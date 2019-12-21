Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor

AKP, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan "güvenlik soruşturması" maddesini tekliften çıkaracak. yeni yılda teklifin biraz daha revize edilip yeniden getirilebileceği konuşuluyor.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen torba teklif içinde yer alan düzenleme memuriyete alımda “güvenlik soruşturması” şartı getiriyordu. Getirilen teklife göre güvenlik soruşturmalarını, ‘MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri’ yapacaktı.

MUHALEFET KARŞI ÇIKTI

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen teklife CHP, HDP ve İYİ Parti şerh düşmüştü.

18 maddelik torba kanun teklifinin 2.3 ve 9. maddelerinde düzenlenen güvenlik soruşturması AKP içinde de tartışma konusu oldu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI TORBA YASADAN ÇIKARILACAK

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; parti içinde bir grup düzenlemenin yanlış olduğunu savunarak tamamen çıkarılmasını istedi, bazı partililer ise yeniden düzenlenmesini önerdi.

AKP içindeki bölünme, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin karşı çıkışı üzerine AKP Grubu düzenlemeyi kendi içinde yeniden değerlendirmeye aldı. Tartışmalı güvenlik soruşturması ile ilgili 3 maddenin şimdilik torba kanundan çıkarılması eğilimi oluştu. Son dakika değişikliği olmazsa AKP grubu teklifin görüşmelerine başlandığında bir önerge vererek 3 maddenin torba kanundan çıkarılmasını isteyecek.

TEKLİF YENİDEN GETİRİLECEK

Ancak bu gelişme düzenlemeden tamamen vazgeçildiği anlamına gelmiyor, bir erteleme yorumu yapılıyor. Yeni yılda teklifin biraz daha revize edilip yeniden getirilebileceği konuşuluyor.

DHA'nın aktardığına göre; bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddeyi yeniden değerlendirip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis'e ayrı bir teklif şeklinde sunacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

AYM, OHAL'de getirilen “güvenlik soruşturması” şartını iptal etti

Reklam