Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Türkiye’de 2019 yılının ilk iki ayında en az 284 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şubat ayında en az 125 işçinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada kadın işçi ölümlerine dikkat çekildi.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANININ “GÖRÜNMEYENLERİ”: KADIN İŞÇİLER

Açıklamada kadın işçi ölümlerinin en çok kayıt dışı çalışmanın yüksek olduğu tarım-orman işkolunda gerçekleştiği ifade edildi. Trafik ve servis kazaları, ezilme-göçük ve yüksekten düşme de kadın iş cinayetlerinin diğer başlıca nedenleri.

İSİG, son yıllardaki kadın iş cinayetlerinde, kadın işçilerin işyerinde ya da iş yolunda bir erkeğin şiddeti sonucu ölümlerindeki artışa dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2018 yılında yaşanan kadın iş cinayetlerinden 7’sinin nedeni kadınların işyerindeki ya da işyerine dışarıdan gelen bir erkek tarafından katledilmesi ya da cinsel ve fiziki şiddet görmesi. Bu durum işyerlerinin özellikle kadınlar bakımından güvensizliğini göstermeye yetiyor...

Ölen kadın işçilerin çoğu sendikasız, en az yüzde 75’i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. Kayıt dışı ölümlere ulaşmanın güçlüğü göz önüne alındığında hem kadın işçi ölümlerinin sayısının hem de ölümlerdeki kayıt dışı oranının çok daha yüksek olacağı görülüyor."

KAYIT ALTINA ALINMAYAN KADINLAR

SGK istatistiklerinin özellikle kadın işçilere dair iş cinayeti, iş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri bakımından oldukça eksik olduğunun vurgulandığı açıklamada mevsimlik tarım işçileri, ücretsiz aile işçiliği, ev eksenli üretim, gündelikçilik, bakıcılık gibi kadın istihdamının yoğun olduğu alanların verilerde yer almadığı devletin bilinçli olarak kadın emekçilerin emeklerinin “görünmez”liğini derinleştirdiği ifade edildi.

ŞUBAT AYINDA 125 İŞ CİNAYETİ: 1’İ ÇOCUK, 9’U KADIN VE 3’Ü MÜLTECİ...

Ocak ayı iş cinayeti rakamının dört iş cinayeti bilgisi ile 159'a yükseldiği belirtilen açıklamada şubat ayında en az 125 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Şubat ayı verilerine göre;

Ölenlerin 9’u kadın işçi, 116’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda ve tekstil işkollarında gerçekleşti.

15 yaşında bir inşaat işçisi çocuk işçi can verdi.

3 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Afganistanlı ve 1’i Suriyeli.

En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Antalya, Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Elazığ, Kütahya, Muğla ve Urfa’da yaşandı.

Ölenlerin 2’si (yüzde 1,6) sendikalı işçi, 123 işçi ise (yüzde 98,4) sendikasız. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Fotoğraf: İSİG

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