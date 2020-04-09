Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

"İŞTEN ATMA YASAKLANIYOR" ALDATMACASI: ADI İŞÇİYE, TADI PATRONA
Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “işten atmaların yasaklanması” adı altında gündeme getiriken düzenlemeye dair "Adı işçiye, tadı sermayeye" değerlendirmesinde bulundu.
Düzenlemenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyen Doğan, tasarının işçi ve emekçilerin talebini karşılamadığına dikkat çekti.
Düzenleme ile yine sermayenin çıkarlarının gözetildiğini ifade eden Doğan, “Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır” dedi.
EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye