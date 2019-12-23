İzmir haberleri

İzmir’e dair tüm detayları Evrensel Ege/İzmir Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.
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İzmirliler Kubilay’ı andı

İzmirliler Kubilay’ı andı

İzmir’in Menemen ilçesinde 89 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları bir kez daha anıldı.

CHP Milletvekili Mahir Polat: Önlem alınmazsa ilaç krizi büyür

CHP Milletvekili Mahir Polat: Önlem alınmazsa ilaç krizi büyür

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ilaç firmalarının yılda bir kez yapılan kur zammını beklemesi sebebi ile yaşanan krizini Meclis gündemine taşıdı.

İzmir'de sivil toplum örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur

İzmir'de sivil toplum örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur

İzmir'de sivil toplum örgütleri Zorlu Konak projesine ilişkin açıklama yaparak, projenin kent suçu olduğunu ve yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İzmir haberleri - İzmir'in yerel gündemi ve emek haberleri

İzmir haberleri - İzmir'in yerel gündemi ve emek haberleri

İzmir’e dair tüm detayları Evrensel Ege/İzmir Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.

Jandarmadan kadın cinayetleri raporu: İzmir birinci sırada

Jandarmadan kadın cinayetleri raporu: İzmir birinci sırada

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünün raporuna göre, 2008- 2017 yılları arasında 687 kadın öldürüldü, illerin başında İzmir bulunuyor.

Gaziemir, Karabağlar ve Buca’da 60 saat su kesintisi yaşanacak

Gaziemir, Karabağlar ve Buca’da 60 saat su kesintisi yaşanacak

İzmir'in Tahtalı barajından su sağlayan ana su borusunda meydana gelen arıza nedeniyle 3 ilçede 2 gün 12 saat su kesintisi yaşanacak.

İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu

İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, binalara su doldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı

Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı

İzmir'de Efemçukuru altın madenine direnen tek köylü olan Ahmet Karaçam'ı anlatan "Yalnız Efe" belgeseli, yönetmenleri Sevgi Halime Özçelik ve Özer Akdemir'in katılımıyla İzmir'de gösterimini yaptı.

İşçi mektubu: Sürekli simit yiyerek yaşayamayız

İşçi mektubu: Sürekli simit yiyerek yaşayamayız

Çiğli Organize Sanayi Bölgesindeki işyerlerinde çalışan işçiler asgari ücretin veriden muaf tutulmasını istiyor.

DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi

DMD hastası çocukların ailelerinden "kas hastalıkları merkezleri çoğaltılsın" talebi

DMD hastası çocukların aileleri, tedaviye daha rahat ulaşabilmek için kas hastalıkları merkezlerinin çoğaltılması ve fizik tedavi gibi gerekli uygulamaların ulaşılabilir olmasını istiyor.

Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Buca'da düzenlenen etkinlikle anıldı

Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Buca'da düzenlenen etkinlikle anıldı

Maraş Katliamı'nın 41'inci yıl dönümünde İzmir Buca'da Alevi Bektaşi İnanç Derneğinin çağrısıyla düzenlenen etkinlikte katliamda yaşamını yitirenler anıldı.

Buca’da tarladan sofraya üretici pazarı kuruldu

Buca’da tarladan sofraya üretici pazarı kuruldu

Üretici Pazarı’nda Buca’nın köyleri başta olmak üzere İzmir’in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu.

İzmir'de en uzun gece koşusu düzenlendi

İzmir'de en uzun gece koşusu düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği “En Uzun Koşu”ya katılan yüzlerce İzmirli, yılın en uzun gecesinde Üçkuyular Vapur İskelesi’nden Gündoğdu Meydanı’na koştu.

İzmir’de bir kişi banliyö istasyonunda intihar etti

İzmir’de bir kişi banliyö istasyonunda intihar etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atlayarak, intihar etti.

Dikili'de Evrensel'le dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı

Dikili'de Evrensel'le dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı

Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla İzmir Dikili'de bir araya gelen gazete okurları gazetemizle dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

Çiğli Belediyesi işçileri alacakları için eylem yaptı

Çiğli Belediyesi işçileri alacakları için eylem yaptı

Çiğli Belediyesinde Genel İş üyesi işçiler maaş ve ikramiye alacakları için belediye önünde eylem yaptı.

