İSİG Meclisi: İşçi intiharları "iş cinayeti" sayılmalı

AKP’nin iktidarda bulunduğu 2002-2018 yılları arasında 4 bin 481 işçinin intihar ettiğini söyleyen İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven, gün geçtikçe artan işçi intiharlarının “iş cinayetleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çalışma hayatında karşılaşılan temel sorunların başında meslek hastalıkları, iş kazaları, uzun çalışma saatleri ve işe bağlı sağlık sorunları gelmekte. Bu durum ise ölüm, yaralanma ve hastalıkları beraberinde getirmekte. Geçtiğimiz Kasım ayında 126 işçinin yaşamını yitirdiğini raporlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre 2019’un ilk 11 ayında en az 1606 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

Rapordaki verilere göre; bu yılın ocak ayında en az 159 işçi, şubat ayında en az 127 işçi, mart ayında en az 114 işçi, nisan ayında en az 153 işçi, mayıs ayında en az 164 işçi, haziran ayında en az 131 işçi, temmuz ayında en az 178 işçi, ağustos ayında en az 149 işçi, eylül ayında en az 147 işçi, ekim ayında en az 158 işçi ve kasım ayında en az 126 işçi yaşamını yitirdi.

3 MÜLTECİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kasım ayında hayatını kaybeden 126 emekçiden 108’inin ücretli işçi veya memur olduğu, 18’inin ise çalışan çiftçi ya da esnaf olduğu belirtildi. Ölen 126 emekçiden 3’ünün kadın olduğu ifade edilirken, bu kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Çocuk işçi cinayetlerinin de yer aldığı rapora göre, Kasım ayında ticaret, metal ve konaklama işkollarında çalışan 3 çocuk işçi can verdi. 51 yaş ve üstünde çalışırken ölenlerin sayısı ise 33. Kasım ayında ölen mülteci işçiler de raporda yer aldı. Buna göre 1’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Suriyeli 3 mülteci işçi yaşamını yitirdi.

Rapordaki verilere göre iş cinayetleri en çok inşaat, taşımacılık, tarım, ticaret, metal, gıda, tersane, belediye, madencilik, enerji ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

4 BİN 481 İŞÇİ İNTİHAR ETTİ

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven, çalışma alanındaki mevcut sorun ve eksiklikler üzerinden yaşanan bu ölümleri değerlendirdi. Kapitalizmin ekonomik krizlerinin emekçileri bunalımlara sürüklediğini belirten Güven, her ne kadar son günlerde de art arda yaşanarak dikkat çektiyse de intiharların uzun zamandan beri yaşandığını ifade etti. Güven’in paylaştığı bilgiye göre, AKP iktidarı boyunca 4 bin 481 işçi intiharı yaşandı.

Türkiye’de intiharların önemli nedenlerinden birisinin geçim sıkıntısı olduğunun altını çizen Güven, “TÜİK’in ilgili istatistiklerinde ‘intihar nedeni’ olarak ‘geçim zorluğu’ ölçütü incelendiğinde AKP’li 2002-2018 yılları arası incelendiğinde 4 bin 481 kişinin intihar ettiği ortaya çıkmaktadır. 2008 küresel krizinin teğet geçtiğinin söylendiği yıllardan itibaren geçim zorluğundan kaynaklı intihar sayılar nispeten artış halindedir. Geçim zorluğundan kaynaklı olarak 2006 yılında 215 kişi intihar etmişken, 2008 yılında 289 kişi, 2009 yılında 318 kişi intihar etmiştir. Bu intiharların hepsinin yoksul olmasından veya iş bulamadığından ya da borçlarını ödeyemediğinden yaşandığını tespit ediyoruz. Bu da ekonomik krizle, derinleşen yoksullukla bağlantısını görmezden gelinemeyeceğini gösteriyor. Biz İSİG Meclisi olarak bu intiharların krizin, yoksullaşmanın, hak kayıplarının yaşanmasının ardından gelmesinden kaynaklı olarak iş cinayeti olduğunu savunuyoruz” diye belirtti.

ÖRGÜTSÜZ ÇALIŞMA ALANLARI

Yaşanan intiharlar ve iş cinayetlerindeki oranlara bakıldığında örgütsüzlüğün öne çıktığını ifade eden Güven, kapitalist krizin ve iktidarın işçiler üzerindeki baskısının sonucunda artan hak kayıplarıyla birlikte örgütsüzlüğün de derinleştiğini kaydetti. “Bu yılın verilerinde iş cinayetlerinde sadece bir kişinin sendikalı olması bunun en somut örneği” diyen Güven, şunları ekledi: “İş cinayetlerinin sendikal alanda daha az yaşanıyor. Sendikal alanda iş cinayeti yaşanmıyor anlamında söylemiyoruz bunu elbette ama örgütsüz çalışma alanlarında iş cinayetleri daha fazla yaşanıyor. Çünkü örgütlü çalışma alanı denetimin görece daha iyi yapıldığı, işçilerin sorunlarını daha net ortaya koyabildiği ve hak gasplarının kolayca yaşanamadığından bu alanda iş cinayeti daha az görülüyor.”

"HARCINDA İŞÇİ KANI OLMAYAN GÖKDELEN YOK"

Kasım ayında İzmir’de 6 iş cinayetinin yaşandığını belirten Güven, yaz aylarında mevsimlik işçilerin tarım alanlarında yaşanan iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiğini aktardı. Ege Bölgesi'nden bakıldığında tarım sektörünün yanı sıra inşaat alanında da iş cinayetlerinin ön plana çıktığını dile getiren Güven, “Özelikle inşaat alanında kayıt dışı taşeronun çok olması Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de daha çok bu alanda görülüyor. Bu sektörde çok basit korunma önemlerin alınmamasından iş cinayetleri yaşanıyor. Gökdelenler yükseldikçe devam ediyor. Türkiye’de harcında işçi kanı olmayan gökdelen yok.

Derinleşen ekonomik kriz, ücret düşüklüğü, sendikasızlık, kayıt dışı çalışmanın artmasına karşı işçi ve emekçilerin birlikte örgütlü mücadele etmesi yönündeki yasal ve demokratik alanın sınırlandırılması da insanları intihara sürükleyen etkenler” diye konuştu.

Son olarak İzmir İSİG Meclisi olarak 2019 yılının başından 31 Aralık’a kadar İzmir’de yaşanan iş cinayetleri ve ön plana çıkan meslek hastalıkları konusunda yıllık bir rapor yayınlayacaklarını belirten Güven, raporda akademisyen ve bu alanda uzman isimlerin analizlerin de yer alacağı bilgisini verdi. (İzmir/MA)

2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

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Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

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Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

Mayıs ayında en az 163 işçi çalışırken yaşamını yitirdi

Haziran ayında en az 124 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

Temmuzda 163, 2019’un ilk 7 ayında ise en az 1004 işçi yaşamını yitirdi

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İSİG: Ekim ayında 155 işçi, ilk on ayda 1477 işçi hayatını kaybetti

İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

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