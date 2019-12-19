19 Aralık 2019 17:00

İSİG Meclisi: İşçi intiharları "iş cinayeti" sayılmalı

AKP iktidarı boyunca 4 bin 481 işçinin intihar ettiğini belirten İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven, işçi intiharlarının iş cinayeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven | Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    AKP’nin iktidarda bulunduğu 2002-2018 yılları arasında 4 bin 481 işçinin intihar ettiğini söyleyen İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven, gün geçtikçe artan işçi intiharlarının “iş cinayetleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Türkiye'de çalışma hayatında karşılaşılan temel sorunların başında meslek hastalıkları, iş kazaları, uzun çalışma saatleri ve işe bağlı sağlık sorunları gelmekte. Bu durum ise ölüm, yaralanma ve hastalıkları beraberinde getirmekte. Geçtiğimiz Kasım ayında 126 işçinin yaşamını yitirdiğini raporlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verilerine göre 2019’un ilk 11 ayında en az 1606 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

    Rapordaki verilere göre; bu yılın ocak ayında en az 159 işçi, şubat ayında en az 127 işçi, mart ayında en az 114 işçi, nisan ayında en az 153 işçi, mayıs ayında en az 164 işçi, haziran ayında en az 131 işçi, temmuz ayında en az 178 işçi, ağustos ayında en az 149 işçi, eylül ayında en az 147 işçi, ekim ayında en az 158 işçi ve kasım ayında en az 126 işçi yaşamını yitirdi.

    3 MÜLTECİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kasım ayında hayatını kaybeden 126 emekçiden 108’inin ücretli işçi veya memur olduğu, 18’inin ise çalışan çiftçi ya da esnaf olduğu belirtildi. Ölen 126 emekçiden 3’ünün kadın olduğu ifade edilirken, bu kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

    Çocuk işçi cinayetlerinin de yer aldığı rapora göre, Kasım ayında ticaret, metal ve konaklama işkollarında çalışan 3 çocuk işçi can verdi. 51 yaş ve üstünde çalışırken ölenlerin sayısı ise 33. Kasım ayında ölen mülteci işçiler de raporda yer aldı. Buna göre 1’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Suriyeli 3 mülteci işçi yaşamını yitirdi.

    Rapordaki verilere göre iş cinayetleri en çok inşaat, taşımacılık, tarım, ticaret, metal, gıda, tersane, belediye, madencilik, enerji ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

    4 BİN 481 İŞÇİ İNTİHAR ETTİ

    KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven, çalışma alanındaki mevcut sorun ve eksiklikler üzerinden yaşanan bu ölümleri değerlendirdi. Kapitalizmin ekonomik krizlerinin emekçileri bunalımlara sürüklediğini belirten Güven, her ne kadar son günlerde de art arda yaşanarak dikkat çektiyse de intiharların uzun zamandan beri yaşandığını ifade etti. Güven’in paylaştığı bilgiye göre, AKP iktidarı boyunca 4 bin 481 işçi intiharı yaşandı.

    Türkiye’de intiharların önemli nedenlerinden birisinin geçim sıkıntısı olduğunun altını çizen Güven, “TÜİK’in ilgili istatistiklerinde ‘intihar nedeni’ olarak ‘geçim zorluğu’ ölçütü incelendiğinde AKP’li 2002-2018 yılları arası incelendiğinde 4 bin 481 kişinin intihar ettiği ortaya çıkmaktadır. 2008 küresel krizinin teğet geçtiğinin söylendiği yıllardan itibaren geçim zorluğundan kaynaklı intihar sayılar nispeten artış halindedir. Geçim zorluğundan kaynaklı olarak 2006 yılında 215 kişi intihar etmişken, 2008 yılında 289 kişi, 2009 yılında 318 kişi intihar etmiştir. Bu intiharların hepsinin yoksul olmasından veya iş bulamadığından ya da borçlarını ödeyemediğinden yaşandığını tespit ediyoruz. Bu da ekonomik krizle, derinleşen yoksullukla bağlantısını görmezden gelinemeyeceğini gösteriyor. Biz İSİG Meclisi olarak bu intiharların krizin, yoksullaşmanın, hak kayıplarının yaşanmasının ardından gelmesinden kaynaklı olarak iş cinayeti olduğunu savunuyoruz” diye belirtti.

