Öğretmenler sosyal medyadan MEB'e seslendi: Mülakat kaldırılsın
Öğretmenler, Twitter'dan Milli Eğitim Bakanlığına seslendi: "Mülakat kaldırılsın, KPSS puanımıza göre atamalar yapılsın."
16 Mayıs 2019 21:06
Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan mülakatta, objektif değerlendirmeye dayanmayan gerekçelerle öğretmenlik haklarının ellerinden alındığını dile getirerek sosyal medya eylemi yaptı. Twitter’da #MEBMülakatDeğilLiyakat etiketiyle taleplerini dile getiren öğretmenler, "Mülakat kaldırılsın, KPSS puanımıza göre atamalar yapılsın. Yıllarca verdiğimiz emekler, 4-5 dakikalık mülakatlarda boşa gitmesin." diyerek MEB'e seslendi.
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
16 Mayıs 2019
(HABER MERKEZİ)
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