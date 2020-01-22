22 Ocak 2020 10:26

Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktör çarpması sonucu yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

Metin Zambak (solda) ve kızı Sezen Zambak

Metin Zambak ve yaşamını yitiren kızı Sezen Zambak | Fotoğraflar: DHA

İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi B.'nin tutuksuz yargılanması ve "konut terk etmeme" kararının "3 gün karakola giderek imza atma" olarak değiştirilmesine baba Metin Zambak tepki gösterdi. Adalet arayışını sürdüreceğini belirten Zambak, "Sezen hayattayken bir sürü hayalimiz ve umudumuz vardı. Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. Kendi acımızı bir kenara bırakıp başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ ASLİ VE TAM KUSURLU BULUNDU

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a kampüs içinde yolun karşısına geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sezen Zambak'a traktörün çarptığı an

Kaza anı | Fotoğraflar: DHA

Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan incelemenin ardından hazırlanan kaza tespit tutanağında, traktör sürücüsü "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek" maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

Vehbi B. hakkında "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Vehbi B. için istenen tutuklama talebini reddederken, "konut terk etmeme" adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirerek olay yerinde yeniden keşif yapılmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

"EHLİYETİ YETERLİ DEĞİL"

Traktörü sürücüsü Vehbi B. için yaptıkları tutuklama talebinin kabul edilmemesinin ardından Sezen'in babası Metin Zambak, olayda birçok ihmalin bulunduğuna dikkati çekti. Mahkemenin verdiği kararın kendilerini derinden yaraladığını belirten Zambak, "İlk duruşmada mahkemenin tutuklama kararı vermesini beklerken traktör sürücüsünün ev hapsinin kaldırılması bizi derinden yaraladı. Ortada birçok ihmal var. Kanuna göre kavşak giriş ve çıkışlarında yayaların öncelikli olduğunu biliyoruz. Traktör şoförü mahkemede, 'Yayayı gördüm ancak geçeceğini düşünmedim' dedi. Demek ki sürücü, nelerin olabileceğini bilerek bu işi yaptı. Kamera kayıtlarında yola bakmadığı ve yanındakilerle sohbet ettiği açıkça görülüyor. İhmalin yanı sıra sorumsuzluk da var. Sezen, 11 metre 70 cm olan yolun 10 buçuk metresini tamamlamıştı. Yani traktörün karşısına aniden çıkmadı. Şoför ne yazık ki yola hiç bakmıyordu. Tüm bunların yanı sıra şoförün ehliyeti de o traktörü kullanmaya yeterli değil. Burada üniversitenin de ihmali olduğunu düşünüyorum. Bunların gözden kaçırılması bizi derinden üzüyor" dedi.

"KIZIM GERİ GELMEYECEK AMA…"

Kazada "olası kast" bulunduğunu savunan Zambak, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Zambak, "Çok zor olsa da kamera kayıtlarını yüzlerce kez izledim ve olayın taksir olduğunu düşünmüyorum. Bu olayın olası kasta girmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü traktör şoförü kurallara uymadı. Hiçbir şey kızımı geri getirmeyecek. Bizim başımıza gelen olay herkesin başına gelebilir. Sezen'imin davasının sonuna kadar takipçisi olacağım. Bir başkasının da başına benzer gelmesi durumunda emsal kararın çıkması için her şeyi yapacağım. Adalete güvenmek istiyorum" diye konuştu.

"BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORDU, HAYALİMİZ KALMADI"

Sezen'i kaybettikten sonra psikolojik olarak zor günler geçirdiklerini belirten baba Zambak, "Sezen, üniversitede ilk sırada yazdığı bölümde okumuştu. Çok başarılı bir öğrencilikle bölümünü ilk sırada bitirdi. Bizimle paylaştığı çok hayali vardı. Kanserli hastalar için prebiyotikli yoğurt üretmek için çalışıyordu. Benim kızım bilim insanı olmak istiyordu. Tüm amacı da kendi mesleğinde daha ileriye gidip insanlık için faydalı şeyler yapabilmekti. Sezen'i kaybettikten sonra hiçbir hayalimiz ve umudumuz kalmadı. Bir noktadan sonra kendi acılarımızı bir kenara bırakıp başka insanlar bu tarz acılar yaşamasın diye mücadele veriyoruz" açıklamasında bulundu. (İzmir/DHA)

Reklam
EGE HABERLERİ
Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktör çarpması sonucu yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar

Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un müjde olarak duyurduğu Işıklı Gölü’ne millet bahçesi projesini Denizli Mimarlar Odası Şube Başkanı Mehmet Serdar Alayont ile konuştuk.

Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti

Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti

Leyla S.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından protesto edildi.

Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor

Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor

Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde kurulu olan atık depolama tesisi hava kirliliğine ve yangınlara neden olduğu için mahalleli tesisin kapatılmasını istiyor.

Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız

Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız

Silikosiz hastası işçilerin sayısının arttığını söyleyen Çine Yaşam Platformu, yaptığı açıklamayla yaklaşık 50 işçinin silikozis nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme

İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizlerin zorla dışarı çıkarılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İzmir Tabip Odası duruma tepki gösterdi.

Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı

Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı

İzmir’de yaşayan O.Ç, eski eşi B.Y’yi sokak ortasında darbedip tüfekle yaralı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.

Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez

Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez

İkinci Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla çocuk istismarına ‘evlilik yoluyla af’ getirileceği uyarısını yapan hukukçular ve kadın örgütleri tepkili: Çocuk istismarcılarının affı anlamına gelir.

Turgutlu Belediyesi işçileri: Örnek bir sözleşmeye imza attık

Turgutlu Belediyesi işçileri: Örnek bir sözleşmeye imza attık

Turgutlu Belediyesinde sosyal haklarda sağlanan artışlarla yüzde 35’in üzerinde zam alınan sözleşme 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 dönemini kapsıyor.

İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.