ZMO, İzmir BB'de görev yerleri değişen üyelerinin görevlerine iadesini istedi

ZMO, İzmir BB'de görev yerleri değişen üyelerinin görevlerine iadesini istedi

İzmir Büyükşehir Belediyesinde üyelerinin uzmanlık alanları dışındaki görevlendirilmelerine karşı ZMO İzmir Şubesi basın toplantısı düzenleyerek, üyelerinin eski görevlerine iade edilmesini istedi.

Yalnız Efe belgeseli 22 Aralık'ta İzmir'de gösterilecek

Yalnız Efe belgeseli 22 Aralık'ta İzmir'de gösterilecek

Efemçukuru altın madenine karşı direnen Ahmet Karaçam'ı anlatan "Yalnız Efe" belgeselinin ilk gösterimi 22 Aralık'ta yapılacak.

İzmir Barosundan kayyum tepkisi: Kayyum değil halk iradesi, atama değil seçim

İzmir Barosundan kayyum tepkisi: Kayyum değil halk iradesi, atama değil seçim

İzmir Barosu Varto, Bulanık, Erentepe ve Urla Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “Kayyum değil halk iradesi, atama değil seçim” dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri kayyumlara karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri kayyumlara karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı

CHP’li Urla Belediye Başkanının FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanıp yerine Urla kaymakamının kayyum atanması üzerine İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri basın toplantısı düzenledi.

İzmir'de kadınlar, polis engeline rağmen gözaltıları protesto etti

İzmir'de kadınlar, polis engeline rağmen gözaltıları protesto etti

İzmir'de polis, #LasTesis protestosuna katılanların gözaltına alınmasına karşı yapılmak istenen açıklamayı engellemeye çalıştı. Kadınlar, açıklamayı İzmir Barosunun özgür kürsüsününde gerçekleştirdi.

Bornovada emekçiler yaşanabilir bir asgari ücret talebiyle eylem yaptı

Bornovada emekçiler yaşanabilir bir asgari ücret talebiyle eylem yaptı

Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri ve Genel-İş üyesi emekçiler, asgari ücret talepleri için eylem yaptı.

Güçbirliği Tekstil işçisi: 8 aylık hamileyken mesai yaptım, hakkımı istiyorum

Güçbirliği Tekstil işçisi: 8 aylık hamileyken mesai yaptım, hakkımı istiyorum

Kapatılan Tire Güçbirliği Tekstil'in ücretlerini ve tazminatlarını vermediği TEKSİF üyesi işçiler, alacaklarını istiyor.

Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasından beraat etti

Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasından beraat etti

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'nın, sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

İHD İzmir Şube: Katliamın sorumluları yargılansın

İHD İzmir Şube: Katliamın sorumluları yargılansın

F tipi cezaevlerinde tutuklulara karşı gerçekleştirilen katliamın 19. yılında Buca Cezaevi önünde İHD İzmir Şubesi yaptığı açıklamada sorumluların yargılanması istedi.

Eğitim Sen: İzmir İl Milli Eğitim müdürü derhal görevden alınmalıdır

Eğitim Sen: İzmir İl Milli Eğitim müdürü derhal görevden alınmalıdır

İzmir İl Milli Eğitim müdürünün bağış paraları ile tatil yapması iddialarına yönelik kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şubesi basın toplantısı düzenledi.

Kültürpark Platformu hangarların kaldırılmasını istedi

Kültürpark Platformu hangarların kaldırılmasını istedi

Kültürpark Platformu İzmir Büyükşehir Belediyesinin sözünü tutup Kültürpark içinde bulunan hangarları kaldırmasını istedi.

Hasarlı binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve eğitimciye soruşturma

Hasarlı binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve eğitimciye soruşturma

Torbalı'da depremde hasar gören binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve veliler hakkında Milli Eğitim yönetimi soruşturma başlattı. Eğitim Sen 1 No'lu Şubesi, soruşturmaya tepki gösterdi.

