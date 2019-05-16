Öğretmenler sosyal medyadan MEB'e seslendi: Mülakat kaldırılsın

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan mülakatta, objektif değerlendirmeye dayanmayan gerekçelerle öğretmenlik haklarının ellerinden alındığını dile getirerek sosyal medya eylemi yaptı. Twitter’da #MEBMülakatDeğilLiyakat etiketiyle taleplerini dile getiren öğretmenler, "Mülakat kaldırılsın, KPSS puanımıza göre atamalar yapılsın. Yıllarca verdiğimiz emekler, 4-5 dakikalık mülakatlarda boşa gitmesin." diyerek MEB'e seslendi.

(HABER MERKEZİ)

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