    ÖRGÜTSÜZ ÇALIŞMA ALANLARI

    Yaşanan intiharlar ve iş cinayetlerindeki oranlara bakıldığında örgütsüzlüğün öne çıktığını ifade eden Güven, kapitalist krizin ve iktidarın işçiler üzerindeki baskısının sonucunda artan hak kayıplarıyla birlikte örgütsüzlüğün de derinleştiğini kaydetti. “Bu yılın verilerinde iş cinayetlerinde sadece bir kişinin sendikalı olması bunun en somut örneği” diyen Güven, şunları ekledi: “İş cinayetlerinin sendikal alanda daha az yaşanıyor. Sendikal alanda iş cinayeti yaşanmıyor anlamında söylemiyoruz bunu elbette ama örgütsüz çalışma alanlarında iş cinayetleri daha fazla yaşanıyor. Çünkü örgütlü çalışma alanı denetimin görece daha iyi yapıldığı, işçilerin sorunlarını daha net ortaya koyabildiği ve hak gasplarının kolayca yaşanamadığından bu alanda iş cinayeti daha az görülüyor.”

    "HARCINDA İŞÇİ KANI OLMAYAN GÖKDELEN YOK"

    Kasım ayında İzmir’de 6 iş cinayetinin yaşandığını belirten Güven, yaz aylarında mevsimlik işçilerin tarım alanlarında yaşanan iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiğini aktardı. Ege Bölgesi'nden bakıldığında tarım sektörünün yanı sıra inşaat alanında da iş cinayetlerinin ön plana çıktığını dile getiren Güven, “Özelikle inşaat alanında kayıt dışı taşeronun çok olması Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de daha çok bu alanda görülüyor. Bu sektörde çok basit korunma önemlerin alınmamasından iş cinayetleri yaşanıyor. Gökdelenler yükseldikçe devam ediyor. Türkiye’de harcında işçi kanı olmayan gökdelen yok.

    Derinleşen ekonomik kriz, ücret düşüklüğü, sendikasızlık, kayıt dışı çalışmanın artmasına karşı işçi ve emekçilerin birlikte örgütlü mücadele etmesi yönündeki yasal ve demokratik alanın sınırlandırılması da insanları intihara sürükleyen etkenler” diye konuştu.

    Son olarak İzmir İSİG Meclisi olarak 2019 yılının başından 31 Aralık’a kadar İzmir’de yaşanan iş cinayetleri ve ön plana çıkan meslek hastalıkları konusunda yıllık bir rapor yayınlayacaklarını belirten Güven, raporda akademisyen ve bu alanda uzman isimlerin analizlerin de yer alacağı bilgisini verdi. (İzmir/MA)

    2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

    2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

    Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

    Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

    Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

    Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi

    Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi

    Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

    Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

    Mayıs ayında en az 163 işçi çalışırken yaşamını yitirdi

    Mayıs ayında en az 163 işçi çalışırken yaşamını yitirdi

    Haziran ayında en az 124 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    Haziran ayında en az 124 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    Temmuzda 163, 2019’un ilk 7 ayında ise en az 1004 işçi yaşamını yitirdi

    Temmuzda 163, 2019’un ilk 7 ayında ise en az 1004 işçi yaşamını yitirdi

    Ağustos ayında en az 148 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    Ağustos ayında en az 148 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    Eylül ayında 157 işçi iş cinayetinde can verdi

    Eylül ayında 157 işçi iş cinayetinde can verdi

    İSİG: Ekim ayında 155 işçi, ilk on ayda 1477 işçi hayatını kaybetti

    İSİG: Ekim ayında 155 işçi, ilk on ayda 1477 işçi hayatını kaybetti

    İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

    İSİG: Kasım'da en az 126, yılın ilk on bir ayında en az 1606 işçi yaşamını yitirdi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Türk Metal üyesi işçilerden "MESS'e uyarı" eylemi
    SONRAKİ HABER

    Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Biz ayrılmadık, o bizi ayırdı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kanal İstanbul, ulaşım projesi değil rant ve siyasi amaçlı bir projedir!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Fetih siyaseti

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Borç sarmalı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    AİHM ve Osman Kavala kararı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Ne kalacak

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Cehaletin konforu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler?
    Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler?

    Büyükada'da 81 atta tespit edilen Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri nelerdir? Veteriner Hekimler Prof. Dr. Murat Arslan ve Prof. Dr. Seyyal Ak Ruam hastalığına karşı uyardı.

    İSİG Meclisi: İşçi intiharları "iş cinayeti" sayılmalı
    İSİG Meclisi: İşçi intiharları "iş cinayeti" sayılmalı

    AKP iktidarı boyunca 4 bin 481 işçinin intihar ettiğini belirten İSİG İzmir Meclisi üyesi Mustafa Güven, işçi intiharlarının iş cinayeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Türk Metal üyesi işçilerden "MESS'e uyarı" eylemi
    Türk Metal üyesi işçilerden "MESS'e uyarı" eylemi

    Türk Metal üyesi işçiler patronların MESS sözleşmesindeki dayatmalarına karşı uyarı eylemi yaptı.

    ABD Kongre üyeleri: Türkiye’nin beyaz fosfor kullandığı iddiaları soruşturulacak mı?
    ABD Kongre üyeleri: Türkiye’nin beyaz fosfor kullandığı iddiaları soruşturulacak mı?

    ABD Kongresi’nin üç üyesi, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik "Barış Pınarı Harekatı"nda beyaz fosfor kullanılıp, kullanılmadığının araştırılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: İzmir İl Milli Eğitim müdürü derhal görevden alınmalıdır
    Eğitim Sen: İzmir İl Milli Eğitim müdürü derhal görevden alınmalıdır

    İzmir İl Milli Eğitim müdürünün bağış paraları ile tatil yapması iddialarına yönelik kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şubesi basın toplantısı düzenledi.

    Fransa’da grev dayanışması sürüyor, saflar netleşiyor
    Fransa’da grev dayanışması sürüyor, saflar netleşiyor

    Fransa’da hükümetin medya ablukasına rağmen 1.8 milyon emekçi dayanışmayla örgütlenerek sokaklara çıktı. Enerji işçileri kamu kurumu ve şirketlerin elektriklerini keserek uyarmaya başladı.

    Hasarlı binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve eğitimciye soruşturma
    Hasarlı binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve eğitimciye soruşturma

    Torbalı'da depremde hasar gören binada eğitim yapılmasına tepki gösteren öğrenci ve veliler hakkında okul yönetimi soruşturma başlattı. Eğitim Sen 1 No'lu Şubesi, soruşturmaya tepki gösterdi.

    Resmi Gazete'de dini referanslı karar: Denetçi Allah korkusuyla hareket etmeli
    Resmi Gazete'de dini referanslı karar: Denetçi Allah korkusuyla hareket etmeli

    Karar Resmi gazete’de yer aldı: Faizsiz finans kuruluşlarının denetimini yapacak denetçilerde “Allah-u Teala korkusu” özelliği aranacak.

    Josef Stalin kimdir?
    Josef Stalin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Ekoloji Birliği: Kanal İstanbul durdurulmalı, Türkiye kurtulmalı
    Ekoloji Birliği: Kanal İstanbul durdurulmalı, Türkiye kurtulmalı

    Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yapan Ekoloji Birliği, projenin geri dönüşü imkansız ekolojik hasarlara sebebiyet vereceğini ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Adalar Kaymakamlığı: Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi
    Adalar Kaymakamlığı: Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

    Büyükada'da kazılan iki çukurla ilgili tartışma sürerken Adalar Kaymakamlığı 81 atın itlaf edildiğini, Adalar’a hayvan girişinin yasaklandığını açıkladı.

    CHP "Kanal İstanbul" için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu
    CHP "Kanal İstanbul" için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu

    CHP, "Kanal İstanbul projesinin hukuka aykırı olduğu hakkında tavsiye niteliğinde karar alınması” talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

    Erdoğan Malezya'da konuştu: Milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır
    Erdoğan Malezya'da konuştu: Milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır

    Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret Savaşı'nın konuşulduğu koşullarda milli paralarla ticaret aciliyet halini almıştır" dedi.

