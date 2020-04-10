10 Nisan 2020 04:44

TİM yükü işçiye yıktı: Hükümete 15 milyon bağışladı 13 işçiye ücret ödeyemedi!

TİM Atatürk Hava Limanındaki lojistik merkezinde 13 işçinin işine son verildi. ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına 15 milyon TL bağışta bulunan TİM 13 işçinin ücretini yük gördü.

Fotoğraf: Pixabay Logo: TİM

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Muzaffer ÖZKURT
    İstanbul

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iştiraki olan TİM AŞ tarafından açılan TurkishLogistic Center’ı salgın gerekçesiyle kapatma kararı aldı, depoda faaliyet yürüten taşeron firma “Bu yükü kaldıramam” diyerek 13 işçiyi işten attı.

    İşten atılma nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getiren işçiler, “Şu an mağduruz, iş bulma ihtimalimiz de yok” dedi. TİM, Cumhurbaşkanı’nın başlattığı kampanyaya 15 milyon lira bağışladığını açıklamıştı.

    AÇILIŞ BEKLERKEN FESİH GELDİ

    Atatürk Havalimanında, Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) kiralanan alanda yaklaşık 6 ay önce açılan TurkishLogistic Center faaliyete geçme çalışmalarını hızla sürdürüyordu. 

    Faaliyete geçme çalışmalarında sona yaklaşan merkez, virüs salgını gerekçesiyle projenin askıya alınması kararı aldı. Karar sonrası depoda taşeron firma CWT Depolama aracılığıyla çalıştırılan 13 işçiye de işten çıkarıldıkları bildirildi.

    Firma tarafından işçilere imzalatılan belgede, “Çalışmakta olduğum CWT Depolama Hizmetleri LDT ŞTİ’den ‘Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi’ nedeniyle ayrılıyorum. Ayrıldığım tarihe kadar hak etmiş olduğum bütün ücret ve haklarımdan kalanını ayrıldığım esnada aşağıda gösterildiği şekilde aldım. İşyerimden hizmet akdimden ve yasal haklarımdan dolayı herhangi bir ayni, nakdi ya da sosyal hak alacağım kalmamıştır. Bu nedenle işyerimden maddi manevi herhangi bir talepte bulunmayacağım” ifadeleri yer aldı. 

    YÜK İŞÇİNİN SIRTINA BİNDİRİLDİ

    Önceki gün işten atıldığı bildirilenler arasında yer alan bir işçi, “Gerekli belgelerin hazırlanması ve deponun açılması için 6 ay bekledik. Tam açılacak derken virüs salgını başlayınca TİM AŞ’den projenin askıya alındığı haberi geldi” dedi.

    Bütün çalışanların işten atıldığını aktaran işçi, “Biz de taşeron şirketimize bildirdik, bizim adımıza ‘kısa çalışma ödeneğine başvurulamaz mı?’ diye, ama bize ‘Olmaz’ denildi.

    Taşeron firmamız bizim masraflarımızı TİM’e fatura ediyordu. Ödemelerimiz böyle karşılanıyordu. Son olarak TİM faturaları karşılamayacağını bildirdiği için biz de taşeron firma tarafından işten çıkarılma durumunda kaldık. Bu şekilde taşeron firma yükü kaldırmayacağını söyleyerek işten attı” diye konuştu.

    İŞSİZLİK MAAŞIYLA BORÇ ÖDENİR Mİ?

    İşsizlik maaşı için başvuruda bulunduğunu ve sonucunu beklediğini ifade eden işçi, zor durumda kaldıklarını söyledi: “Başka bir gelirim olmayacak. Şöyle bir beklentimiz var ilerleyen tarihlerde virüs kalkarsa, proje başlarsa çağırabileceklerini söylediler. Belki başlarsa diye bir beklentimiz var.”

    Bir başka işçi de 3 bin 600 lira net ücret aldığını, işten atılmasının kendisini çok zor durumda bıraktığını anlattı. İşçi “Şu an mağduruz, ev aldık borcumuz var. İş bulma ihtimalimiz yok. Borcumuz var, çocuklarımız var. Biz de kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

    TİM SORULARI ALDI CEVAPLARI VERMEDİ

    Konuyla ilgili aradığımız Türkiye İhracatçılar Meclisinden, sorularımızı yazılı olarak mail adreslerine göndermemiz istendi. Bunun ardından TİM’den yapılan geri dönüşte soruların alındığı belirtilerek, TİM Genel Sekreterinin soruları yanıtlayacağı bilgisi verildi. Ancak daha sonra bir geri dönüş yapılmadı.

    TİM AŞ’nin deposunda faaliyet gösteren CWT Depolama’dan da geri dönüş yapılacağı söylenmesine karşın yapılmadı.

    TİM 15 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI

    Virüs salgını nedeniyle 13 işçinin işten atılmasına yol veren TİM, kamuoyuna ise “Türkiye’nin Sağlığı İçin ÜreTİM Seferberliği” kampanyası çağrısı yapıyor. TİM ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyasına” da katılacaklarını duyurdu. TİM Başkanı İsmail Gülle, bağışla ilgili şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın çağrısı doğrultusunda 95 bin üyemizi temsilen 15 milyon liralık bağış yapacağımızı beyan ediyoruz. ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız.”

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