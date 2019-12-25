Almanak 2019

Adana'da sağanak sele neden oldu: Eğitime yine ara verildi

Adana'da sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken 4 ilçede eğitime yine ara verildi. Tarım arazileri de kullanılamaz hale geldi.