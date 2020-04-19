19 Nisan 2020 17:47

Kars Belediyesi’ne saldıranlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı

Dün Kars Belediyesi’ne saldıran 3 kişiyle ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Saldırganların daha önce de belediye eş başkanlarını tehdit ettiği ancak serbest bırakıldıkları belirtildi.

Belediye saldıran 3 kişi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Dün akşam saatlerinde Kars Belediyesi’ne giderek, güvenlik personeline hakaret ettikten güvenlik ofisindeki eşyalara zarar veren Z.B., F.E. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiyle ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Söz konusu kişilerin daha önce de belediye eş başkanları ve başkan yadımcılarını tehdit ettikleri, ancak yapılan şikayet sonrası ifadeleri alınarak serbest bırakıldıklarını ortaya çıktı. 

    Kars Belediyesi’ne giderek, tehdit ve hakaretlerde bulunan kişilerin, birçok kez aynı yönteme başvurdukları ortaya çıktı. Belediye eşbaşkanlarını, ailelerini ve çocuklarını hedef gösteren bu kişilerle ilgili yapılan suç duyuruları da takipsizlikle sonuçlandı. 

    SUÇ DUYURULARINA TAKİPSİZLİK

    Söz konusu kişilerle ilgili yapılan suç duyurularının takipsizlikle sonuçlandığını aktaran Kars Belediyesi Eş başkanı Şevin Alaca, belediyeye saldıranlardan bir kişinin daha önce iş başvurusu yaptığını, talebin kabul edilmemesinden sonra kendilerine tehditler yağdırdığını söyledi. Saldırganlardan birinin kendilerini sürekli takip ettiğini, birçok kez rahatsız da ettiğini anlatan Alaca, “Bu şahıslar, bizden ihale ve park bahçelerde bulunan alanların işletilmesi için kendilerine verilmesini  istiyordu. Her belediyeye geldiklerinde alkollü bir şekilde geliyorlardı. Bu yönlü bize, başkan yardımcılarımıza ve çalışanlarımıza, sosyal medya başta olmak üzere birçok alanda tehditler savurdular” dedi. 

    EVLERE KADAR GİTTİLER

    Saldırganlardan birinin yine evlerinin önüne gelerek, küfürler ve hakaretler savurduğunu söyleyen Alaca, “Evin önünde olduğu sırada polisler gelip gözaltına aldılar. Suç duyurusunda bulunduk ama ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu kişiler yine dün belediyeye gelerek, tehdit, küfür ve hakarette bulundular. Biz emniyete haber verdik, kamera kayıtları alındı ama avukatla görüştük, şu an için hiçbir sonuç alınmadı. Düşündürücü olan tüm bunlara rağmen hala bir sonuç alınmaması ve bu kişilerle ilgili bir işlem yapılmamıştır. Bu durum, bu kişilerin bir takım güçler tarafından kullandığını gösteriyor. Bize yapılan tehditlerin ardından vali yardımcısı ve bu kişilerin aileleriyle görüşerek sorunun giderilmesini istedik. Ama bir sonuç çıkmadı” diye konuştu.

    ALACA: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

    Söz konusu kişilerin “çetevari” yöntemlere, önceki dönemlerde olduğu gibi belediyeyi kaba şiddetle yönetmeye çalıştıkları ve baskı altına almak için saldırı yöntemlerine başvurduğunu dile getiren Alaca, “Kars’taki bu çeteler daha önceki dönem belediye yönetimlerine yaptıkları baskı ve tehditleri bize de yaparak, bu şekilde rant sağlamaya çalışıyorlar. Ama biz başta da söyledik, bu kişilere asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bu kişiler bizi direk hedef gösteren yorumlar yapıyorlar. Ailemizden kişilerin bilgileri, belediye başkan yardımcılarımızın çocuklarını hedef gösterip, ev adresleri paylaşıyorlar. Bu kişilerle ilgili sadece benim birkaç suç duyurum oldu ama takipsizlikle sonuçlandı. Onlar şunu bilsinler ki asla ve asla, ne yaparlarsa yapsınlar, biz taviz vermeyeceğiz. Burada halkın iradesi var ve şeffaf bir şekilde bu belediye çalışmaları yürüyecek” şeklinde konuştu.

    BİLGEN: UYARDIĞIMIZ KİŞİLER SORUMLU DAVRANMALI

    Eş Başkan Ayhan Bilgen ise, “Şehirde kendisine çete süsü vererek güç gösterisiyle park bahçe işletme, işe girme, ihale alma, tefecilik, tahsilat yapma heveslisi kişi yada gruplara aslan izin vermeyeceğiz. Daha önce defaaten uyardığımız kişi ve kurumlar sorumlu davranmalıdır” dedi.

    HDP SALDIRIYI KINADI

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü, Kars Belediyesi’ne dün akşam saatlerinde 3 şahıs tarafından yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Partinin il binasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Eşbaşkanı Cengiz Anli, belediye binasında saldıran kişilerin daha önce de sosyal medyadan belediye eşbaşkanlarına dönük tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu hatırlattı. 

    HDP Kars örgütü üyeleri basın açıklaması yapıyor

    Fotoğraf: MA

    Saldırganlar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğunu ancak hiçbir yaptırımın uygulanmadığı için kamu malının zarar gördüğünü dile getiren Anli, “Belediye bir devlet kurumudur. Eşkiyalar devlet kurumuna girerek kamu malına zarar vermişlerdir. Saldırıyı yapan bu 3 eşkiya kimden cesaret alıyor? Bunların arkasında kimler var? İnsanlar devletin kurumunda sesini yükseltmeye cesaret edemezken, bu eşkiyalar nasıl böyle rahat davranabiliyorlar? Kars halkı kendi kurumuna sahip çıkacaktır. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu. (MA) 

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