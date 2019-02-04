04 Şubat 2019 13:27

Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporuna göre ocak ayında 10’u çocuk 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Ocak 2019'da 10’u çocuk 155 işçi yaşamını yitirdi

Fotoğraf: DHA

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    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre ocak ayında 155 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

    İSİG verilerine göre yaşamını yitirenlerin 11’i kadın işçi, 144’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, eğitim iş kolları ve iş kolu belirlenemeyen organize sanayide gerçekleşti.

    3’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 10 çocuk işçi (üçü tarım, biri gıda, ikisi tekstil, biri ağaç, biri ticaret, biri metal işçisi ve biri hurdacı) can verdi.

    Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, belediye/genel işler, metal, tekstil, ağaç, enerji ve güvenlik iş kollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedeni zehirlenme/boğulma ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi ve yüksekten düşme. Uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucu olan kalp krizi sonucu olan ölümlerdeki artış da sürüyor. Yaşamını yitirenlerin sadece 3’ü sendikalı.

    15 ÖLÜM YANGIN KAYNAKLI

    Bayrampaşa’da çocuk işçilerin, Ankara’da 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği yangınların hatırlatıldığı raporda, “Ulaşabildiğimiz bilgilere göre, ocak ayında işyerlerinde çalışırken ya da barınırken ısınmak isteyen ve bu durumdan kaynaklı yanarak/zehirlenerek ölen işçi sayısı 15” dendi.

    EN FAZLA ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ ‘MÜCADELE YILINDA’

    Raporda 3’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 10 çocuğun da (üçü tarım, biri gıda, ikisi tekstil, biri ağaç, biri ticaret, biri metal işçisi ve biri hurdacı) iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda, “Çocuk işçi cinayetleri gerek iş kolu gerek ülke bazında yaygın bir şekilde işlenirken Türkiye’de devletin ve patron temsilcilerinin ocak ayı boyunca yaptığı ‘çocuk işçiliği bitiriyoruz’ açıklamalarının ise sadece propaganda amaçlı yapıldığını artık herkes biliyor... Böylece iktidar tarafından ‘Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı’ ilan edilen 2018’de en az 67 çocuk işçi ölümü gerçekleşmiş oldu. Bu sayı şu ana kadar tespit edebildiğimiz çocuk işçi cinayetlerinin en yüksek olduğu yıl olarak tarihe geçti” dendi.

    İSİG Genel Koordinatörü Murat Çakır, güvencesiz emek istihdamının çocuk işçi sayısının arttırdığını ve bu durumun çocuk işçilerin tehlikeli işlere kaydırıldığını gösterdiğini ifade etti. Çakır, ocak ayında ölen 10 çocuk işçi ölümlerinin daha çok sanayi ağırlıklı olduğunu dile getirdi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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