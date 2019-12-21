21 Aralık 2019 21:30

Torba yasa kabul edildi, TBMM iki haftalık tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, torba yasanın kabul edilmesinin ardından iki haftalık tatile girdi. TBMM Başkan Vekili Sadi Bilgiç, birleşimi 7 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu

Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

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    Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı. Görüşmeler sonrası Meclis, iki haftalık tatile girdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 7 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

    Yasalaşan kanuna göre;

    • Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek. Yasa, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılan veya sözleşmeye bağlanan kiralama işlemleri hakkında uygulanmayacak.
    • Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun öngörülen düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sunulan kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek döner sermayeden sağlanabilecek.
    • Kamulaştırma Kanunu'na eklenmesi öngörülen maddeyle, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 Aralık 2004'ten sonra yapılmış olan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda husumet TOKİ'ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilebilecek.
    • İstimlak Kanunu uyarınca, kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada değer; taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak esas alınarak ve o tarihteki nitelikleri gözetilerek tespit edilecek. Tespit edilen bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak dava tarihi itibarıyla güncellenerek hak sahiplerine ödenecek.
    • Sanayi sicil belgesini haiz Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına uygulama süresini 2 yıla kadar uzatabilme yetkisi verilecek.
    • Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 yılı geçemeyecek. İşlemleri henüz sonuçlanmayanlar hakkında da bu süre uygulanacak.
    • Uludağ gibi kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira süresi, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 yıllık süre kısıtlamasının dışında olacak.
    • Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelenecek. Bu tarihe kadar asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılma hususunda cumhuriyet savcısının görüşü alınmayacak ancak verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya, cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.
    • Aboneliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait olan müze ve ören yerleri için belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini geçemeyecek.
    • Aboneliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve turizm müdürlükleri veya bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne bağlı müze ve ören yerlerinde, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılmasında uygulanan su ve atık su tarifesi, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesinin yüzde 10'unu geçemeyecek.
    • Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçları yeniden yapılandırılacak. Buna göre, söz konusu borçların alacak asıllarının yüzde 50'sinin peşin ödenmesi kaydıyla su ve atık su, gaz, jeotermal akışkan ve buharın alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara bağlı her türlü cezalar ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek, başlatılan icra takipleri düşecek ve açılan davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama gideri ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen ve infaz edilmeyen mahkeme kararlarına konu alacaklara ilişkin de bu madde hükümleri uygulanacak ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsilinden vazgeçilecek.
    • İller Bankası, resmi daire olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlar adına yapacağı ihalelere ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinden muaf tutulacak.
    • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) nitelikli akademik personel istihdamının sağlanabilmesini amaçlayan kanuna göre, TÜSEB'de görevlendirilen öğretim üyelerine ilave ödeme yapılacak.
    • Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı personeli, Devlet Memurları Kanunu'na, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.
    • Orman Kanunu'na göre izin verilen orman alanları ile belirlenen özel statülü orman alanlarında, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları, Orman Genel Müdürlüğünün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum meşceresi, gen koruma ormanları ve özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilemeyecek.

    TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 7 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI, TORBA YASAN ÇIKARILDI

    İlk kez memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması yapılmış olması şartı getiren düzenleme, yasa teklifinden çıkarıldı.

    Genel Kurul'da AKP'nin verdiği ve kabul edilen önergeyle memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getiren madde, teklif metninden çıkartıldı.

    Önergenin gerekçesinde, "Maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir" denildi.

    Teklif metninden çıkartılan madde, Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen maddede değişiklik öngörüyordu. (HABER MERKEZİ)

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