    Şule Çet cinayeti sonrası inceleme ekipleri delil karartmak için her şeyi yapmış
    Şule Çet cinayeti sonrası inceleme ekipleri delil karartmak için her şeyi yapmış

    TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonuna konuşan Prof. Dr. Hakan Kar, Şule Çet cinayeti sonrası olay yerinde inceleme yapan ekibin çok önemli delilleri kararttığını belirtti.

    Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmasın
    Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmasın

    Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirdi: Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecek.

    AYM'nin iptal ettiği "güvenlik soruşturması" komisyonda kabul edildi
    AYM'nin iptal ettiği "güvenlik soruşturması" komisyonda kabul edildi

    AKP, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal ettiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartının biçimini değiştirdi ve teklif komisyonda kabul edildi.  

    İBB'nin Çevre Bakanlığına Kanal İstanbul raporu: Doğaya, su kaynaklarına tehdit
    İBB'nin Çevre Bakanlığına Kanal İstanbul raporu: Doğaya, su kaynaklarına tehdit

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul projesine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına olumsuz rapor sundu.

    Rabia Naz Vatan'ı taşıyan ambulans şoförü ifadesini değiştirdi
    Rabia Naz Vatan'ı taşıyan ambulans şoförü ifadesini değiştirdi

    Rabia Naz Vatan'a müdahale eden ambulans şoförü Mehmet Yetim "Abarttım, Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım" diyerek ifadesini değiştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Autoliv'de iş cinayeti: Kurulumu tamamlanmayan fabrikada üretime başlanmıştı
    Autoliv'de iş cinayeti: Kurulumu tamamlanmayan fabrikada üretime başlanmıştı

    Kocaeli Çayırova'daki kurulu MESS üyesi Autoliv'de 29 yaşındaki işçi Sedat Sınar, forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde azledildi, son karar Senato’da
    ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde azledildi, son karar Senato’da

    ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Donald Trump, gücün kötüye kullanılması ve kongre soruşturmasını engelleme gerekçeleriyle azledildi. Nihai kararı ise Senato verecek.

    ABD, soğuk denizlere Kanal İstanbul’dan mı çıkmak istiyor?
    ABD, soğuk denizlere Kanal İstanbul’dan mı çıkmak istiyor?

    Kanal İstanbul, bölgede büyük sorunlar yaratmasının yanında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin dayanaklarını da bozma tehlikesi taşıyor mu? Gelin günlerdir tartışılan bu konuya tarihsel süreciyle bakalım.

    Ayhan Bilgen: Parti ayrımı yapmaksızın kayyumların yaygınlaşmasına karşı çıkmalıyız
    Ayhan Bilgen: Parti ayrımı yapmaksızın kayyumların yaygınlaşmasına karşı çıkmalıyız

    HDP’li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen ile Kars'ta yürüttükleri çalışmalar ve yerel yönetimlere ilişkin söyleştik.

    19 Aralık Katliamının üzerinden 19 yıl geçti: Cezasızlık devlet politikası
    19 Aralık Katliamının üzerinden 19 yıl geçti: Cezasızlık devlet politikası

    Üzerinden 19 yıl geçen ve F tipi cezaevlerindeki tutuklulara yönelik gerçekleştirilen 19 Aralık Katliamını, Avukat Gülizar Tuncer ve İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ile konuştuk.

    Prof. Dr. Christoph Scherrer: Ticaret alanında şovenist retorik yaygınlaşıyor
    Prof. Dr. Christoph Scherrer: Ticaret alanında şovenist retorik yaygınlaşıyor

    Kassel Üniversitesi "Küreselleşme ve Politika" Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christoph Scherrer, Yücel Özdemir'in sorularını yanıtladı.

    Asgari ücret görüşmeleri: TÜİK rakamlarında manipülasyon
    Asgari ücret görüşmeleri: TÜİK rakamlarında manipülasyon

    Asgari ücret görüşmelerindeki TÜİK rakamları tepki çekti. TÜİK'in kasım ayında bir yıllık gıda artışını %8,9 olarak hesaplarken, komisyona %5,30 olarak sunması uzmanlara göre kabul edilebilir değil.