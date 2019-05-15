Okullara yeni model: Yaz tatili kısalacak, 2 tane ara tatil yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.

Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ni açıkladı.

NİSAN VE KASIMDA ARA TATİL

Bakan Selçuk, yeni çalışma takvimine ilişkin şunları söyledi: 13 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Bunu yaptığımızda neyi amaçlıyoruz? Bir defa öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermelerinin bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı yaz tatilindeki süre ne kadar uzarsa 'yaz tatili unutması' dediğimiz faktörün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor.

Selçuk ara tatillerin ana temasının olacağını da ifade ederek, "Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak. Bazı geziler, fuarlar da yine bu ara tatillerin konusu olabilecek. Ara tatiller çocukların toplumsal fayda çalışmaları için de bir fırsat doğuruyor. Huzurevleri ziyareti, bazı yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki bazı kulüp çalışmalarının devamı olan etkinlikler ve benzeri çalışmalar yapmalarına da bu tatiller imkan sağlayacak."

İLK ARA TATİL 18 KASIM'DA

13 haftalık yaz tatili süresi, 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER ÇALIŞACAK

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. 20-31 Ocak 2020'deki ara tatil hem öğretmenler hem öğrenciler için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenler görevlerine devam edecek. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

EĞİTİM SEN 2017 YILINDA ARA TATİL MODELİNİ ÖNERMİŞTİ

Eğitim Sen 2017 yılında hazırladığı raporda ara tatil modelinin 7 haftadan oluşan 5 döneme ayrılmasının öğrencilerin verimini ve motivasyonunu artıracağını belirtmişti.

Eğitim Sen raporunda önerisi şöyle gerekçelendirilmişti: Akademik takvim çok uzun yıllar öncesinden düzenlenmiş olup günümüz koşullarına uymamaktadır. 1970’lere kadar toplumun yüzde 70’inden fazlası köylerde yaşamakta, ortaokul ve liselerde okullaşma oranı çok düşük düzeyde bulunmakta, iletişim ve seyahat olanakları bu kadar gelişmemiş durumda idi. O günün koşullarında Eylül sonu gibi okula başlayıp Mayıs sonuna doğru okullar kapanıyordu. O günden bugüne koşullar ve yaşam alışkanlıkları çok değişmiş bulunuyor. Bugün 7 haftalık 5 devre (Periyot), haftalık 4 ara tatil, 2 hafta Merkezi Sınav Haftası olmak üzere 41 haftalık bir süreç halinde ve 11 hafta da yaz tatili şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Günümüzde Batı dünyasında en az üçü birer haftalık ara tatil olmak üzere okulların 4-5 periyoda bölündüğü görülmektedir.”

Eğitim Sen’in raporuna imza atan isimlerden ve Yazarımız Prof. Dr. Adnan Gümüş, artık eski sistemle devam etmenin karşılığı olmadığını vurgulayarak, “Bu akademik takvim müfredatla uyumlu olacak şekilde öğrencileri gözeten bir noktadan günümüz çağdaş normlarını dikkate alarak yeniden düzenlenmelidir” demişti. (HABER MERKEZİ)