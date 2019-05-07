Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre nisan ayında 145 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisinin verilerine göre şubat ve mart ayına dair yeni iş cinayeti bilgileri de ulaştı. Böylece ocak ayında en az 159, şubat ayında en az 127, mart ayında en az 114 işçi ve nisan ayında en az 145 işçi olmak üzere; 2019’un ilk dört ayında en az 545 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

145 emekçinin 129’u ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Ölenlerin 7’si kadın işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, eğitim ve sağlık iş kollarında gerçekleşti. İki çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım iş kolunda gerçekleşti. 10 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 5’i Suriyeli, 2’si Afganistanlı, 1’i Çek, 1’i Gürcistanlı ve 1’i Özbekistanlı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Mart ayında en az 108 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi

Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi