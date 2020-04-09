Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi. toplam can kaybı 908'e yükseldi.

İstanbul'da ücretsiz maskeleri eczaneler dağıtacak.

Ankara'da sağlık emekçilerine yapılan düzenli testler, 1 günde 9 acil sağlık çalışanında pozitif sonuç çıkınca durduruldu.

MEB, öğretmenlere hizmet içi uzaktan eğitim başlattı.

Koronavirüs tespit edilen vakaların tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kampsamına alındı.

"İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor" denilerek duyurulan yasa teklifiyle ücretsiz iznin önü açılmak isteniyor.

"Ayrımcı infaz düzenlemesinin TBMM'deki görüşmeleri sürüyor.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

09 Nisan 2020 10:24
Son Güncellenme: 09 Nisan 2020 19:35
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19:21

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 908'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 96 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece can kaybı 908'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi

18:14

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"BİLİM KURULU SORUMLULUĞU FAZLA AMA YETKİSİ OLMAYAN BİR KURUM"

Bilim Kurulunun görev ve yetkileri ile "işten çıkarmalar yasaklanacak" diye açıklanan yeni torba yasa teklifini Gündem Özel'de değerlendiren Gazeteci İskender Bayhan, "Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum" dedi.

İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum

İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum

17:12

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İNFAZ DÜZENLEMESİNE TEPKİ: KÖR VE SAĞIR TUTUMDA ISRAR EDİLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki doluluğu da azaltmayı amaçlayan, “İnfaz sistemini iyileştirme” iddiasıyla sunulan yasa teklifini değerlendiren Dersim Barosu Başkanı Avukat Kenan Çetin, yasada, siyasi mahpuslara, düşünceleri nedeniyle hapishanelerde olan gazetecilere ve yazarlara ayrımcılığın göze çarptığını aktararak, kör ve sağır tutumda ısrar edildiğini söyledi. 

Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin’den infaz düzenlemesi tepkisi 

Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin’den infaz düzenlemesi tepkisi 

17:10

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"YENİ SALGINLARI ENGELLEMEK İÇİN AVCILIK YASAKLANMALI"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, avlanma ve yaban hayvanı ticaretinin yasaklanmasını istedi. Koronavirüs salgınının çıkış nedeninin hatırlatıldığı açıklamada “Yeni salgın riskleriyle karşılaşma ihtimalini artırdığı için avcılığın yasaklanması giderek zorunlu hale gelmektedir” denildi.

Veteriner Hekimler Odası: Yeni salgınları engellemek için avcılık yasaklanmalı

Veteriner Hekimler Odası: Yeni salgınları engellemek için avcılık yasaklanmalı

16:50

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İŞE GİTMEK ZORUNDA OLAN İŞÇİYE "İZOLASYON BÖLGESİNİN DIŞINA ÇIKMA" MESAJI

Beylikdüzü’de bir tekstil firmasında çalışan ve sabah işe gitmek için aynı ilçedeki evinden çıkan bir kadın işçiye Sağlık Bakanlığından "İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesajı geldi.

Esenyurt Aile Sağlığı Merkezi "bilgimiz yok" derken, 155'i arayan kadın işçiye "Sağlık Bakanlığı deneme yapıyordur" yanıtı verildi.

İstanbul'da işe gitmek zorunda olan işçiye "İzolasyon bölgesinin dışına çıkma" mesajı

İstanbul'da işe gitmek zorunda olan işçiye "İzolasyon bölgesinin dışına çıkma" mesajı

16:42

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"İZNE GÖNDERİLEN İŞÇİLERE EN AZ ASGARİ ÜCRET ÖDENMELİ"

Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasakladığı öne sürülerek sunulan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

16:32

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"TASARI İŞTEN ATMALARI ERTELEME ADI ALTINDA SEFALET DAYATIYOR"

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, işten çıkarmaların 3 ay yasaklanacağı şeklinde sunulan yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapılmak istenen işten çıkarmayı erteleme adı altında ücretsiz izin, açlık ve sefalet dayatmasıdır” dedi.

Birleşik Metal-İş tasarının işçilerin lehine değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşik Metal-İş: Tasarı işten atmaları erteleme adı altında sefalet dayatıyor

Birleşik Metal-İş: Tasarı işten atmaları erteleme adı altında sefalet dayatıyor

16:30

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"GAZETECİLERE TAHLİYE" KAMPANYASI

Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi, sosyal medyada “Gazetecilere Tahliye” talebiyle kampanya düzenledi.

İnisiyatif, TBMM’de görüşülmeye devam edilen ceza infaz yasasının gazetecileri kapsamamasına tepki gösterdi.

Haberin Var Mı İnisiyatifinden çağrı: #GazetecilereTahliye

Haberin Var Mı İnisiyatifinden çağrı: #GazetecilereTahliye

16:27

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DİSK: ÜCRETSİZ İZİN VE SEFALET ÖDENEĞİNE HAYIR!

Hükümetin “işten atmalara yasak” diye sunduğu taslağa tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ücretsiz izni meşrulaştırmaya yönelik bu düzenleme asla kabul edilemez" dedi.

DİSK'ten ücretsiz izin taslağına tepki: Ücretsiz izne ve sefalet ödeneğine hayır!

DİSK'ten ücretsiz izin taslağına tepki: Ücretsiz izne ve sefalet ödeneğine hayır!

16:25

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"İŞSİZLİK FONUNUN DAHA AZ KULLANILMASINI SAĞLAYACAK BİR TASLAK"

Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, “İşten atmalar 3 ay yasaklanıyor” iddiasıyla paylaşılan taslağı değerlendirdi. Akdemir, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan fabrikalar olduğunu ve özellikle sendikasız işyerlerindeki işçilerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini söyledi.

Akdemir, "Hükümet İşsizlik Sigortası Fonu’nun ciddi etkileneceğini düşünerek, fonun daha az kullanmasını sağlayacak bir taslak hazırladı" dedi.

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir: Taslak işten çıkarmaları engellemeyecek

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir: Taslak işten çıkarmaları engellemeyecek

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir: Taslak işten çıkarmaları engellemeyecek

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir: Taslak işten çıkarmaları engellemeyecek

16:08

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İİSŞP: ÜCRETLİ İZİN UYGULANSIN

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, işten atmaların 3 ay ertelenmesini öngören taslağa tepki göstererek “Taslak olarak sunulan metinde işten anmaların yasaklanmadığı, 3 ay ertelendiğini görmekteyiz. Ve aslında işverenlere ücretsiz izin uygulamasını kolaylaştırıyor. İşçilere 1170 lira ödenmesini öngören bu taslakta işverenlere bir yükümlülük yok. Anlaşıldığı üzere 1170 lira da işsizlik fonundan verilecek. Yani patronlara işçilerinizi ücretsiz izne çıkarabilirsiniz denmiş ve kolaylıklar sağlanmış” dedi. Ceviz, ücretli izin uygulanmasını istedi.

İİSŞP: İşten atmalar yasaklansın ve ücretli izin uygulansın

İİSŞP: İşten atmalar yasaklansın ve ücretli izin uygulansın

15:59

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TÜRK-İŞ: İŞTEN ATMADA TÜM GEREKÇELER YASAKLANMALI, ÖDEME ARTIRILMALI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "işten atma yasağı" adıyla gündeme getirilen düzenlemede ciddi eksikler olduğunu söyledi. Atalay, "Biz hangi gerekçeyle olursa olsun işçi atılmamasını istiyoruz. Taslakta 25/2’den işçi atılabiliyor. Böyle atılan bir işçi bu süreçte dava açamayacağı gibi, işsizlik sigortasından da yararlanamayacak. Musibeti kâra çevirmek isteyen insanlara fırsat vermemek lazım” dedi.

Atalay ayrıca “Taslakta yer alan ödeme miktarı aylık 1177 liraya denk geliyor. Ödemeler SSK’ya verilen son üç aylık brüt kazanç ortalamasının yüzde 40’ından az olmamalı. Söylem güzel ama altını doldurmak lazım. Pirince giderken bulgurdan olmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkanı Atalay: Tüm gerekçelerle işten yasaklanmalı, ödeme artırılmalı

Türk-İş Başkanı Atalay: Tüm gerekçelerle işten yasaklanmalı, ödeme artırılmalı

15:48

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YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ TÜKENME NOKTASINDA: GERÇEKTEN ÇOK SIKINTILI BİR DÖNEM YAŞIYORUZ

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner, yoğun bakım ünitelerinin ve burada çalışan sağlık emekçilerinin durumunu anlattı.

Kovid-19 hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitelerinde çalışan bir hemşirenin en fazla 1 hastaya bakması, günde 12 saat, haftada ise 48 saati geçmeyecek şekilde çalışması gerektiğini söyleyen Kıraner, “Bizde ise bir hemşire en az 2 hastaya bakıyor ve çalışma saatleri bazen ne yazık ki çok daha uzun oluyor ve çok hızlı bir şekilde tükeniyor yoğun bakım hemşireleri. Gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Yoğun bakım hemşireleri tükenme noktasında

Yoğun bakım hemşireleri tükenme noktasında

15:46

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"ÖĞRENCİLERİN TAMAMI UZAKTAN EĞİTİMDEN YARARLANAMIYOR"

Uzaktan eğitim ile ilgili yazılı açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube, öğrencilerin tamamının uzaktan eğitimden yararlanacak imkanlara sahip olmadığı için eşit eğitim hakkından yararlanamadıklarına dikkat çekti. Açıklamada ayrıca, öğretmenlerin "uzaktan eğitim" sırasında, ders aracı olarak belirlenmemiş kimi video-konferansları uygulamaya zorlamasına ise tepki gösterildi.

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube: Öğrencilerin tamamı uzaktan eğitimden yararlanamıyor

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube: Öğrencilerin tamamı uzaktan eğitimden yararlanamıyor

15:40

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ASTIM HASTASI İŞÇİNİN İŞTEN ATILMA KORKUSU

Antep’te astım hastası bir işçi iki kere koronavirüs testi yaptırdı, ikisinde de negatif çıktı. Raporu bitmek üzere olan işçi işten atılma korkusu yaşıyor.

Antep’te salgın döneminde işten atılma korkusu

Antep’te salgın döneminde işten atılma korkusu

15:22

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TÜRKİYE KORONAVİRÜSÜN ETKİSİYLE YENİ BİR FİNANSMAN KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Ekonomist Alp Altınörs, koronavirüs etkisiyle daha derin ekonomik krize sürüklenen Türkiye’nin yeni bir finansman kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kefen parasını tüketen Türkiye yeni bir finansman kriziyle karşı karşıya

Kefen parasını tüketen Türkiye yeni bir finansman kriziyle karşı karşıya

15:15

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"İŞTEN ATMA YASAKLANIYOR" ALDATMACASI: ADI İŞÇİYE, TADI PATRONA

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “işten atmaların yasaklanması” adı altında gündeme getiriken düzenlemeye dair "Adı işçiye, tadı sermayeye" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyen Doğan, tasarının işçi ve emekçilerin talebini karşılamadığına dikkat çekti.

Düzenleme ile yine sermayenin çıkarlarının gözetildiğini ifade eden Doğan, “Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır” dedi.

EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye

EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye

15:10

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RİZE'DE 3 GAZETECİ KORONAVİRÜS HABERLERİ NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDI

Çağdaş Gazeticiler Derneği Rize Şube Başkanı ve rizenabiz.com haber sitesi imtiyaz sahibi Gençağa Karafazlı, muhabiri Doğan Can İlek ve Flaş53.com'un imtiyaz sahibi Hasan Fehmi Demir, koronavirüs haberleri nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Rize’de 3 gazeteci koronavirüs haberleri nedeniyle ifadeye çağrıldı

Rize’de 3 gazeteci koronavirüs haberleri nedeniyle ifadeye çağrıldı

14:45

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İSPARK'TA 4 İŞÇİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İSPARK'ta 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İSPARK’ta 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İSPARK’ta 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

14:43

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ACİL TAHLİYE KAMPANYASI BAŞLATILDI

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, koronavirüsün tutuklulara karşı oluşturduğu ciddi tehdit nedeniyle Türkiye cezaevlerindeki tüm insan hakları savunucuları ve siyasi nedenlerle tutuklananların serbest bırakılması için kampanya başlattı.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan acil tahliye talebi kampanyası

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan acil tahliye talebi kampanyası

14:40

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İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ MASKELERİ ECZANELER DAĞITACAK

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşme sonucu maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan yazılı açıklamada "20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza '10 gün için kişi başına 5 adet maske' verilecektir. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir" denildi.

İstanbul’da ücretsiz maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak

İstanbul’da ücretsiz maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak

14:35

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POZİTİF SONUÇ ÇOK ÇIKINCA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DÜZENLİ TEST DURDURULDU

Ankara'da İl Pandemi Kurulu kararıyla orta ve yüksek riskli sağlık emekçileri arasında başlayan düzenli Kovid-19 testleri, acil sağlık ekiplerinde 1 günde 9 kişide pozitif sonuç çıkmasının ardından durduruldu.

SES Ankara Şube Yöneticisi ve acil sağlık teknisyeni Canberk Akkuş, düzenli test taleplerininin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ama henüz test yaptırmayan arkadaşları olmasına rağmen testlerin durdurulduğunu söyledi.

Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!

Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!

14:32

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CEZAYİR'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLEN BİR İŞÇİ YOLCULUK KOŞULLARINI AKTARDI

Cezayir'de çalışan ve koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirilip bir yurtta karantinaya alınan işçi, Evrensel'e yazdığı mektupla yaşadıklarını aktardı: "Virüs taşımayan dahi geldiğimiz uçakta virüsü kapmıştır."

Cezayir'den getirilen işçi: Virüs taşımayan dahi geldiğimiz uçakta virüsü kapmıştır

Cezayir'den getirilen işçi: Virüs taşımayan dahi geldiğimiz uçakta virüsü kapmıştır

14:25

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İNFAZ DÜZENLEMESİNDEKİ SANSÜR HÜKMÜNE TEPKİ

İnfaz düzenlemesinde yer alan Basın İlan Kurumundan ilan alamayan gazetelerin cezaevine alınmaması hükmüne tepki gösteren avukatlar "Gazeteciler tutuklanırken muhalif basın da yasaklanıyor" dedi.

İnfaz düzenlemesine tepki: Gazeteciler tutuklanırken muhalif basın yasaklanıyor

İnfaz düzenlemesine tepki: Gazeteciler tutuklanırken muhalif basın yasaklanıyor

14:12

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"İŞTEN ÇIKARMA 3 AY SÜREYLE YASAKLANIYOR" ALDATMACASI: ADI İŞÇİYE, TADI PATRONA

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “işten atmaların yasaklanması” adı altında gündeme getirilen düzenlemeye için "Adı işçiye, tadı sermayeye" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyen Doğan, tasarının işçi ve emekçilerin talebini karşılamadığına dikkat çekti. Düzenleme ile yine sermayenin çıkarlarının gözetildiğini ifade eden Doğan, “Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır” dedi.

EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye

EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye

14:05

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GIDA FABRİKALARINDA ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIRLAŞTI

Koronavirüs salgını sürerken İzmir’deki gıda fabrikalarının durumuna dair Evrensel'e bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, çalışma koşullarının ağırlaştığını söyledi. Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

13:33

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"HİZMET İÇİ UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRETMENLERİN ERİŞİMİ SAĞLANMALIDIR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in öğretmenler için başlattığı uzaktan eğitim uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" dedi.

Eğitim Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan ise dönemin koşullarından kaynaklı yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir dönemde uzaktan eğitimin bir seçenek olduğunu dile getirerek, “MEB, öğretmenlerin bu eğitimlere erişmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı

MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı

13:30

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MANİSA'DAKİ VESTEL İŞÇİLERİ TEDİRGİN: ÜRETİM DURMADIKÇA ÖNLEMLER YETERSİZ

Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan işçiler, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece tüm önlemlerin yetersiz kalacağını söylüyor. Tedirgin olduklarını belirten işçiler, "Üretim durmadığı sürece yetersiz tüm önlemler. Burası koskoca fabrika. Ücretli izin verse, bir süre üretim dursa sanki Zorlu’dan mı çıkacak bu para? Yüzde 60 işsizlik parası ödense ne olacak sanki" diyor.

Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

13:25

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"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN İSTİFA ETMESİ YASAK AMA İŞTEN ATILMASI SERBEST!"

Özel ve kamuda sağlık emekçilerinin işten çıkarılmasına tepki gösteren SES Merkez Yönetim Kurulu, "Sağlık emekçilerinin istifa etmesi yasak ama işten çıkarılmaları serbest" diyerek Bakanlığa "İşten çıkarmaları yasakla" çağrısı yaptı.

SES: Sağlık emekçilerinin istifa etmesi yasak ama işten çıkarılmaları serbest!

SES: Sağlık emekçilerinin istifa etmesi yasak ama işten çıkarılmaları serbest!

13:15

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HDP'DEN İNFAZ DÜZENLEMESİNE "YANDAŞ AFFI" TEPKİSİ

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Kovid-19 tehlikesi cezaevlerinde kol gezerken Mecliste görüşülen infaz düzenlemesine dair Mecliste basın açıklaması yaptı. “İnfazda eşitlik istiyoruz” talebinin dile getirildiği açıklamada "Bu bir yandaşa af teklifidir. Yani ‘Rahşan affı’ sözünden sonra Türkiye siyasi hayatına ‘Yandaş affı’ sözü de yazılmış ve kazılmış olacaktır" denildi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Rahşan affından sonra yandaş affı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Rahşan affından sonra yandaş affı

12:43

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"KRİZİ FIRSAT BİLEN YEM SANAYİCİLERİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPMAYA BAŞLADI"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, "Türk yem sanayicisi içinde bulunduğumuz bu zor günleri fırsata çevirip, yemde zam üstüne zam yapmaya başladı" dedi. Bu durumun hayvancılığın sürdürülebilirliğine ciddi anlamda zarar verdiğini belirten Keskin, zamların iptal edilmesini talep etti.

