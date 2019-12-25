Almanak 2019

Dünyada ve Türkiye'de 2019 yılında neler oldu? Spordan sinemaya, halk hareketlerinden edebiyata 2019 yılında dünyada yaşanan önemli gelişmeleri ve analizleri bu sayfada bulabilirsiniz.
Protestolar, halk hareketleri, siyasi krizler, saldırılar, doğal afetler...
2019'da dünya gündemine damgasını vuran önemli olaylar, öne çıkan gelişmeler...
Adana'da sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken 4 ilçede eğitime yine ara verildi. Tarım arazileri de kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşamına son veren aile hekimi Musa A. toprağa verildi.
Boşanmak isteyen eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "haksız tahrik indirimi" ile 24 yıla indirildi.
Metal işçileri MESS'in 3 yıllık sözleşme ve yüzde 6 zam dayatmasına tepki gösteriyor. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak: Türk Metal üyesi işçiler fazla mesaiye kalmayacak.
Güçbirliği Tekstil işçileri, holdingin genel kurulunun yapıldığı otelin önünde eylem yaparak ödenmeyen alacaklarını istedi.
“İmza verir misiniz?” diye sorduğumuzda tereddütsüz “İmza veririm” diyenler aynı zamanda iktidarın politikalarına veryansın ederek imzalarını attı.
HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, şeker kotaları ve üreticilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı.
Sürpriz Tunus ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’ya asker gönderme konusunda “Türkiye davet alırsa icabet eder” dedi.
Kapatılan IMC TV Program Koordinatörü Ayşegül Doğan’ın yargılandığı davada mahkeme, Doğan’ın basın kartı olup olmadığının sorulmasına karar verdi.
Dünya genelinde Noel, protestolar eşliğinde kutlanıyor. Noel tatili başlarken, başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde grevler sürüyor.
Aydın Efeler'e bağlı Kızılcaköy'de yapılmak istenen jeotermal enerji santrali için hazırlanan ÇED raporunun onaylanmasına bölge halkı tepki gösterdi, "Bu proje Aydın'ın ölüm fermanı olur" dedi.