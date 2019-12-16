Doğa Koleji’nde öğretmenler iş bıraktı, Bakan Selçuk, "Tedbir aldık" dedi

Doğa Koleji eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler aylardır ödenmeyen maaşları için iş bırakarak derslere girmeme kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız” dedi.

Okulun Ataşehir'deki yönetim binası önünde bir araya gelen öğretmenler "Doğa Koleji Öğretmeni kazanacak" pankartı ve "Doğada sömürü var", "Patron değil öğretmen kazanacak" dövizleri açtı. Öğretmenlere veliler de destek verdi.

"KİRAMIZI ÖDEYEMİYORUZ"

Burada yapılan açıklamada konuşan öğretmen İsmail Sarp Aykurt, aylardır maaş alamadıklarının altını çizerek, “Eylül ayının yüzde 70'i ödenmemiş durumda. Kasım ve ekim aylarının tamamı. Aralık ayının içerisindeyiz. Kiramızı ödeyemiyoruz. Yasal hakkımızı kullanarak burada dilekçe vermeye geldik. Üç aydır maaş alamama durumumuz devam ediyor. Bununla ilgili doyurucu bir açıklama almış değiliz. Cumartesi günü açıklama yapılacağı söylenmişti. Pazartesi gününe ertelendi” dedi.

BOYKOT ÜLKE GENELİNDE

Farklı kentlerde de pek çok öğretmenin derslere girmediğini ifade eden Aykurt, “Türkiye genelinde devam eden boykot, iş bırakma, işe gitmeme ya da bununla beraber buna paralel olarak yürüyecek bir şekilde doldurma derslere girmeye direnme söz konusu. Velilerin tepkisi de çok anlamlıydı. Onlara gerçekten teşekkür borçluyuz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğretmenler kuruma “Biz aşağıda ismi ve imzası bulunan işçiler; fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla ücretlerimiz ödeninceye kadar ve 16.02.2019 gününden itibaren iş kanunu 34. Madde gereğince 'iş görmekten kaçınma' hakkımızı kullanacağımızı ve yarattığınız tüm mağduriyetler için ayrıca hukuki ve cezai sorumluluğunuz dolayısıyla yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz” imzalı dilekçeleri verdi.

MEB ÖNLEMİNİ ALMIŞ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aylardır Doğa Kolejinde öğrenci, öğretmen ve velileri mağdur eden soruna ilişkin bakanlık olarak önlem aldıklarını söyledi.

Doğa Kolejinde aylardır devam eden ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğrenci, öğretmen ve velilerin yaşadığı mağduriyetle ilgili Selçuk, “Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Ama şundan emin olabilirsiniz: Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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