Süt üreticileri: Salgını fırsat bilenler yemde zam üstüne zam yapmaya başladı

Süt üreticileri: Salgını fırsat bilenler yemde zam üstüne zam yapmaya başladı

12:28

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"#ÖDEME YAPMIYORUZ" DİYEN STAJYER AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi stajyer avukat Yağız Timoçin, Twitter hesabından yaptığı “#ÖdemeYapmıyoruz” paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

#ÖdemeYapmıyoruz diyen stajyer avukat gözaltına alındı

#ÖdemeYapmıyoruz diyen stajyer avukat gözaltına alındı

12:22

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"VATANDAŞ MAYIS AYINDA TAŞ MI YİYECEK?"

"Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında dağıtılan 1000 TL'LİK maddi yardımı Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Garo Paylan, “Bin TL yardım ‘bir defaya mahsus’ ise bu vatandaşlar mayıs ayında taş mı yiyecektir” diye sordu.

HDP Milletvekili Garo Paylan: Vatandaş Mayıs’ta taş mı yiyecek?

HDP Milletvekili Garo Paylan: Vatandaş Mayıs’ta taş mı yiyecek?

11:38

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TKDF: KORONA GÜNLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET YÜZDE 80 ARTTI

TKDF Başkanı Canan Güllü'nün paylaştığı salgın günlerinde federasyona gelen ihbar verilerine göre, fiziksel şiddet yüzde 80, psikolojik şiddet yüzde 93, sığınma evi talebi yüzde 78, ihbar bildirimi yüzde 100, hukuki destek verilmeyen şiddet vaklarında ise yüzde 96 artış oldu. 

TKDF'den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı

TKDF'den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı

11:35

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FİL FİLTRE FABRİKASINDA 1 İŞÇİDE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Cumartesi günü koronavirüs tespit edilen Fil Filtre'de üretim 2 günlük aranın ardından devam ediyor. 1 işçinin daha Kovid-19'a yakalandığı fabrikada işçiler kaygılı.

Fil Filtre'de çalışan bir işçide daha Kovid-19 pozitif çıktı: Test yok, üretim var

Fil Filtre'de çalışan bir işçide daha Kovid-19 pozitif çıktı: Test yok, üretim var

11:34

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VATANDAŞA "GEBER" DİYEN BÜROKRAT, TEPKİLER ÜZERİNE GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, 'Evde kal' çağrılarını eleştiren kadının paylaşımını alıntılayarak "Geber" yazdı. Noğay tepkiler sonrası görevden alındı.

Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!

Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!

11:32

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"GETİR" KURYESİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Çevrimiçi sipariş uygulaması Getir’in İstanbul Bulgurlu’daki deposunda çalışan bir kuryede koronavirüs tespit edildi.

Sipariş uygulaması “Getir” kuryesinin koronavürüs testi pozitif çıktı

Sipariş uygulaması “Getir” kuryesinin koronavürüs testi pozitif çıktı

11:31

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SAHRA HASTANESİ ATATÜRK HAVALİMANINA DEĞİL YANINDAKİ ARAZİYE KURULUYOR

İstanbul’da sahra hastanesinin yapımına açıklandığı gibi Atatürk Havalimanı’nda değil, havalimanının yanındaki 52 bin metrekarelik alanda başlandı. Saray’ı da inşa eden Rönenans Holdingin üstlendiği DHMİ’ye ait arazideki projenin 45 gün içerisinde bitirileceği açıklandı. Uzmanlar “Havalimanında mevcut alanlar var. Odaları havalimanına kursalardı" dedi.

Atatürk Havalimanına değil, yanındaki araziye hastane: "Dert hastane değil, rant"

Atatürk Havalimanına değil, yanındaki araziye hastane: "Dert hastane değil, rant"

11:29

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YOLSULLARIN YAŞADIĞI BÖLGELERDE EBA KULLANIMI DÜŞTÜ

Kocaeli'de yoksulların yaşadığı bölgelerde son 7 günde EBA kullanımının yüzde 12’ye kadar düştüğü görüldü. Bu durum sınıfsal farklılıkları ortaya koyan eleştirilerin haklı olduğunu gösterdi.

