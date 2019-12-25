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Almanak 2019

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Görsel: Pixabay
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Dünyada ve Türkiye'de 2019 yılında neler oldu? Spordan sinemaya, halk hareketlerinden edebiyata 2019 yılında dünyada yaşanan önemli gelişmeleri ve analizleri bu sayfada bulabilirsiniz.

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Protestolar, halk hareketleri, siyasi krizler, saldırılar, doğal afetler...

2019'da dünya gündemine damgasını vuran önemli olaylar, öne çıkan gelişmeler...

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