Başbuğ mahkûmiyet kararı açıklandıktan sonra tutuk hali ile ilgili başvuru yapmış ve mahkûmiyet kararından 7 ay sonra tahliye olmuştur. Mahkûmiyet sonrası devam eden tutuklama için de AYM ‘yasanın öngördüğü usule uygun olup olmadığı’ incelemesi yapmaktadır. Mahkûmiyet kararı, Başbuğ kararında geçtiği üzere tutuklamanın yasanın öngördüğü koşullara uygun devam edip etmediği incelemesine ve verilecek bir ihlal kararının infaz edilmesine engel değildir. Mehmet Altan hakkında verilen ya da verilecek kararların infaz edilmesine bir engel yoktur. AYM ve AİHM kararları etkisiz hale getirilmesinden kaçınılmalıdır ki Cumhurbaşkanı da Anayasa Mahkemesi kararlarına ‘neticede’ uyulduğunu söylemiştir.”

ALPAY 2. İTİRAZLA TAHLİYE OLDU

Anayasa Mahkemesi, 11 Ocak’ta yalnızca Şahin Alpay’ın haklarının ihlal edildiğine karar vermedi. Mahkeme, tutuklu Mehmet Altan’ın başvurusu sonucunda da ihlal kararı açıkladı. Ancak bu kararlar, yerel mahkemeler tarafından uygulanmadı. 16 Şubat’ta İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan’ın yargılandığı davada kararını açıkladı ve darbeye teşebbüs suçundan FETÖ’den tutuklu yazara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anayasa Mahkemesi, 15 Mart’ta yalnızca Şahin Alpay’ın ikinci başvurusunu karara bağladı ve yeniden hak ihlali kararı verdi. Bu sayede Alpay tahliye olurken, Mehmet Altan’ın durumu belirsizliğe neden oldu. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 08:24

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