Yoksulların yaşadığı bölgelerde EBA kullanımı gün geçtikçe düşüyor

Yoksulların yaşadığı bölgelerde EBA kullanımı gün geçtikçe düşüyor

11:27

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ZONGULDAKLILAR ENDİŞELİ

Zonguldaklılar, akciğer hastalıklarının ve hava kirliliğinin yüksek olması nedeniyle koronavirüs salgını riskinin çok yüksek olduğunu buna rağmen sağlık taramalarının yetersiz olduğunu söylüyor. Endişelerini dile getiren vatandaşarl yaygın sağlık taraması yapılmasını istiyor.

Zonguldaklılar koronavirüs nedeniyle endişeli: Sağlık taraması yapılmalı

Zonguldaklılar koronavirüs nedeniyle endişeli: Sağlık taraması yapılmalı

11:26

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SELÇUK MIZRAKLI: BU SALGIN SON OLMAYACAK

Yerine kayyum atanarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Evrensel'e yazdı:

"Günümüzde yaşanan bu felaket de el­betteki bir biçimde atlatılacaktır. Belki ya­kın zamanda çeşitli ilaç ve aşılar buluna­caktır, ancak asıl önemli olan hastalık üre­ten bu kapitalist yaşam tarzı değiştirilmezse bu kez 'Covid-19' yerine başka hastalıklar ve salgınlar gelecektir. Bunu bilmek için çeşitli komplo senaryolarına veya kehanet­lere gerek yoktur. Aslında durum ortada­dır, doğaya aykırı dengesiz ve ölçüsüz ya­şam tarzı hastalık üretir, dengeli ve ölçülü doğal yaşam sağlıktır…"

Dr. Selçuk Mızraklı cezaevinden yazdı: Bu salgın ilk değil, son da olmayacaktır!

Dr. Selçuk Mızraklı cezaevinden yazdı: Bu salgın ilk değil, son da olmayacaktır!

11:22

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EV İŞÇİSİ KADINLAR ÜCRETLİ İZİN İSTİYOR

1 milyona yakın ev işçisi, koronavirüs günlerinde ya çalışıp para kazanacak ya da 'koronavirüs'ten korunmak için işe gitmeyerek aç kalacak. Bu ikilemde bırakılan kadınlar ücretli izin istiyor.

Korona günlerinde ev işçisi kadınlara reva görülen: Ya salgın ya aç kalmak

Korona günlerinde ev işçisi kadınlara reva görülen: Ya salgın ya aç kalmak

11:20

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ÇOĞU FABRİKA İŞYERİ HEKİMİ BİLE OLMADAN ÜRETİMİ SÜRDÜRÜYOR

Ankara’da bulunan fabrika ve işyerlerinde koronavirüs salgınına karşı neler yapıldığını konuştuğumuz Ankara Tabip Odası İşyeri Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Ercan Yavuz, çoğu fabrika ve işyerinde işyeri hekimi bile olmadığını söyledi. 

Çoğu fabrikanın işyeri hekimi bile yok

Çoğu fabrikanın işyeri hekimi bile yok

11:18

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ESNAF DERTLİ: ALACAKLI BORCUNU İSTİYOR, DEVLET BORCU OLANA KREDİ VERMİYOR

Denizlili esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” diyor.

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

11:12

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AKAR TEKSTİLDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Akar Tekstil'de Kovid-19 tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi. İşyerinde 1 işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı.

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

11:11

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İŞTEN ATILAN METAL İŞÇİSİ: EVDE DERT VAR

Kayseri'de kısa süre önce işten atılan metal işçisi Evrensel'e yazdığı mektupta “Evden çıkılmasın' deniyor. Bir yanıyla da 'Stok yapılsın' sonucu çıkıyor. İşsiz ve parasız insanlar nasıl erzak alsın? 'Evde hayat var' deniliyor ama 'Evde dert var dert' diyorum" ifadelerini kullandı.

İşten atılan metal işçisi yazdı: ‘Evde hayat’ değil dert var dert!

İşten atılan metal işçisi yazdı: ‘Evde hayat’ değil dert var dert!

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Kovid-19 tespit edilen vakaların tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. İşçilerin ücretsiz izne çıkarılmasını teşvik eden, emekçileri açlık ücretine mahkum eden yasaa teklifi "İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor" denilerek patronların görüşüne sunuldu. İçişleri Bakanlığı, 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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