23 Mart 2020 10:36

Koronavirüs tedbirleri işçileri kapsamıyor

Koronavirüse karşı başlatılan sosyal izolasyon kuralının işçiler için de hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen sendika temsilcileri, "hak kaybının önüne geçilmeli" diyor.

Tekstil fabrikasında tezgahta çalışan işçiler

Fotoğraf: IndustriALL Global Union/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Tolga GÜNEY

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için başlatılan sosyal izolasyon kuralı işçiler için geçerli değil. İktidar yetkilileri tarafından sürekli “evde kal” uyarıları yapılırken, işçiler toplu taşıma ve servisleri kullanarak işlerine gitmeye devam ediyor. Restoran, cafe, bar, berber gibi işletmeler geçici olarak kapatılırken yüzlerce işçinin bir arada çalıştığı, metal, tekstil, inşaat gibi alanlar hala çalışır vaziyette. 

    Normal şartlarda da sağlıksız ve işçi sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmadığı bu işkollarında virüsle birlikte risk arttı. 

    "TAM İZOLASYON İÇİN İŞÇİLER DE ÇALIŞTIRILMAMALI"

    İşlerinin geçici olarak kapatılması sonucu işçiler zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor ya da tazminatsız işten çıkarılmak ile karşı karşıya kalıyor. Sendika yetkilileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan önlemleri yetersiz buldu. DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu, tam sosyal izolasyon için işçilerin de çalışmamasının gerektiğini söyledi. İşçilerin çalışmasının önlem alınmadığının göstergesi olduğunu belirten Arslanoğlu, maske ve eldiven dağıtmanın önlem almak anlamına gelmediğini aktardı. 

    "İŞSİZLİK FONU BUNUN İÇİN KULLANILMALI"

    İşsizlik sigortası fonunun bu gibi durumlar için oluşturulduğunun altını çizen Arslanoğlu, “Eğer fon hükümetler tarafından bugüne kadar gereksiz ve amacı dışında kullanılmamış olsaydı bugün fonda bulunan para ile işçilerin kaybı yıllar boyunca karşılanabilirdi. Fakat fon çok daha değişik programlar, kamu çalışanlarına maaş aktarımı, şirketlerin başka bölgelere nakli gibi yerlerde kullanıldı. Bugün oldukça sınırlı bir kaynak kaldı. Ama buna rağmen eğer hükümet bu anlamsız projelere kaynak aktarımını durdurursa kalan kaynakları işini kaybeden işçiler için kullanabilir” dedi. 

    Hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı planını doğru bulmadığını dile getiren Arslanoğlu, işçilerin vergileri ile oluşan maliye bütçesinin de sosyal izolasyon olması durumunda işçilerin asgari geçimi için kullanılması gerektiğini vurguladı. Açıklanan planda sadece zenginlere vergi müjdesi verildiğini aktaran Arslanoğlu, tüm yurttaşlara eşit bir şekilde kaynak aktarılması gerektiğini belirtti. 

    "METAL FABRİKALARI ÜRETİME ARA VERECEK"

    DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar da, örgütlü oldukları fabrikalarda Tabipler Birliği’nin yayınlamış olduğu kurallar gereği sağlık ve hijyen tedbirlerinin alındığını belirtti. Yüzlerce işçinin yan yana çalışmasının salgın açısından risk oluşturduğunu söyleyen Atar, fabrika yönetimleri ile yapılan görüşmeler sonucu bu hafta itibariyle birçok fabrikanın üretime ara vereceği belirtti. Üretime ara verilen iş yerlerinde işçilerin ücretli idari izinli sayılacağını aktaran Atar, işçilerin herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamaları konusunda tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.  Tüm ülkenin risk altında olduğunu ifade eden Atar, işçilerin psikolojisinin de durumdan etkilendiğini belirtti. 

    "SENDİKASIZ İŞYERİNDE DURUM KÖTÜ"

    Sendikalı iş yerlerinde işçilerin haklarını güvence altına alabilecek güçte olduğunun altını çizen Atar, “Örgütsüz işyerlerinde işçiler açısından daha kötü bir durum söz konusu. İşyerleri birçok işçiyi ücretsiz izne zorluyor. İşçileri herhangi bir tedbir almadan işten çıkarıyorlar. Çalışma ortamlarında herhangi bir sağlık tedbiri de alınmıyor. Bu fabrikalarda işçilerin sendikalardan destek almaları, haklarını yasal ve fiili olarak korumak için örgütlü davranmaları gerekiyor. Biz elimizden gelen desteği göstermeye hazırız” diye belirtti. 

    "TEDBİRLER SERMAYEYİ KORUYOR"

    Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu tedbirlere de değinen Atar, bu tedbirlerin işçileri ve toplumu korumaktan ziyade sermayeyi ve onun karlarını korumaya yönelik olduğunun altını çizdi. Bir an önce çalışanların can güvenliklerinin alınması gerektiğini belirten Atar, “İşçilerin hak gaspı yaşamadan gelir güvencelerini, yaşam şartlarını güvenceye alınması açısından da hükümetin yeni tedbirler alması gerekiyor” diye konuştu.  

    ŞANTİYELERDE ÖNLEM ALINMIYOR

    DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut ise, inşaat şantiyelerinde alınan bir önlem göremediklerini söyledi. Ofislerdeki dezenfektan sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Karabulut, ortak kullanım alanlarının ise yeteri kadar temizlenmediğini söyledi. İşçilerin tedirgin olduğunu belirten Karabulut, “Özellikle kamplarda koğuşlarda kalan gurbetçi işçiler açısından her an hastalığa kapabilirim kaygısı var. Bireysel önlemler alınıyor ama onun da koşullardan kaynaklı yeterli olduğunu söyleyemeyiz. 4 kişilik koğuşta 8-10 kişi kalıyor” ifadelerini kullandı. İşçilerin hastalık ile açlık arasında ikilem yaşadıklarını dile getiren Karabulut, barınma ve beslenme koşullarının zaten kötü olduğu inşaatlarda virüs ile durumun daha vahim olduğunun altını çizdi. 

    "ŞANTİYELERDE VİRÜS HIZLA YAYILABİLİR"

    Hükümetin işçileri salgın yokmuş gibi çalıştırılmaya devam ettirdiğini vurgulayan Karabulut, şunları söyledi: “Tuvaletlerinde sabun ve peçete dahi bulunmayan, yemekhanelerinde böceklerin gezdiği şantiyelerin yarattığı tehdit bugün tüm ülkeyi tehdit ediyor. Şantiyelerde ortak kullanılan tuvalet, yemekhane, kantin gibi alanlarda hijyenden söz edemiyoruz. Virüsün yayılma hızına etki eden en önemli faktörlerden biri de sağlıksız yaşam koşullarıdır. Yeterli beslenme şansı olmayan, insan sağlığını tehdit edecek şekilde konteyner veya inşaatın içinde yatmak zorunda kalan, sağlık hizmetlerine erişim şansı kısıtlı olan inşaat işçisi tehdit altındadır. İşçiler, işyerlerinde alınması gereken kurumsal ve kişisel önlemleri sağlamak için işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarını acil toplantıya çağırarak, işçiler lehine kararlar almalıdır.”

    "İŞÇİLERİN İKTİDARDAN BEKLENTİSİ YOK"

    İktidardan işçiler lehine bir karar beklemediklerini söyleyen Karabulut, iktidarın tedbir paketinden sermayeye teşvik, işçilere ise kolonya ve dua çıktığını aktardı. “Virüse karşı alınacak önlemlerde konut satısına teşvik çıktı” diyen Karabulut, iktidarın bu kararı ile krizi fırsata çevirdiğini belirtti. Durumun kabul edilemez olduğunun altını çizen Karabulut, “İşçilerin emekçilerin çıkarlarını koruyacak kazanımlarını geliştirecek mekanizmaları acilen hayata geçirmeliyiz. Bu noktada Tabipler Birliği, SES ve DİSK’in çağrılarını hayata geçirmek için çaba sarf etmeliyiz” diye konuştu. (İstanbul/MA)

    DİSK Gıda-İş: Koronavirüs salgınında kadın işçiler için özel önlemler şart

    DİSK Gıda-İş: Koronavirüs salgınında kadın işçiler için özel önlemler şart

    Kayserili işçiler: Yıllık izin ve fazla mesai hakkımız gasbediliyor

    Kayserili işçiler: Yıllık izin ve fazla mesai hakkımız gasbediliyor

    "İşçiler, Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Fonundan koşulsuz yararlanabilmeli"

    "İşçiler, Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Fonundan koşulsuz yararlanabilmeli"

    Namet işçisi: İşsizlik korkusuyla sesimizi çıkaramıyoruz

    Namet işçisi: İşsizlik korkusuyla sesimizi çıkaramıyoruz

    Koronavirüs salgınında işçilerin de hakları var

    Koronavirüs salgınında işçilerin de hakları var

    İşçi sağlığı değil geçimi düşünmek zorunda kalıyor

    İşçi sağlığı değil geçimi düşünmek zorunda kalıyor

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    HDP’li Zeynel Özen: Diyanet bütçesinin bir kısmı sağlığa aktarılmalı
    YAZARLAR
    Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Vedat Günyol/İnsancılık -5-

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Haydi dayanışmaya!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat meşalesi koşusunun karanlık tarihi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi

    Uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında idam sahnesi izletildi, ilahi dinletildi. Gelişmeye tepki gösteren RTÜK Üyesi Taşçı, yayının üst kurul gündemine alınmasını istedi.

    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua
    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua

    Adana Çukurova Üniversitei öğrencileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Evrensel'e değerlendirdi: "Fakire her zamanki gibi din ile manevi şeyler ile avunma var."

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Belediye eş başkanları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği nedir, işçileri nasıl etkileyecek?

    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli
    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri 13 maddede açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?
    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

    Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Uzaktan eğitim başladı.

    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    GÜNCELLENDİ
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü
    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

    Salgın ve sağlık çalışanları
    Salgın ve sağlık çalışanları

    Hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kutsal kanatlarımız değil aklımız korumalıdır. Toplum artık sağlık çalışanlarının kıymetini tekrar öğrenirse bu da bizim kazancımız olur.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

    CMS Pınarbaşı'nda çalışan bir işçinin korona pozitif çıktığı iddia edildi. Fabrikada ani iş durdurma kararı alınırken sendika “Pozitif çıktığından haberimiz yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı
    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

    Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.