Almanak 2019 | 8 maddede eğitim alanında yaşananlar

Türkiye'de eğitim alanında 2019 yılında yaşananlar, zaten eğitimciler ve eğitim sendikaları tarafından çokça eleştirilen eğitim sisteminin daha da sorunlu hale geldiğinin göstergesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığına Ziya Selçuk'un atanması ile AKP'nin eğitimde yeni ve iyi bir döneme başlanacağına dair yaptığı propagandanın sözün ötesine geçmediği sayısal verilerle de ortaya kondu.

LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS)

Yazboz tahtasına dönen eğitim sisteminde ikinci kez uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS) yine mağdur etti. Veli ve öğrenciler geçtiğimiz yılda olduğu gibi akademik eğitimi (anadolu ve fen liselerini) tercih etti. Bu nedenle akademik eğitim veren okullarda 50-60 kişilik sınıflar oluşup, laboratuvarlar bile sınıfa dönüştürülürken tüm teşviklere rağmen imam hatip liseleri kontenjanları yine boş kaldı.

2019 YKS’DE DÖKÜLDÜK

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre 70 bini aşkın kontenjan boş kaldı. Son sınıf düzeyindeki öğrencilerden ancak yüzde 17.78’i bir lisans programına yerleştirilebildi. Hem Alan Yeterlilik Testi (AYT) hem de Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ye bakıldığında geçen yıla göre gerileme olduğu gözlendi.

İKİ ARA TATİL UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in 2019-2020’de başlattığı yeni uygulamayla dönem ortasında yapılan 15 günlük tatilin yanı sıra Kasım ve Nisan aylarında okul öncesi, ilköğretim ve liselerde okullar 1 hafta tatil olacak. Bu uygulamanın ilk tatili 2019 Kasım’ında yapıldı.

PISA 2018 SONUÇLARI

Dünyada 79 ülkeden 600 bin öğrencinin katıldığı 3 yılda bir yapılan Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye yine tüm alanlarda OECD ortalamasının altında kaldı. MEB, PISA sonuçlarını başarılı olarak nitelerken, eğitim sendikaları ve eğitimciler sonuçların Türkiye’de eğitimdeki eşitsizliği ve sınıf farkını net olarak ortaya koyduğuna dikkat çekti.

DOĞA KOLEJİ VE ÖZEL OKULLAR

Türkiye genelinde 51 ilde 411 okul, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 çalışanı bulunan Doğa Kolejinde yaşanan ekonomik sıkıntılar eğitimdeki ‘özel’ sıkıntıyı gündeme getirdi. Aylardır ödenmeyen maaşları için Doğa Koleji öğretmenleri iş bırakırken dönem başında kayıt paralarını peşin ödeyen veli ve öğrenciler de mağdur oldu. MEB ise yaşananları izlemekle yetindi. Türkiye genelinde ise Doğa Kolejleri dışında 200’e yakın özel okulun kapandığı ortaya çıktı.

FARKLI TÜRDE ÖĞRETMENLİKLER

Ataması yapılmayan yüzbinlerce öğretmenin yanı sıra kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere aynı görevi yapan fakat farklı statülere sahip öğretmen istihdamından vazgeçilmedi. Sözleşmeli öğretmenlerin güvencesiz, ücretli öğretmenlerin ise kölelik koşullarında çalışma koşulları değiştirilmedi.

MÜLAKAT MAĞDURLARI

Yıllarca hazırlandıkları KPSS’den alanlarında en yüksek puanları almalarına rağmen mülakatlarda liyakat yerine sudan gerekçelerle düşük not verilerek elenen öğretmen adaylarının mesleğe başlamaları engellendi. Kamuoyunda da büyük tepkilere neden olan bu uygulamaya karşı verilen mücadele sonucunda çok sayıda mülakat mağdurunun ataması yapılabildi.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE TEPKİ

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını istemesi ve otizmli öğrencileri yuhalamaları tepki çekti. Ancak bu olay Türkiye’de hem otizmli çocukların hem de özel eğitime muhtaç çocukların yaşadıkları sorunların ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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