Çiğli Belediyesinde çalışan emekçiler: Asgari ücret geçim ücreti olmalı

Çiğli Belediyesinde çalışan emekçiler: Asgari ücret geçim ücreti olmalı

Çiğli Belediyesinde örgütlü Genel-İş 5 No'lu Şube, belediye önünde asgari ücretle ilgili açıklama yaptı: "Asgari ücret geçim ücreti olmalı."

Aliağa Demir Çelik'te iş kazası: Bir işçi ağır yaralandı

Aliağa Demir Çelik'te iş kazası: Bir işçi ağır yaralandı

Aliağa Demir Çelik fabrikasında Rıfat Çolak adlı işçi, oksijenle kesim yaparken yağ tankının patlaması sonucu ağır yaralandı.

CHP Milletvekili Atila Sertel iptal edilen basın kartları ile ilgili konuştu

CHP Milletvekili Atila Sertel iptal edilen basın kartları ile ilgili konuştu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’de devam eden 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldı.

CHP'li Urla Belediyesine kayyum atandı

CHP'li Urla Belediyesine kayyum atandı

İzmir Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından valilik, Kaymakam Önder Can'ı kayyum olarak belediyeye atadı.

İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

İzmir Çiğli'de DERİTEKS'in öncülüğünde başlatılan "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İris Gölü için soru önergesi verdi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İris Gölü için soru önergesi verdi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, kanal açılarak suyu boşaltılmaya çalışılan İris Gölü’nü Meclis gündemine taşıdı.

Göbeklitepe Sergisi Bornova’da

Göbeklitepe Sergisi Bornova’da

Bornova Belediyesi, arkeolojide son yılların en önemli keşifleri arasında gösterilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi tuvallerine taşıyan sanatçıların sergisini, Bornovalılarla buluşturdu.

DİSK, "Asgari ücret 3200 TL olsun" talebini yineledi

DİSK, "Asgari ücret 3200 TL olsun" talebini yineledi

DİSK'e bağlı sendikalar, İzmir ve Tekirdağ'da "Asgari ücret net 3200 TL olmalıdır, tamamen vergi dışı bırakılmalıdır, AGİ hariç hesaplanmalıdır" talebini yineledi.

ÖHD'liler, “Bana niye tecavüz etmiyorlar?” diyen savcıyı HSK'ye şikayet etti

ÖHD'liler, “Bana niye tecavüz etmiyorlar?” diyen savcıyı HSK'ye şikayet etti

ÖHD İzmir Kadın Komisyonu “Ben de kadınım bana niye tecavüz etmiyorlar” diyen Ankara Cumhuriyet Savcısı Y.G.'yi protesto edip HSK'ye şikayet dilekçesi verdi.

Karaburun Kent Konseyi: İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın!

Karaburun Kent Konseyi: İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın!

Karaburun Kent Konseyi birçok kuşun da üreme alanı olan ve önemli bir biyoçeşitliliğe sahip İris Gölü için uyardı: Acilen kamulaştırılarak, sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınmasını lazım.

Tekstil işçisi: "Çocuğumuzu okutabilmek için kredi çektik"

Tekstil işçisi: "Çocuğumuzu okutabilmek için kredi çektik"

Çiğli'de görüştüğümüz emekçiler asgari ücretin düşüklüğünden şikayet ediyor.

Habibe Çevik ve Fatma Akta'nın öldürülmesi davasında duruşma ertelendi

Habibe Çevik ve Fatma Akta'nın öldürülmesi davasında duruşma ertelendi

İzmir Çiğli'de açık cezaevinden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta'nı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılandığı davada katilin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Eşim 16 saat çalışıyor" diyen işçi eşi: Sinemaya bile borçlanarak gittik

"Eşim 16 saat çalışıyor" diyen işçi eşi: Sinemaya bile borçlanarak gittik

Aliağa'da konuştuğumuz emekçiler, asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğunu ifade ederken, bir işçi eşi şu ifadeleri kullandı: "Eşim 16 saat çalışıyor. Sinemaya bile borçlanarak gittik"

Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor

Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor

Egekent2’li kadınlar, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un seçimlerden önce verdiği ücretsiz kreş sözünün takipçisi olduklarını söyledi.

