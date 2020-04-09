Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

TÜRK-İŞ: İŞTEN ATMADA TÜM GEREKÇELER YASAKLANMALI, ÖDEME ARTIRILMALI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "işten atma yasağı" adıyla gündeme getirilen düzenlemede ciddi eksikler olduğunu söyledi. Atalay, "Biz hangi gerekçeyle olursa olsun işçi atılmamasını istiyoruz. Taslakta 25/2’den işçi atılabiliyor. Böyle atılan bir işçi bu süreçte dava açamayacağı gibi, işsizlik sigortasından da yararlanamayacak. Musibeti kâra çevirmek isteyen insanlara fırsat vermemek lazım” dedi.

Atalay ayrıca “Taslakta yer alan ödeme miktarı aylık 1177 liraya denk geliyor. Ödemeler SSK’ya verilen son üç aylık brüt kazanç ortalamasının yüzde 40’ından az olmamalı. Söylem güzel ama altını doldurmak lazım. Pirince giderken bulgurdan olmamak lazım” ifadelerini kullandı.