İzmir Barosu ve sendikalardan Alsancak Garı önünde insan hakları açıklaması

İzmir Barosu ve sendikalardan Alsancak Garı önünde insan hakları açıklaması

İzmir Barosu, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar Alsancak Garı önünde İnsan Hakları Haftası kapsamında basın açıklaması yaptı.

Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri: Taleplerimiz için alanlarda olacağız

Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri: Taleplerimiz için alanlarda olacağız

Aliağa Emek ve Demokrasi Bileşenleri, Evrensel'e konuştu: "Emek ve demokrasi güçleri olarak taleplerimiz karşılanana kadar alanlarda olacağız"

Bucalı kadınlar, kadın cinayetlerine karşı yürüdü

Bucalı kadınlar, kadın cinayetlerine karşı yürüdü

İzmir'de Buca Kadın Platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, polisin engelleme girişimine rağmen kadın cinayetlerine karşı yürüyerek basın açıklaması yaptı.

Uzundere'de kaçak moloz dökülen alanda asbest tespit edildi

Uzundere'de kaçak moloz dökülen alanda asbest tespit edildi

İzmir Uzundere’de kaçak moloz dökülen alanda asbest tespit edildi. Bölge halkı asbeste neden olan molozların derhal kaldırılmasını istedi.

Aliağa Belediyesinden atılan 11 işçinin işe iade davaları görüldü

Aliağa Belediyesinden atılan 11 işçinin işe iade davaları görüldü

İşten çıkarılan Aliağa Belediye işçilerinden 11'inin işe iade davaları görüldü. Duruşma öncesi işçiler adliye önünde açıklama yaparak kazanana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Kanada hükümeti, İzmir Barosunun Kaz Dağları mektubuna yanıt verdi

Kanada hükümeti, İzmir Barosunun Kaz Dağları mektubuna yanıt verdi

Kanada hükümeti, İzmir Barosunun Kaz Dağları'na ilişkin gönderdiği mektuba yanıt verdi. Mektupta, hükümetin sürecin araştırılması için Obdusman görevlendirdiği belirtildi.

İzmir Karşıyaka Belediyesi, insan hakları için hak merkezini açtı

İzmir Karşıyaka Belediyesi, insan hakları için hak merkezini açtı

İzmir Karşıyaka Belediyesi, İnsan Hakları Biriminin ve İzmir Barosu işbirliği ile kurulan Hak Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Alilağa Belediyesinden atılan işçilerin işe iade davaları bugün görülecek

Alilağa Belediyesinden atılan işçilerin işe iade davaları bugün görülecek

İzmir'de MHP yönetimindeki Aliağa Belediyesinden atılan işçilerin işe geri dönmek için açtıkları dava bugün Aliağa Adliyesi İş Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

Çiğli’de kadınlara özel eğitim çalışması

Çiğli’de kadınlara özel eğitim çalışması

Çigli Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğiyle, Çiğli’de yaşayan 18 yaş üstü kadınlara farklı içerikleri kapsayan eğitimler verildi.

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Bucalı kadınlara destek sağlıyor

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Bucalı kadınlara destek sağlıyor

İzmir Buca Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini rehber alarak kurduğu Özgecan Kadın Danışma Merkezi (ÖKDM) ile bugüne dek 4 bin 304 kadının hayatına dokundu.

"Cezaevinden izinli" kadın cinayeti davasına çağrı: Adalet için destek bekliyorum

"Cezaevinden izinli" kadın cinayeti davasına çağrı: Adalet için destek bekliyorum

Cezaevinden izinle çıkıp eski eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akta'yı öldüren Göksel Sağlam yarın hakim karşısına çıkacak. Annesi ve teyzesi için adalet isteyen Figen Akta destek çağrısı yaptı.

İzmir'de yaşam alanı savunucuları: Güzelbahçe'de Go Kart'a hayır

İzmir'de yaşam alanı savunucuları: Güzelbahçe'de Go Kart'a hayır

Ege ve Çevre Kültür Platformu ve Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği, Güzelbahçe'de yapılmak istenen Go Kart pistine karşı basın açıklaması yaptı.